Salud

Por qué las alergias estacionales pueden sentirse más intensas en algunos momentos del año

La alergista DeVon Preston, de Cleveland Clinic, analizó por qué este malestar puede volverse más difícil de sobrellevar en distintos momentos del año

Dibujo de una persona sentada en un banco tapándose la nariz ante una ráfaga de polen entre árboles con flores verdes y rosas.
Las alergias estacionales pueden sentirse más intensas por cambios ambientales y de exposición al polen, más que por un cambio repentino del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando las alergias estacionales parecen más intensas que otros años, la explicación no siempre está en un cambio brusco de salud, sino en una combinación de factores ambientales y de exposición que alteran la forma en que el organismo responde al polen.

Congestión nasal, estornudos, picazón ocular y cansancio pueden sentirse durante más tiempo o con mayor frecuencia en distintas etapas del año.

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De acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic, la alergista DeVon Preston explicó que los patrones meteorológicos, la calidad del aire, los cambios de lugar y algunos procesos vinculados con la edad ayudan a entender por qué un cuadro conocido puede volverse más difícil de tolerar.

Primer plano de una mujer con suéter de punto y cabello recogido que mira por una ventana, con la nariz enrojecida. Al exterior, árboles con amentos y polen visible
Los cambios en el clima pueden alargar la temporada de polen y hacer que los síntomas de alergia empiecen antes y duren más (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa percepción gana relevancia en un contexto en el que las temporadas de polen pueden correrse, superponerse o extenderse según el clima. El punto que ordena el problema es concreto.

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El empeoramiento de los síntomas puede responder a cambios en el entorno y en la exposición a los alérgenos, más que a una transformación repentina de la alergia en sí misma. Esa diferencia importa porque permite entender por qué una misma persona puede atravesar temporadas muy distintas de un año a otro.

Un cambio en el clima puede alargar la exposición al polen

En muchas partes del mundo, los cambios en los patrones meteorológicos hicieron más extensas las temporadas de clima cálido. Eso da a las plantas que liberan polen más tiempo para crecer, florecer y dispersar esas partículas en el aire.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una primavera fría y húmeda puede retrasar el polen de los árboles y superponerlo con el polen de los pastos, lo que aumenta la exposición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes tienen alergias estacionales, esa prolongación puede traducirse en síntomas que comienzan antes y duran más.

La explicación no se limita a una estación más extensa. Preston sostiene que el comportamiento del clima en cada año también puede modificar la severidad de la temporada.

Una primavera más fría y húmeda de lo habitual, por ejemplo, puede retrasar la liberación de polen de los árboles. Si ese corrimiento coincide con el inicio del polen de los pastos, ambas etapas se superponen y la exposición aumenta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La superposición entre polen de árboles y de pastos afecta especialmente a las personas con alergias estacionales a ambos alérgenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preston afirmó que las alergias estacionales “están empezando antes, duran más y se vuelven más intensas con el tiempo”. La especialista agregó que la coincidencia entre polen de árboles y de pastos afecta especialmente a quienes reaccionan a ambos.

En esos casos, una temporada puede sentirse más pesada sin que eso implique una enfermedad nueva.

La irritación previa de las vías respiratorias puede agravar una mala temporada

Otro factor que modifica la experiencia de quienes tienen alergia es la calidad del aire. Preston indicó que el humo de segunda mano, los gases de escape y las emisiones industriales pueden irritar las vías respiratorias antes de que aparezca el efecto del polen. Si esa irritación ya está presente, los síntomas alérgicos pueden sentirse con más intensidad.

Una persona en casa, a punto de estornudar, se cubre la nariz con un pañuelo, mientras la luz del sol entra por una ventana e ilumina el polvo en el aire.
La calidad del aire influye en las alergias estacionales porque el humo, los gases de escape y las emisiones industriales irritan las vías respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mecanismo ayuda a entender por qué la cantidad de polen no explica por sí sola todo el cuadro. El estado de las vías aéreas antes de la exposición también influye en cómo se perciben los síntomas. La especialista señaló que esa irritación de base puede volver mucho más difícil de sobrellevar una temporada desfavorable.

La misma lógica se aplica a los cambios de lugar. Preston explicó que viajar con frecuencia o mudarse puede implicar contacto con alérgenos distintos y con otros patrones climáticos.

Ese cambio de entorno puede modificar tanto el momento de aparición de las molestias como su intensidad, aun en personas que ya estaban habituadas a convivir con alergias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Viajar con frecuencia o mudarse puede cambiar la exposición a alérgenos y modificar el momento y la intensidad de los síntomas de alergia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad puede cambiar los síntomas, pero no explica por sí sola un empeoramiento

La edad es otro elemento que aparece en la explicación, aunque con matices. Preston señaló que las alergias estacionales no suelen agravarse simplemente por el paso del tiempo.

También indicó que esos cuadros, por lo general, alcanzan su punto máximo durante la adolescencia o la adultez temprana y, en algunas personas, luego disminuyen de manera gradual.

Sin embargo, esa tendencia no garantiza una percepción más leve. La especialista aclara que los síntomas pueden cambiar con el tiempo por nuevas exposiciones y por modificaciones físicas.

Un hombre sentado con la cara enrojecida se limpia la nariz con un pañuelo. Sobre una mesa hay una caja de pañuelos Kleenex, pañuelos usados y un spray nasal.
La edad no explica por sí sola un empeoramiento de las alergias estacionales, aunque los síntomas pueden cambiar por nuevas exposiciones y modificaciones físicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, una persona puede sentir que una temporada resulta peor que la anterior aunque la evolución general de su alergia no haya seguido una línea ascendente.

Esa precisión también ordena el criterio de lectura del fenómeno. El texto no plantea que las alergias empeoren de manera inevitable ni que haya una causa única detrás de cada temporada difícil. Lo que muestra es una suma de variables que pueden coincidir en determinados momentos y volver más notoria la respuesta del cuerpo.

Las medidas prácticas apuntan a reducir la exposición y la carga de los síntomas

Frente a una temporada difícil, Preston sostiene que no es posible eliminar las alergias estacionales, pero sí reducir su impacto con algunos hábitos.

Primer plano de mujer argentina de 75 años, con cabello gris, sonándose la nariz con un pañuelo blanco mientras está sentada en un banco exterior, con la nariz enrojecida.
Para reducir el impacto de las alergias estacionales, Cleveland Clinic recomienda cerrar las ventanas, ducharse antes de dormir y usar tratamientos para la alergia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas mencionadas figuran mantener las ventanas cerradas, ducharse antes de acostarse y usar medicamentos de venta libre para la alergia, además de lavar las sábanas, enjuagar los senos paranasales y usar un purificador de aire.

En conjunto, la experta organiza una respuesta concreta a una inquietud frecuente. Cuando los síntomas parecen peores, el problema puede vincularse con una temporada de polen más larga, con la superposición entre distintos tipos de polen, con una peor calidad del aire o con nuevas exposiciones.

Ese marco permite leer el problema como una combinación de contexto, calendario ambiental y sensibilidad individual, más que como un cambio aislado del organismo.

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