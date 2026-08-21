Un estudio revela que el cuidado excesivo puede perjudicar la salud mental

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JUEVES, 20 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Los cuidadores que pasan más de la mitad de la semana laboral prestando servicios no remunerados a otros están poniendo en riesgo su propia salud mental, según un nuevo estudio.

Más de 20 horas a la semana prestando atención no remunerada aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental en el cuidador, según informaron recientemente investigadores en la revista Social Science & Medicine.

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Pero si estas personas reciben apoyo, gran parte del impacto negativo en su salud mental puede mitigarse, según mostró el estudio.

"Las políticas que se centran únicamente en quién es un cuidador no entienden el punto: cuánto cuida alguien es enormemente importante para su bienestar", dijo la investigadora principal Amélie Quesnel-Vallée en un comunicado de prensa.

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"Los programas que conecten a los cuidadores intensivos con apoyo emocional, informativo y práctico (cuidados de respiro, grupos de apoyo para cuidadores, servicios comunitarios) podrían marcar una verdadera diferencia", añadió Quesnel-Vallée. Es presidenta de equidad, ética y políticas en la Universidad McGill en Montreal.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 51.000 canadienses de entre 45 y 85 años, rastreándolos desde 2011 hasta 2021 para ver cómo su nivel de cuidado no remunerado afectaba su psique.

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"Los cuidadores intensivos (que dedicaban más de 20 horas semanales a cuidar) tenían peor salud mental -- menor satisfacción vital y más síntomas depresivos -- mientras que los cuidadores de baja intensidad (menos de 10 horas semanales) en realidad reportaron mayor satisfacción con la vida que los no cuidadores", dijo Quesnel-Vallée.

Además, los resultados mostraron que el único factor que amortiguaba el impacto en la salud mental del cuidado de alta intensidad era la cantidad de apoyo social que recibían los ayudantes.

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"Las políticas deben invertir en apoyos basados en fortalezas que empoderen a los cuidadores mediante la formación y el reconocimiento de sus habilidades y valores", afirmó la investigadora principal Zilin Li, investigadora postdoctoral en la Universidad McGill, en un comunicado de prensa.

Más información

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento tiene más información sobre el cuidado.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad McGill, 7 de julio de 2026