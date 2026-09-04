Salud

Dormir de día y trabajar de noche: cómo afecta el bienestar y qué herramientas recomiendan los expertos

Turnos nocturnos, de madrugada y rotativos obligan a personas a descansar en otros momentos. La ciencia y los especialistas indican métodos que mitigan los efectos negativos

Ilustración dividida que muestra a un hombre frente a una computadora de noche y al mismo hombre intentando dormir en su cama de día.
El trabajo de noche afecta la atención, la concentración, la memoria y los tiempos de reacción, con impacto en el rendimiento diario (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Trabajar de noche obliga a muchas personas a intentar dormir cuando el resto del entorno está en plena actividad. Esa inversión del horario no supone solo un cambio de rutina: implica descansar en un momento del día para el que el cuerpo humano no está biológicamente preparado. La consecuencia es que el sueño diurno suele ser más corto, más liviano y más vulnerable a interrupciones, incluso cuando existe cansancio acumulado.

Esa dificultad explica por qué el descanso se vuelve uno de los problemas más frecuentes entre quienes cumplen turnos nocturnos o rotativos. La luz, el ruido, las obligaciones familiares y el propio reloj biológico conspiran contra un sueño continuo y reparador. Según Cleveland Clinic, esto puede aumentar el riesgo de privación de sueño y puede derivar en trastorno del sueño, una condición asociada a la dificultad para adaptarse a esquemas irregulares de descanso y vigilia.

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Dormir de día y trabajar de noche: impacto en la salud

Mujer sentada en un escritorio con la cabeza entre las manos frente a papeles, una lapicera, un vaso y una computadora portátil.
Los turnos nocturnos y rotativos aumentan el riesgo de privación de sueño y de trastorno del sueño por trabajo en turnos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal obstáculo del trabajo nocturno es que obliga a descansar en contra del ritmo circadiano. De acuerdo con la información de la Universidad de California (UCLA), ese reloj interno regula funciones como la temperatura corporal, la somnolencia, la vigilancia, el hambre y los niveles hormonales. En la mayoría de los adultos, ese sistema favorece el sueño entre la medianoche y las primeras horas de la mañana, por lo que dormir de día suele resultar más difícil, más liviano y más fragmentado.

Según indicó Harvard, el llamado trastorno del sueño por trabajo en turnos afecta sobre todo a quienes trabajan de noche, de madrugada o con esquemas rotativos. Se caracteriza por problemas significativos para conciliar el sueño, mantenerlo o dormir cuando se desea. No solo genera cansancio: también interfiere con el funcionamiento cognitivo y con la estabilidad del organismo en el largo plazo.

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Los efectos más inmediatos incluyen menor atención y concentración, tiempos de reacción más lentos, fallas de memoria y cambios en el estado de ánimo, de acuerdo con UCLA. Esa caída del rendimiento también puede traducirse en errores laborales, lesiones y accidentes de tránsito después del turno. La entidad educativa recordó que la somnolencia fue señalada como un factor al menos parcial en accidentes graves, un antecedente que ilustra hasta qué punto el descanso insuficiente puede tener consecuencias concretas.

Manos de un hombre de 46 años sujetan un volante de automóvil en un entorno nocturno, con el tablero de instrumentos visible y un espejo lateral.
La somnolencia asociada al sueño insuficiente puede elevar el riesgo de errores laborales, lesiones y accidentes de tránsito después del turno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del rendimiento diario, se asocia el trabajo nocturno con riesgos de salud más amplios. Harvard citó una revisión de estudios de 2022 publicada en el Journal of Clinical Sleep Medicine que vinculó el trabajo por turnos con mayor riesgo de infarto, diabetes, síndrome metabólico, accidentes y algunos tipos de cáncer. En la misma línea, Cleveland Clinic señaló que la falta de sueño puede contribuir al estrés, a las dificultades cognitivas y a un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes.

El problema tampoco se limita a dormir pocas horas. Un análisis de Sleep Research Society remarcó que las pautas generales de higiene del sueño pueden resultar poco prácticas para quienes trabajan por turnos, porque muchas fueron pensadas para personas con horarios diurnos estables.

Entre otros puntos, los expertos de la investigación coincidieron en que los trabajadores por turnos necesitan recomendaciones adaptadas a una realidad marcada por horarios variables, exposición a la luz en momentos inusuales y sueño diurno más vulnerable al ruido y a las interrupciones.

Un hombre de mediana edad duerme en un sofá gris, cubierto con una manta. La luz del sol entra por una ventana, iluminando la habitación. Hay una planta y una lámpara.
Dormir de día y trabajar de noche altera el ritmo circadiano y dificulta un sueño continuo y reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas que ayudan a enfrentar el sueño durante el día

Los expertos coinciden en un primer punto: dormir debe ocupar un lugar central en la organización cotidiana de quienes trabajan de noche. Cleveland Clinic indicó que el objetivo general para la mayoría de los adultos sanos es dormir entre siete y nueve horas por cada 24 horas, mientras que la guía de la Sleep Research Society sostuvo que ese descanso puede lograrse en un solo bloque o en una combinación entre un período principal y siestas más cortas, según el tipo de turno y el estilo de vida.

Otro aspecto clave es el ambiente de descanso. Tanto la UCLA como el estudio de Sleep Research Society recomendaron crear un entorno oscuro, fresco y silencioso. El consenso de expertos de esta última fuente propuso, en términos concretos, una habitación de 16 a 20 ℃, con la mayor reducción posible de luz y ruido, mediante cortinas opacas, antifaz, puertas y ventanas cerradas, tapones para los oídos o ruido blanco.

La exposición a la luz merece una atención especial porque es una de las señales biológicas que más influyen sobre el estado de alerta. Suprime la melatonina, una hormona vinculada con la somnolencia nocturna. Por eso, la recomendación es reducir la exposición a luces brillantes hacia el final del turno y durante el regreso a casa.

Hombre caucásico, con camisa azul, sentado en un escritorio oscuro, mirando su portátil con la mano en la frente. Una lámpara lo ilumina. Un reloj de pared marca las 2:00 am detrás de él.
Los especialistas sugirieron reducir la luz brillante al final del turno, evitar cafeína y alcohol antes del descanso y consultar si el insomnio persiste (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las siestas son otra herramienta útil. Descansar 90 minutos antes del turno puede ayudar a completar un ciclo de sueño, mientras que una de 20 a 30 minutos puede aumentar el estado de alerta sin generar tanta pesadez al despertar.

El alcohol y la cafeína son dos enemigos de este tipo de reposo. Según Cleveland Clinic y UCLA, el estimulante puede servir para sostener la vigilia durante el turno, pero conviene evitarlo en las horas previas al descanso porque puede interferir con el sueño diurno. En el caso del alcohol, las fuentes coincidieron en que puede fragmentar el descanso y empeorar su calidad.

La evidencia más reciente sugiere, además, que no existe una única fórmula válida para todos. Una revisión sistemática publicada en Cureus encontró resultados alentadores para intervenciones como la luz brillante, la melatonina, las siestas y, en algunos contextos, otras estrategias complementarias.

Cuando las dificultades para dormir persisten, las instituciones recomiendan consultar con un profesional de la salud o con un especialista en sueño. En un escenario en el que millones de personas sostienen actividades esenciales durante la noche, mejorar el descanso no aparece como un detalle accesorio, sino como una condición básica para proteger la salud, reducir riesgos y hacer más habitable una rutina que exige ir en contra del reloj biológico.

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