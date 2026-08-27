Salud

Calor extremo vinculado a 33 diagnósticos clínicamente notificables

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MIÉRCOLES, 26 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- El calor extremo se asocia con 33 diagnósticos, incluyendo esclerosis múltiple, lesiones y condiciones dermatológicas y relacionadas con la presión, según un estudio publicado en línea el 26 de agosto en Science Advances.

Hyojung Jang, de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago, y sus colegas realizaron un estudio de asociación a nivel de calor para evaluar diagnósticos de cuidados agudos asociados con el calor extremo en Chicago. Se incluyeron datos de 916.904 visitas a atención aguda, incluyendo urgencias y atención urgente, entre 372.140 adultos en cuatro sistemas sanitarios entre 2011 y 2023. Los códigos de diagnóstico asociados al calor se analizaron mediante regresión cuasi-Poisson, seguidos de la caracterización de los patrones de respuesta exposición y retraso en un diseño de casos estratificados en el tiempo.

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En total se mantuvieron 44 códigos de diagnóstico en la etapa 1; Tras la etapa 2, se conservaron 33 diagnósticos clínicamente notificables. Los investigadores encontraron que para múltiples diagnósticos, incluyendo trastornos del equilibrio de líquidos y renales, enfermedades dermatológicas y relacionadas con la presión, esclerosis múltiple, un trastorno mental y conductual relacionado con cannabinoides, varices en las extremidades inferiores y múltiples lesiones y causas externas, las probabilidades acumuladas aumentaron en los retrasos de 0 a 3.

"Es una obligación de salud pública proteger a las personas y comunidades más vulnerables a los efectos nocivos del cambio climático", dijo Jang en un comunicado. "Si solo registramos las enfermedades relacionadas con el calor más conocidas, subestimaremos la verdadera carga de salud relacionada con el calor, lo que podría hacer que las personas y comunidades vulnerables sean ignoradas."

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