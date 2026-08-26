La cirugía de reemplazo de rodilla asistida por robots no es mejor que los procedimientos tradicionales con cirujanos, concluye un ensayo

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MARTES, 25 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Los pacientes con reemplazo de rodilla se desempeñan igual de bien con la cirugía tradicional de "huesos de sierra" que con procedimientos asistidos por robots de vanguardia, según ha revelado un nuevo ensayo clínico.

La cirugía de reemplazo de rodilla asistida por robot es más precisa que la de un cirujano por sí sola, pero actualmente no conduce a mejores resultados para los pacientes, informaron los investigadores el 20 de agosto en The Lancet.

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Los pacientes tratados de cualquier forma tuvieron niveles similares de recuperación, movilidad y dolor un año después de la cirugía, encontraron los investigadores.

Estos resultados provienen del mayor ensayo clínico jamás realizado que compara nuevas técnicas de robótica con la cirugía tradicional de rodilla, según los investigadores.

"El ensayo demuestra que la asistencia robótica del brazo permite una mayor precisión y, en teoría, el sistema debería permitir a los cirujanos personalizar el procedimiento según la anatomía del paciente", dijo el investigador senior Dr. Edward Davis en un comunicado de prensa. Es cirujano ortopédico consultor en el Royal Orthopedic Hospital NHS Foundation Trust en el Reino Unido.

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"Estos resultados no condenan en absoluto los sistemas robóticos, pero se necesita una mayor comprensión de la posición ideal para un reemplazo de rodilla y personalización para cada paciente", dijo Davis. "Así podremos aprovechar realmente la precisión avanzada de los sistemas robóticos."

La asistencia robótica se está utilizando cada vez más en cirugías de reemplazo de rodilla, representando el 16% de estos procedimientos en Estados Unidos y el 41% en Australia, según los investigadores en notas de fondo.

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Los cirujanos suelen confiar en su experiencia y en un conjunto estándar de instrumentos para realizar reemplazos de rodilla, según los investigadores.

La técnica más moderna se basa en un brazo robótico que puede posicionar los instrumentos con alta precisión y proporcionar a los cirujanos mayor flexibilidad para variar ángulos y profundidades de corte. Teóricamente, esto debería permitir a los médicos adaptar un reemplazo de rodilla con mayor precisión a la anatomía individual del paciente, de formas que la cirugía convencional no puede, según los investigadores.

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Para el nuevo ensayo, los investigadores reclutaron a 339 pacientes que estaban siendo tratados por 33 cirujanos en 10 hospitales del Reino Unido, y los asignaron aleatoriamente a cirugías de reemplazo de rodilla solo con cirujanos o asistidas por robots.

Las cirugías de robots tardaban más en realizarse, algo menos de 11 minutos más, y costaban unos 1.300 dólares más, según los investigadores. Además, eran más precisos y no se asociaban con un mayor riesgo de efectos secundarios graves, lo que sugiere que los robots son tan seguros como la cirugía convencional.

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"Tecnología como esta podría ayudar mucho en la atención que ofrecemos a los pacientes, pero en el caso de los reemplazos de rodilla asistidos por robot, aún queda trabajo por hacer antes de ver beneficios como menos dolor o mejor movimiento", dijo el investigador Dr. Andrew Metcalfe, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Warwick en el Reino Unido, en un comunicado de prensa.

Más información

Penn Medicine tiene más información sobre la cirugía robótica de reemplazo de rodilla.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Warwick, 21 de agosto de 2026; The Lancet, 20 de agosto de 2026