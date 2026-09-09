Salud

Daniel López Rosetti, cardiólogo: “El movimiento es un medicamento gratuito que nos permite vivir mejor y por más tiempo”

El médico explicó en Infobae a las Nueve por qué la actividad física cotidiana puede mejorar la calidad de vida. Describió cómo las pausas activas ayudan a cortar muchas horas seguidas de inmovilidad

“No te movés y te oxidás”, afirmó López Rosetti al explicar los efectos de la inactividad sobre el organismo
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El doctor Daniel López Rosetti, especialista en clínica médica y médico cardiólogo, explicó durante una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo que la actividad cotidiana y las pausas activas son herramientas para reducir los efectos del sedentarismo y mejorar la autonomía.

El médico presentó al movimiento como una práctica accesible y alejada de la obligación de asistir a un gimnasio.

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“Hay un medicamento gratuito que nos permite vivir mejor y más tiempo, que es moverse, porque nacimos para movernos”, sostuvo.

En una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, López Rosetti aclaró que el gimnasio puede aportar beneficios, aunque no es un requisito para incorporar movimiento: “Podés ir, tiene sus beneficios, pero no es necesario”.

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El especialista indicó que 150 minutos semanales de caminata a paso rápido constituyen una referencia para incorporar actividad aeróbica
El especialista indicó que 150 minutos semanales de caminata a paso rápido constituyen una referencia para incorporar actividad aeróbica

Su explicación se concentró en los efectos corporales de la falta de actividad. “Lo que no se mueve se oxida”, afirmó, antes de precisar que la frase no era una fórmula retórica: “Biológicamente es así”.

Según describió, las células musculares contienen mitocondrias, a las que comparó con pequeñas pilas que producen energía. “Cuando no hacés actividad física disminuye la energía y la cantidad de esas pilas”, planteó.

El médico señaló que el cuerpo también permite registrar los efectos de la inactividad en situaciones cotidianas. “Si te estirás, te das cuenta de que te crujen cosas, que aparecen cosas que no movías. Esas son las que hay que mover en forma continua”, indicó.

Daniel López Rosetti diferenció la actividad física del deporte

López Rosetti describió el rol de las pantorrillas en el retorno de la sangre hacia el corazón y las definió como “el segundo corazón”
López Rosetti describió el rol de las pantorrillas en el retorno de la sangre hacia el corazón y las definió como “el segundo corazón”

López Rosetti propuso separar el concepto de actividad física de la idea de deporte o entrenamiento de alto rendimiento. “No dije deporte ni ejercicio, dije actividad física”, expresó ante una de las intervenciones del estudio.

“Al nombrar la palabra actividad física, lo único que quiero decir es que te tenés que mover”, agregó. Y planteó una comparación entre quienes realizan ejercicio cotidiano y los atletas de élite: “Los de alta performance no viven más que las personas que viven razonablemente bien haciendo actividad física”.

El médico añadió que el rendimiento deportivo elevado tampoco garantiza una mayor autonomía o una vida más prolongada que la de una persona que cumple con los movimientos básicos.

Luego dividió las prácticas en dos grandes grupos: aeróbicas y anaeróbicas. Para definir el primer tipo, explicó: “Es el ejercicio que se realiza cuando se mueven las grandes masas musculares en forma continua”.

Entre los ejemplos incluyó caminar rápido, trotar, correr, andar en bicicleta, nadar, remar, bailar y practicar esquí de fondo. Sobre el baile, marcó una ventaja adicional: “Si te gusta, socializás”.

Una mujer con ropa deportiva camina por un camino asfaltado en un parque, árboles, césped verde y luz cálida del sol en el fondo.
El médico definió el ejercicio aeróbico como el movimiento continuo de grandes masas musculares e incluyó caminar rápido, nadar, bailar y andar en bicicleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico detalló que el objetivo inicial puede alcanzarse con 150 minutos por semana de caminata a paso rápido. “Son cinco días de la semana, treinta minutos”, sostuvo, y aclaró que 300 minutos ofrecen un volumen mayor de actividad.

