Salud

La mayoría de los padres tienen dificultades con una rutina de regreso al cole

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MIÉRCOLES, 26 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Hay una parte de la rutina de vuelta al cole que los padres no esperan con ilusión, indica una nueva encuesta.

Aproximadamente 3 de cada 4 padres estadounidenses tienen problemas para que su hijo desayune antes de irse al colegio, según una nueva encuesta de la Universidad de Michigan.

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La comida selectiva (44%), los niños lentos o gruñones (33%) o la prisa por salir de casa (30%) impiden que los niños comiencen el día escolar con un desayuno adecuado, según la encuesta nacional sobre salud infantil de la Universidad de Michigan Health C.S. Mott Children's Hospital.

Además, aproximadamente 1 de cada 5 padres dice que el desayuno de sus hijos rara vez incluye componentes nutricionales clave.

"El desayuno es una oportunidad importante para ofrecer a los niños alimentos que les ayuden a sentirse satisfechos y listos para empezar el día, pero las familias a menudo intentan que eso ocurra en un corto lapso de tiempo", dijo la codirectora de la encuesta de Mott, la Dra. Susan Woolford , en un comunicado de prensa.

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"El objetivo no tiene por qué ser un desayuno perfecto cada mañana", dijo Woolford, que también es pediatra en Mott. "Pequeños cambios realistas que añadan proteína, fibra o fruta a alimentos que ya disfrutan los niños pueden marcar la diferencia."

Para la encuesta, los investigadores encuestaron a 1.037 padres con al menos un hijo entre 6 y 12 años.

Dos tercios de los padres dijeron que su hijo suele desayunar en casa, mientras que casi 1 de cada 4 dijo que su hijo come en el colegio. Menos dicen que su hijo come de camino al colegio o que normalmente se salta el desayuno.

Pero el tiempo es justo para quienes desayunan en casa.

Un tercio de los padres dijo que su hijo tiene 15 minutos o menos para comer, mientras que casi la mitad dijo que tiene entre 15 y 25 minutos para comer. Solo 1 de cada 5 dijo que tiene media hora o más para disfrutar del desayuno.

Estos desayunos también suelen ser escasos en cuanto a buena nutrición.

Menos de la mitad de los padres dijeron que el desayuno de sus hijos contiene proteínas, fibra o fruta entera o cortada la mayoría de los días de la semana. Solo un tercio dijo que su hijo suele desayunar con poco azúcar añadido la mayoría de los días.

En cambio, los padres tienden a preferir que el desayuno sea atractivo y manejable, según la encuesta.

Más de dos tercios dijeron que es muy importante ofrecer algo que le guste a su hijo, y dos de cada 5 dijeron que los alimentos rápidos y prácticos son muy importantes. Aproximadamente 1 de cada 4 padres dijo que es importante tener alimentos que su hijo pueda preparar de forma independiente.

Los padres también suelen clasificar primero las preferencias de sus hijos al comprar cereales, seguidas de contenido nutricional como proteínas, fibra, calorías, azúcar añadido o colorantes artificiales, según la encuesta.

Dejar que los niños expresen su opinión puede llevar a malas decisiones. Los padres cuyos hijos toman la iniciativa en el menú informan de menos días en los que el desayuno incluye proteínas, fibra o fruta, o es bajo en azúcares añadidos.

"El hecho de que los niños tengan voz en lo que comen puede ser una parte positiva para desarrollar la independencia, pero los padres aún pueden influir en las opciones disponibles", dijo Woolford. "En lugar de convertir el desayuno en una batalla, los padres deberían ofrecer opciones nutritivas y luego dejar que el niño decida cuál de estos alimentos quiere comer."

No se necesita tiempo extra para preparar un desayuno más saludable, dijo Woolford.

Opciones cómodas como fruta pueden tener a mano, pan integral en lugar de pan blanco y mantequilla de cacahuete a las tostadas. Los batidos hechos con fruta entera o cortada pueden servir como alternativa al zumo.

"Los padres no necesitan reinventar completamente el desayuno para hacerlo más saludable", dijo Woolford. "Incluso un pequeño cambio podría añadir valor nutricional, como elegir un cereal más fibroso, añadir verduras a una tortilla o comer una fruta junto con su desayuno habitual."

Si el tiempo no es justo, el desayuno también puede ser un momento para que las familias se conecten. Aproximadamente dos tercios de los padres dijeron que su hijo suele desayunar con un hermano, mientras que aproximadamente la mitad come con un progenitor. Solo 1 de cada 6 dijo que su hijo suele desayunar solo.

Los padres podrían conseguir un poco más de tiempo para el desayuno preparándolo con antelación, si es posible, sugirió Woolford.

"No hay una única rutina de desayuno que funcione para todas las familias", dijo Woolford. "Un objetivo realista es encontrar alimentos que encajen con el horario familiar, aporten valor nutricional y que el niño realmente coma."

La encuesta se realizó en julio y tiene un margen de error de más o menos 1 a 4 puntos porcentuales.

Más información

La Academia Americana de Pediatría habla más sobre la importancia de un desayuno saludable para los niños.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Michigan, 24 de agosto de 2026; Encuesta Nacional sobre la Salud Infantil del Hospital Infantil C.S. Mott de la Universidad de Michigan Health, 24 de agosto de 2026

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