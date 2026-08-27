Salud

El programa 'True Grit' ayuda a preparar a niños con lesiones medulares para la edad adulta

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MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Un campamento de verano de una semana ayuda eficazmente a los jóvenes que usan silla de ruedas a prepararse para la adultez, según un nuevo estudio.

El programa True Grit de la Universidad de Rutgers está pensado para enseñar habilidades para la vida y fomentar la independencia entre jóvenes de 14 a 21 años que han sufrido lesiones medulares, según los investigadores.

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Su estudio concluyó que el programa puede promover la resiliencia y la autosuficiencia entre estos pacientes, según informaron recientemente investigadores en la revista Topics in Spinal Medulal Injury Rehabilitation.

"Tras el programa, los participantes describieron cambios significativos en su visión del futuro, que incluían la educación superior, el empleo, la vida independiente y el papel de mentores entre iguales", dijo la investigadora principal Keara McNair en un comunicado de prensa. Es profesora de rehabilitación y ciencias del movimiento en la Escuela de Profesiones de la Salud de la Universidad Rutgers en Nueva Jersey.

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Aproximadamente 1 de cada 5 lesiones medulares en EE. UU. ocurre en jóvenes de entre 16 y 21 años, según los investigadores en notas de fondo.

"Las personas con lesiones medulares están siendo dadas de alta a la comunidad antes", dijo McNair. "Aunque existen servicios para ayudar a los adultos a volver al trabajo, no existen programas en el país que se dirijan específicamente a la transición a la adultez para los jóvenes adultos. True Grit está diseñado para salvar esa brecha."

Desde 2024, True Grit ha reunido a mentores entre iguales y terapeutas ocupacionales, físicos y recreativos para ofrecer asesoramiento y experiencias de aprendizaje durante un programa de cinco días de descanso en las residencias del campus Livingston de la Universidad Rutgers-New Brunswick en Piscataway, Nueva Jersey.

Para este estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de los resultados a corto plazo entre los seis jóvenes que participaron en el programa de 2024.

Además de sesiones individualizadas de terapia ocupacional y física, los participantes también participaron en baloncesto en silla de ruedas, salidas comunitarias y talleres que abordaban la planificación vocacional, la sexualidad, la conducción adaptada y la adaptación psicosocial ante lesiones, según los investigadores.

El estudio encontró que todos los participantes mostraron progresos hacia sus objetivos individuales en un seguimiento de tres a cuatro meses.

"Tengo pensado empezar la universidad en primavera y la rehabilitación vocacional ha sido increíble proporcionando la ayuda que necesitaba para ello", dijo un participante que usó el seudónimo Ten a los investigadores.

"Soy como la única barrera", dijo otro participante, apodado Mamba. "Pero aparte de eso, no hay nada más que me detenga."

Otro participante, Miracle, dijo al equipo: "El conocimiento es más bien un nivel personal, que me di cuenta de que puedo hacer más cosas, igual que con apoyo y con la oportunidad de probar cosas nuevas."

Los investigadores esperan que la iniciativa True Grit evolucione hacia un modelo más amplio que pueda apoyar a jóvenes adultos con lesiones medulares.

"Cada año el programa crece en tamaño", dijo McNair. "Hemos inscrito a 12 participantes para 2026 y, dado que este programa es único, los participantes siguen llegando de todo el país."

Más información

Children's Specialized Hospital tiene más información sobre el programa True Grit.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Rutgers, 21 de agosto de 2026; Temas en rehabilitación de lesiones medulares, 10 de agosto de 2026

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