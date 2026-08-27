Salud

Sustituto popular del azúcar vinculado a un mayor riesgo cardíaco

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MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- El xilitol es un edulcorante artificial muy popular que se encuentra en todo, desde alimentos y bebidas sin azúcar hasta chicles y productos de cuidado bucal.

Pero nuevas investigaciones están planteando dudas sobre su seguridad cardíaca a largo plazo.

"En estudios previos, demostramos que el xilitol puede mejorar la capacidad de las plaquetas para formar coágulos", dijo el coautor Dr. Marco Witkowski , del Hospital Universitario Charité en Berlín.

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"También descubrimos que niveles elevados de xilitol en sangre estaban relacionados con eventos cardiovasculares en individuos de alto riesgo durante un periodo de tres años", añadió en un comunicado de prensa. "Aquí estudiamos si el xilitol aumenta los eventos cardiovasculares en una muestra más amplia de la población general durante un seguimiento mucho más largo."

Un equipo de investigadores analizó datos de más de 17.700 personas en dos grandes estudios a largo plazo.

En ambos, las personas con los niveles sanguíneos más altos de xilitol tenían un mayor riesgo de infarto, ictus o muerte que aquellas con los niveles más bajos.

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En un grupo, que se siguió durante seis años, el riesgo era un 57% mayor. En el otro, que se llevó 30 años, fue un 18% más alto.

La asociación se mantuvo independientemente de factores como el índice de masa corporal (una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso); hipertensión; diabetes; y los niveles de lípidos, según los resultados.

"Los edulcorantes artificiales son consumidos por personas que creen que son más saludables que el azúcar y, en general, son considerados seguros por las agencias reguladoras", dijo Witkowski. "Nuestros hallazgos a largo plazo en la población general destacan lo poco que sabemos sobre la seguridad cardiovascular del xilitol e indican que se justifican más estudios."

Un portavoz de la Sociedad Europea de Cardiología dijo que los hallazgos sugieren que el xilitol podría tener efectos negativos a largo plazo en la salud del corazón. Sin embargo, al ser un estudio observacional,  solo muestra una asociación y no puede demostrar que el xilitol causara el mayor riesgo.

Los resultados están programados para presentarse el sábado en Múnich en la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología. Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

Harvard Health tiene más información sobre el xilitol.

FUENTE: HealthDay TV, 26 de agosto de 2026

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