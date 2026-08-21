Bebidas azucaradas asociadas con doble riesgo de cáncer de estómago

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JUEVES, 20 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Las bebidas azucaradas no solo están pudriendo tus dientes, según un nuevo estudio.

Las bebidas azucaradas podrían más que duplicar el riesgo de cáncer de estómago en una persona, según informaron los investigadores el 17 de agosto en la revista Gastro Hep Advances.

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"Este es el primer estudio que demuestra una asociación entre la ingesta de bebidas azucaradas con azúcar y el cáncer gástrico en una población estadounidense", dijo el investigador principal Dr. Andrew Chan en un comunicado de prensa. Es gastroenterólogo y epidemiólogo en el Instituto Oncológico Mass General Brigham en Boston.

"El cáncer gástrico es la quinta causa principal de muerte por cáncer a nivel mundial, pero sabemos muy poco sobre cómo la dieta podría contribuir a este cáncer", dijo Chan.

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Para el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 112.000 profesionales sanitarios que participaron en dos proyectos de investigación a largo plazo.

Ambos estudios recopilaron información detallada sobre dieta, estilo de vida y salud de los participantes. Durante décadas de seguimiento, 278 personas desarrollaron cáncer de estómago.

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Los resultados mostraron que las personas que bebían al menos una bebida azucarada al día tenían un riesgo casi 2,5 veces mayor de cáncer de estómago, en comparación con aquellas que bebían menos de una al mes. Ejemplos de bebidas azucaradas incluyen bebidas como limonada, refrescos y bebidas deportivas.

Una mayor ingesta de fructosa --el principal edulcorante de estas bebidas-- también se asoció con un mayor riesgo de cáncer de estómago.

Sin embargo, los investigadores encontraron que las bebidas endulzadas artificialmente no se asociaron con un aumento de las probabilidades de cáncer de estómago.

Los investigadores teorizan que el aumento del riesgo podría deberse a causas subyacentes, como el aumento de peso, el aumento de la resistencia a la insulina, los desequilibrios hormonales o la inflamación.

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Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el cáncer de estómago.

FUENTE: Mass General Brigham, nota de prensa, 17 de agosto de 2026