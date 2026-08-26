Aplicación web ayuda a los cuidadores a gestionar la agresividad y la agitación de los pacientes con demencia

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MARTES, 25 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Una aplicación web experimental puede ayudar a los cuidadores a gestionar mejor a sus seres queridos con demencia sin recurrir a medicamentos, según un nuevo estudio.

La aplicación, llamada WeCareAdvisor, ofrece a los cuidadores estrategias para ayudarles a gestionar síntomas conductuales como la agitación o la agresión en familiares con demencia, según informaron recientemente investigadores en el Journal of the American Geriatrics Society.

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La aplicación no redujo significativamente la frecuencia ni la gravedad de estos síntomas, pero el estudio encontró que ayudó a los cuidadores a sentirse menos angustiados y a gestionar mejor los problemas.

"Los cuidadores de esta muestra gestionaban, de media, al mes unos seis síntomas conductuales desafiantes como agitación, inquietud y deambulación", dijo la investigadora principal Laura Gitlin, decana emérita de enfermería y profesiones sanitarias en la Universidad Drexel de Filadelfia.

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"Usar la aplicación redujo el malestar de los cuidadores con estos comportamientos, aunque seguían ocurriendo", dijo Gitlin en un comunicado de prensa.

La aplicación guía a los cuidadores a través de una serie de preguntas que primero les piden describir conductas problemáticas y luego investigar las causas subyacentes de esos comportamientos. Según sus respuestas, la aplicación ofrecerá una serie de estrategias no relacionadas con drogas que un cuidador podría utilizar.

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Los cuidadores también reciben consejos diarios a través de mensajes de texto y acceso a materiales educativos. Pueden valorar la efectividad de las estrategias sugeridas por la aplicación.

Para probar la aplicación, los investigadores reclutaron a 262 cuidadores familiares y asignaron a la mitad para que empezaran a usarla de inmediato. A la otra mitad les dijeron que recibirían acceso a la app tras tres meses.

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Todos los participantes fueron entrevistados al principio y luego de nuevo en los hitos de un mes y tres meses, para ver si la aplicación ayudaba tanto a cuidadores como a pacientes con demencia.

A los tres meses, quienes tuvieron acceso inmediato a la aplicación mostraron un malestar significativamente menor respecto al comportamiento de su ser querido, según los resultados. Eran menos propensos a enfadarse por problemas y más probabilidades de tener un mejor bienestar.

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"Descubrimos que los cuidadores usan la app de media una vez al mes", dijo Gitlin. "A los cuidadores también les encantaba recibir el consejo del día, el acceso a materiales educativos de recursos revisados en la aplicación, además de las estrategias personalizadas según su contexto de atención y sus desafíos conductuales."

Investigaciones previas han demostrado que el malestar del cuidador es, en cierto modo, más importante que el comportamiento preocupante de un paciente con demencia , según la investigadora principal Dra. Helen Kales, profesora en la Universidad de California, Davis.

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El nivel de estrés de un cuidador predice con mayor fuerza si un paciente con demencia acabará hospitalizado o ingresado en urgencias que la gravedad de los síntomas del paciente, dijo en un comunicado de prensa.

"El grado de angustia que siente el cuidador parece marcar la trayectoria, por lo que cualquier cosa que reduzca la angustia del cuidador puede mejorar la vida diaria tanto del cuidador como de la persona con demencia", dijo Kales.

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Más información

WeCareAdvisor tiene más información sobre el estudio y la aplicación experimental.

FUENTES: Universidad Drexel, comunicado de prensa, 20 de agosto de 2026; Journal of the American Geriatrics Society, 6 de agosto de 2026

## Lo que esto significa para ti

Las aplicaciones podrían ayudar a los cuidadores de pacientes con demencia a gestionar su estrés ofreciendo estrategias útiles para manejar el comportamiento de los pacientes.

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