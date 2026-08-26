Urgencia intestinal en la colitis ulcerosa vinculada a la discapacidad relacionada con enfermedades

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MARTES, 25 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- La urgencia intestinal es común en adultos con colitis ulcerosa (CU), especialmente en aquellos sin diarrea ni sangrado rectal, y está asociada con discapacidad relacionada con enfermedades, según un estudio publicado recientemente en Gastro Hep Advances.

Chung Sang Tse, M.D., de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, y sus colegas plantearon la hipótesis de que la urgencia intestinal está asociada con la discapacidad relacionada con enfermedades e influida por factores psicosociales en un estudio que involucró a 241 adultos con CU. Los síntomas basales de la enfermedad y los factores psicosociales asociados con la discapacidad se evaluaron utilizando datos transversales del ensayo Abordar la discapacidad de forma eficaz con telemedicina psicosocial.

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En general, el 48 por ciento de los pacientes presentaba urgencia intestinal moderada a grave; Entre quienes no tuvieron diarrea ni sangrado rectal, el 75 por ciento experimentó urgencia intestinal. Los investigadores encontraron una fuerte correlación entre urgencia intestinal y discapacidad (ρ = 0,597), con percepciones negativas de la enfermedad, menor autoeficacia y mayores necesidades sociales relacionadas con la salud que median la asociación. El cuarenta por ciento de la varianza en la discapacidad se explicaba por síntomas gastrointestinales; los factores psicosociales representaron un 19 por ciento adicional.

"Los psicoterapeutas que tratan a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal deberían ser conscientes de la relación entre la urgencia fecal y la discapacidad relacionada con la enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente porque la urgencia fecal puede estar en la base o agravar la ansiedad social y la evitación conductual", escriben los autores.

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