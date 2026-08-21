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Por qué te mudas importa en lo que respecta a la salud cerebral y el riesgo de demencia

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JUEVES, 20 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Se ha dicho que la actividad física regular puede ayudar a reducir el riesgo de demencia, pero una nueva revisión de evidencias sugiere que la razón por la que te mudas también importa.

El ejercicio de ocio como caminar, andar en bicicleta, correr, nadar o practicar deportes se asocia con un riesgo mucho menor de demencia, según informan los investigadores en la edición de septiembre de The Lancet Public Health.

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Pero la actividad física realizada en el trabajo parece estar relacionada con un mayor riesgo de demencia, según los investigadores.

"Los resultados desafían la suposición de larga data de que 'cada movimiento cuenta' para la salud cerebral", dijo el investigador principal Natan Feter en un comunicado de prensa. Es investigador postdoctoral en la Universidad del Sur de California.

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Para la revisión, los investigadores analizaron datos de 74 estudios previos que involucraron a más de 4,2 millones de personas de entre 45 y 93 años en 30 países. El grupo de estudio fue seguido durante una mediana de 10 años para ver quién desarrollaba demencia. (Esto significa que la mitad se seguía durante más tiempo, la otra mitad en menos tiempo.)

Los resultados mostraron que las personas con mayores niveles de actividad física en el ocio tenían un 24% menos de riesgo de demencia que las menos activas.

Sin embargo, la actividad física en el trabajo se asoció con un riesgo de demencia un 20% mayor, según los investigadores.

Los trabajos físicamente exigentes pueden implicar tareas repetitivas, estar de pie durante mucho tiempo, levantar peso pesado y un tiempo limitado de recuperación, señalaron los investigadores.

Sin embargo, los investigadores teorizan que es poco probable que el movimiento en el trabajo causara el aumento del riesgo de demencia encontrado en el estudio. En cambio, el riesgo observado se debe más probablemente a las condiciones sociales y medioambientales que a menudo acompañan a empleos intensivos en mano de obra.

El trabajo manual es más probable que implique estrés, condiciones laborales peligrosas y una mayor exposición a la contaminación, todo lo cual se ha relacionado con el riesgo de demencia, según los investigadores.

Los trabajadores en empleos físicamente exigentes también podrían tener menos oportunidades para el ejercicio recreativo porque no disponen de suficiente tiempo libre o simplemente están demasiado fatigados una vez terminan su turno, añadieron los investigadores.

"En otras palabras, cuando se trata de proteger el cerebro, el contexto de la actividad física puede importar tanto como el propio movimiento", dijo el investigador principal David Raichlen en un comunicado de prensa. Es profesor de biología humana y evolutiva y antropología en la Universidad del Sur de California.

"Mejorar el acceso a parques seguros, senderos para caminar e instalaciones recreativas, garantizar que las personas tengan tiempo de ocio suficiente para hacer ejercicio y reducir las exposiciones dañinas en el lugar de trabajo podrían, en última instancia, resultar tan importante como promover la propia actividad física", afirmó.

Más información

La Sociedad de Alzheimer tiene más información sobre la actividad física y el riesgo de demencia.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad del Sur de California, 18 de agosto de 2026

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