Para identificar una intensidad adecuada sin instrumentos, propuso una referencia sencilla: “Poder hablar sin que te falte el aire”. A partir de allí, sugirió intentar cantar mientras se camina: “Si cuando estás caminando rápido y querés cantar te falta el aire, esa es tu velocidad máxima suficiente para hacer un buen ejercicio aeróbico”.

También remarcó que el movimiento debe sostenerse sin cortes prolongados. “En la definición dijimos grandes masas musculares en movimiento continuo”. En cuanto a la posibilidad de alternar pocos minutos de caminata con descansos extensos, dijo: “Perdés la capacidad aeróbica”.

El consejo se adaptó también a las personas mayores. “Usted va por la calle y ve una persona de su edad a cincuenta metros adelante. Usted no le diga nada, pero páselo. Con eso ya está”, dijo como una forma de orientar el ritmo de marcha.

López Rosetti explicó por qué las pausas activas cortan el sedentarismo

Mujer con camisa azul claro estirando los brazos hacia arriba mientras está sentada en una silla de oficina frente a un monitor en una oficina moderna y luminosa.
Daniel López Rosetti afirmó que la actividad física cotidiana y las pausas activas reducen los efectos del sedentarismo y mejoran la autonomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento central de la entrevista llegó cuando el médico abordó el valor de los períodos breves de movimiento durante la jornada. “El secreto es, y hoy se sabe, interrumpir el sedentarismo”, aseguró.

Para graficarlo, formuló una frase que vinculó las horas de entrenamiento con el resto del día: “Una hora de gimnasio, frente a siete horas sentado, perdés parte de lo ganado”.

Frente a ese escenario, recomendó levantarse durante dos o tres minutos cada hora en la oficina, el estudio o cualquier lugar de trabajo. “Intencionalmente subís un piso, una escalera, bajás, caminás enfrente, usás el celular caminando”, enumeró.

Persona caminando de espaldas, con ropa deportiva negra y zapatillas, sobre una superficie de losetas grises en un espacio urbano.
El médico recomendó interrumpir el sedentarismo con pausas activas de dos o tres minutos por hora en la oficina o durante la jornada laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico usó una comparación para reforzar el valor de mantenerse erguido: “Un granadero de guardia vive más tiempo que un granadero acostado”.

Durante la explicación sobre las piernas, pidió observar el cambio de las pantorrillas al contraer los músculos. “Están trabajando”, afirmó, y vinculó esa acción con el retorno de la sangre desde los pies hacia el tórax.

“Las pantorrillas son el segundo corazón”, señaló. Luego explicó que, al contraerse, los músculos comprimen las venas y empujan la sangre hacia arriba, mientras las válvulas venosas impiden que vuelva hacia abajo.

Un tríptico muestra a tres personas realizando ejercicios de oficina: una mujer hace sentadillas en su silla, un hombre elevación de talones y otro estiramientos.
Empleados realizan ejercicios de bajo impacto en la oficina, incluyendo sentadillas, elevaciones de talones y estiramientos, para combatir el sedentarismo y fomentar un estilo de vida saludable en el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento de esas válvulas también le permitió describir el origen de las várices. “Si esta válvula se rompe o anda mal, deja que vuelva sangre. Si vuelve sangre, la sangre vuelve acá. ¿Y eso cómo se llama? Várices”, concluyó.

Al retomar las pausas activas, el médico diferenció esa conducta de una rutina de entrenamiento. “Cumplís con tu cuota de romper el sedentarismo. Este es un concepto distinto”, dijo sobre caminar mientras se habla por teléfono.

No es que estés haciendo ejercicio ni aeróbico ni anaeróbico. Lo valioso de eso es que rompés el sedentarismo”, agregó. Según explicó, la inmovilidad sostenida se asocia con inflamación crónica de bajo grado y puede manifestarse en la rigidez que aparece al intentar estirarse después de muchas horas sentado.

La entrevista completa al doctor Daniel López Rosetti

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