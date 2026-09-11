Aceite de pescado y suplementación con omega-3: cuál es su impacto en la salud, según la ciencia

Los ácidos grasos omega-3 participan en la salud cerebral, la visión, la actividad celular y el sistema cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ácidos grasos omega-3 son vinculados con funciones clave del organismo, como la actividad celular, la salud cerebral, la visión y el sistema cardiovascular, pero también con un debate cada vez más visible sobre la mejor forma de incorporarlos. La discusión no gira solo en torno a sus posibles beneficios, sino también a si conviene buscarlos en los alimentos o en suplementos.

El organismo no puede producirlo por sí solo, por lo que se obtienen únicamente a través de la dieta. Los principales son el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico, conocidos como EPA y DHA, presentes sobre todo en pescados grasos y mariscos, y el ácido alfa-linolénico, o ALA, que se encuentra en semillas, nueces y algunos aceites vegetales. En ese contexto, el aceite de pescado se instaló como uno de los suplementos más difundidos para sumar estas grasas.

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El aceite de pescado como alternativa para el omega-3

El aceite de pescado es una fuente dietaria de omega-3 y contiene, en especial, dos grasas poliinsaturadas que intervienen en múltiples procesos del cuerpo. Según explicó la Mayo Clinic, estos compuestos participan en funciones que van desde la actividad muscular hasta el crecimiento celular, y forman parte de estrategias nutricionales estudiadas por su relación con la inflamación, los triglicéridos y algunas enfermedades crónicas.

El aceite de pescado se consolidó como uno de los suplementos más difundidos para incorporar omega-3 mediante cápsulas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las asociaciones más firmes aparece en el terreno cardiovascular. La clínica estadounidense señaló que consumir pescado al menos dos veces por semana se asocia con un menor riesgo de morir por enfermedad cardíaca, mientras que los suplementos de aceite de pescado muestran “pocos o ningún beneficio” para la salud del corazón en términos generales.

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Ese matiz es relevante porque varias publicaciones distinguen entre el uso alimentario y el uso como suplemento. Harvard sostuvo que, si bien el consumo de pescado y mariscos sigue considerándose una estrategia saludable, no puede asumirse que aislar EPA y DHA en cápsulas reproduzca todos los efectos del alimento completo. Además, subrayó que el pescado aporta además grasas, vitaminas, minerales y otras moléculas de apoyo que forman parte del perfil nutricional total.

Otras fuentes mencionan beneficios potenciales en campos distintos al corazón. Health, a través del farmacéutico Femi Aremu, indicó que el óleo puede ayudar a disminuir la inflamación y que algunos estudios observaron alivio de síntomas dolorosos en personas con osteoartritis y artritis reumatoide. También recopiló investigaciones que vincularon mayores niveles de DHA y EPA con menor riesgo de degeneración macular relacionada con la edad, además de trabajos que analizaron su posible aporte en salud cerebral, ansiedad, depresión y pérdida de masa muscular en adultos mayores.

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De todos modos, los expertos advierten que los resultados no son uniformes. La evidencia sobre la salud cardiovascular es contradictoria, indicó Harvard, al citar estudios que no encontraron reducción de infartos, accidentes cerebrovasculares ni muertes por enfermedad cardíaca con suplementos de omega-3 en ciertos grupos. La Universidad de Brown asoció el consumo con un riesgo 13% mayor de fibrilación auricular en personas sanas sin enfermedad cardíaca previa.

Harvard advirtió que los suplementos de omega-3 no reproducen necesariamente los efectos del pescado, que también aporta vitaminas, minerales y otras grasas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, las entidades sanitarias explicaron que hay precauciones. La Mayo Clinic advirtió que las dosis altas pueden aumentar el riesgo de sangrado y posiblemente el de accidente cerebrovascular. La Cleveland Clinic agregó que algunos suplementos pueden elevar el riesgo de fibrilación auricular y que su uso debe evaluarse según el perfil clínico individual. Por eso, varias de las publicaciones coinciden en un punto: los suplementos no funcionan como una solución universal.

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Las alternativas alimentarias ganan peso cuando el objetivo es sumar omega-3

El pescado graso aparece como la vía principal para incorporar EPA y DHA, con ejemplos que incluyen salmón, caballa, sardinas, arenque, trucha y anchoas. La Asociación Americana del Corazón recomienda al menos dos porciones de pescado por semana para personas sin antecedentes de enfermedad cardíaca.

Para quienes no consumen pescado, las opciones vegetales ocupan un lugar importante, aunque con diferencias nutricionales. La Cleveland Clinic explicó que las semillas de lino, las semillas de chía, las nueces, el aceite de canola, el aceite de soja, el edamame y el aceite de algas aportan ALA, una forma de omega-3 que el cuerpo puede convertir en EPA y DHA, pero solo en cantidades pequeñas.

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La evidencia citada por la Mayo Clinic asocia el consumo de pescado dos veces por semana con menor riesgo de morir por enfermedad cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard planteó que una o dos porciones diarias de alimentos como linaza molida, aceite de linaza, semillas de chía, nueces, aceite de canola y aceite de soja pueden ayudar a evitar una deficiencia de omega-3 en personas que no comen pescado ni mariscos. La institución educativa propuso reconsiderar el uso automático de cápsulas cuando el objetivo es simplemente mejorar la alimentación general.

Ese punto también redefine el lugar del suplemento dentro del bienestar general. Las entidades no lo presentan como un reemplazo de una dieta equilibrada, sino como una herramienta que podría ser útil en situaciones específicas. La Mayo Clinic mencionó su utilidad potencial en personas con triglicéridos altos o artritis reumatoide.

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La Cleveland Clinic y la Universidad de Brown coincidieron en que, en algunos casos, puede tener sentido en personas con mayor riesgo cardiovascular o con indicación médica, pero no como una recomendación indiferenciada para toda la población.

Los omega-3 siguen siendo nutrientes esenciales y el pescado mantiene un lugar destacado como fuente alimentaria, pero el avance del interés por el aceite de pescado también abrió preguntas sobre dosis, formulaciones, riesgos y beneficios reales. En ese equilibrio, el consenso más consistente apunta a priorizar la alimentación y a reservar los suplementos para contextos concretos, evaluados con criterio clínico.

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