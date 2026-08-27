Salud

Después de una noche sin dormir, ¿qué es mejor para la capacidad cerebral -- hacer ejercicio o una siesta?

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MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Un breve periodo de ejercicio parece funcionar más rápido que una larga siesta para refrescar la mente por falta de sueño, según un nuevo estudio.

Unos 20 minutos de ejercicio moderado a vigoroso funcionaron tan bien como una siesta de 90 minutos para proteger la memoria de personas que habían pasado 30 horas sin dormir, según informaron recientemente investigadores en los Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Las personas privadas de sueño obtuvieron un rendimiento aproximadamente un 22% mejor en las pruebas de memoria cuando entrenaban o dormían una siesta, en comparación con quienes no hacían ninguna de las dos cosas, según los investigadores.

"La pérdida de sueño afecta casi todos los aspectos de cómo pensamos y funcionamos, pero muchas personas no pueden simplemente dejar lo que están haciendo y dormir más", dijo el investigador principal Marc Roig en un comunicado de prensa.

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"Nuestros hallazgos muestran que incluso un breve periodo de ejercicio puede ayudar a preservar una de nuestras capacidades cognitivas más importantes", afirmó. Roig es profesor de fisioterapia y terapia ocupacional en la Universidad McGill en Canadá.

Para el nuevo estudio, 54 jóvenes adultos permanecieron despiertos durante 30 horas bajo supervisión de laboratorio. Luego se les asignaba al azar para dar vueltas durante 20 minutos en una bicicleta estática, echarse una siesta de 90 minutos o servir como grupo de control simplemente sentándose.

Después, los investigadores mostraron a los participantes una serie de 150 imágenes y les pidieron que indicaran la intensidad de la emoción asociada a cada imagen. La comprobación de emociones aseguró que los participantes registraran cada imagen y permanecieran despiertos mientras las veían.

El equipo de investigación trajo de vuelta a los participantes tres días después y mostró las 150 imágenes nuevamente mezcladas con 75 nuevas. Se pidió a los participantes que juzgaran si habían visto o no cada imagen durante su visita anterior.

Quienes hicieron ejercicio o echaron la siesta recordaron significativamente más imágenes que quienes simplemente se quedaron sentados, según el estudio.

Las grabaciones cerebrales realizadas a los participantes mostraron que el ejercicio y la siesta ayudaban de diferentes maneras, según los investigadores.

La siesta parecía ayudar al cerebro a recargarse y refrescarse, mientras que el ejercicio ayudaba al cerebro a utilizar sus recursos restantes de forma más eficiente.

Estos resultados podrían ayudar a los trabajadores en empleos donde la pérdida de sueño es común y los errores pueden tener consecuencias graves, según los investigadores.

Por ejemplo, el personal de urgencias hospitalarias, conductores de autobús o paramédicos podrían ser capaces de hacer ejercicio para combatir la fatiga durante su turno, según los investigadores.

"Una siesta no siempre es posible en medio de un turno", dijo la investigadora principal Madhura Lotlikar, doctoranda en McGill, en un comunicado de prensa. "El ejercicio es accesible, económico y fácil de implementar. Eso lo convierte en una herramienta prometedora para ayudar a las personas a mantenerse cognitivamente alertas cuando el sueño es limitado."

Sin embargo, los investigadores enfatizaron que el ejercicio no puede sustituir el sueño; Solo puede ayudar a que las personas funcionen mejor cuando no es posible descansar lo suficiente.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard aporta más información sobre cómo el ejercicio puede mejorar la memoria y el pensamiento.

FUENTE: Universidad McGill, comunicado de prensa, 24 de agosto de 2026

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