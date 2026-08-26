La retención de fármacos en la espondiloartritis varía según el estatus socioeconómico

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MIÉRCOLES, 25 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Para pacientes con artritis psoriásica (PsA) o espondiloartritis axial (axSpA), la retención de fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedades biológicos/sintéticos dirigidos (b/tsDMARD) varía según el estatus socioeconómico de los países, según un estudio publicado en línea el 13 de julio en Annals of Rheumatic Diseases.

Brigitte Michelsen, M.D., Ph.D., del Centro de Investigación de Artritis de Copenhague en Dinamarca, y sus colegas recopilaron datos longitudinales de 13 países europeos, incluyendo 38.911 pacientes con espondiloartritis (17.296 PsA y 21.615 axSpA) que iniciaron b/tsDMARDs entre 2015 y 2021 para examinar la asociación entre los indicadores socioeconómicos nacionales y la retención de fármacos.

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Los investigadores encontraron que hombres y mujeres con PsA/axSpA de países con un producto interior bruto (PIB) per cápita alto frente a medio/bajo tenían una retención significativamente menor de medicamentos tras seis, 12 y 24 meses de tratamiento con primer/segundo b/tsDMARDs. Una mayor riqueza se asoció con la suspensión anterior del primer b/tsDMARD tanto en hombres como en mujeres con PsA y axSpA. Hubo variación en la intensidad de las asociaciones entre indicadores, líneas de tratamiento y sexo. Las asociaciones más fuertes se observaron con el PIB per cápita y el Índice de Desarrollo Humano; estas eran especialmente destacadas para mujeres con axSpA. A nivel nacional, se observaron medidas significativamente peores de la actividad de la enfermedad al inicio de la primera/segunda o adicionales b/tsDMARDs con un PIB más bajo, especialmente para la PsA.

"Esta investigación es especialmente importante en este momento porque, aunque las opciones de tratamiento avanzadas han mejorado las prácticas, los recursos del sistema sanitario siguen variando entre países", afirmó Michelsen en un comunicado.

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Varios autores revelaron vínculos con la industria biofarmacéutica.

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