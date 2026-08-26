Los síntomas tras el parto pueden causar depresión y baja autoestima

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MARTES, 25 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- El parto puede ser duro para el cuerpo de una mujer y su autoestima podría desplomarse si pequeños problemas de salud tras el parto provocan vergüenza, embarazo y depresión, según un nuevo estudio.

Las mujeres con dolor, sangrado y picor causados por problemas posparto en el suelo pélvico o intestinos tienen un mayor riesgo de depresión y baja autoestima, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Clinical Medicine.

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"Síntomas crónicos como el dolor, la incontinencia fecal o gaseosa, o la dificultad para evacuar pueden causar incomodidad, sensación de perder el control sobre el propio cuerpo y una menor autoestima", dijo la investigadora Justyna Mazurek, profesora asociada de rehabilitación médica en la Universidad Médica de Wroclaw, Polonia.

"También pueden conducir al aislamiento social y a una menor participación en la vida familiar o profesional", añadió en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores evaluaron a 120 mujeres de 18 años o más tres meses después de dar a luz. Rellenaron cuestionarios que evaluaban sus síntomas posparto, autoestima y depresión.

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Alrededor del 46% de las mujeres reportó dolor persistente; 43%, sangrando; y un 42%, picándose, encontraron los investigadores.

A medida que sus síntomas se agravaban, las mujeres tenían más probabilidades de padecer depresión y menor autoestima, según el estudio.

Además, las mujeres que dieron a luz vaginalmente tenían probabilidades de presentar síntomas depresivos más graves si habían experimentado desgarros perineales durante el parto, según los investigadores.

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"Los problemas del suelo pélvico y anorrectales siguen considerándose tabú", dijo Mazurek. "Las mujeres a menudo se sienten avergonzadas o se sienten incómodas, o temen que sus problemas sean ignorados."

Desafortunadamente, estos problemas no pueden ser ignorados, dijo la investigadora principal Natalia Kuciel, fisioterapeuta uro-ginecológica en la Universidad Médica de Wroclaw.

"Los síntomas asociados a trastornos anorrectales pueden persistir mucho después de que el perineo haya sanado tras el parto", dijo Kuciel en un comunicado de prensa. "A menudo son recurrentes o crónicas, por eso el diagnóstico precoz y la atención integral e interdisciplinar son extremadamente importantes."

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Dijo que el sangrado rectal debería ser evaluado por un médico, nunca ignorado.

"Puede acompañar una enfermedad hemorroidal o una fisura anal, pero también hay que descartar otras posibles causas", dijo Kuciel.

Estos resultados muestran que el apoyo psicológico debe acompañar al tratamiento de los síntomas físicos en mujeres que reportan problemas de salud posparto, según los investigadores.

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"La atención posparto debería ser interdisciplinar porque los problemas del suelo pélvico rara vez afectan solo a un órgano o a una especialidad médica", dijo Mazurek.

Kuciel dijo que es importante que las mujeres no "desaparezcan" tras sus roles como madres.

"También necesita atención, cuidado y espacio para reconectar con su cuerpo, sus necesidades y su vida cotidiana", dijo Kuciel.

Más información

La Asociación Americana de Embarazo tiene más información sobre la sanación tras el parto.

FUENTE: Wroclaw Medical University, comunicado de prensa, 12 de agosto de 2026