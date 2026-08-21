La estimulación de la médula espinal mejora la fuerza de los brazos y la movilidad en los supervivientes de AVC

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JUEVES, 20 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- La estimulación de la médula espinal podría ayudar a los supervivientes de ictus a mejorar la fuerza de sus brazos y movilidad de las manos, según ha revelado un estudio a pequeña escala.

Siete supervivientes de ictus que sufrieron debilidad muscular profunda experimentaron un aumento medio del 32% en la fuerza del brazo, ya que los pulsos eléctricos estimulaban su columna, según informaron recientemente investigadores en la revista Nature Medicine.

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También mejoraron la movilidad general del brazo y una reducción de la rigidez muscular, y algunos también encontraron una mejor movilidad de manos y dedos, según los investigadores.

"Este enfoque está diseñado para ayudar rápidamente a las personas a mover mejor los brazos, incluso años después de un ictus", dijo el coinvestigador senior Marco Capogrosso en un comunicado de prensa. Es profesor adjunto de neurocirugía y director del laboratorio de estimulación de la médula espinal en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

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"La estimulación funciona principalmente como una tecnología de apoyo -- cuando está activa, la gente puede moverse mejor", dijo Capogrosso. "Al estimular la médula espinal, podemos permitir inmediatamente que las conexiones residuales entre el cerebro y la médula espinal funcionen de forma más eficiente, facilitando un mejor movimiento."

El ictus es la principal causa de parálisis en el brazo en Estados Unidos, con unas 400.000 personas desarrollando debilidad crónica en brazos y manos cada año, según los investigadores en notas de fondo.

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La rehabilitación estándar rara vez proporciona una mejora significativa para estas personas, según los investigadores, por lo que para este experimento se centraron en la estimulación de la médula espinal.

El dispositivo envía pulsos eléctricos a las fibras nerviosas de la médula espinal, en un intento de mejorar la conexión entre el cerebro y los músculos. No se había utilizado previamente para restaurar la función del brazo tras un ictus, según los investigadores.

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Siete voluntarios se sometieron a una cirugía para implantar un par de electrodos eléctricos a lo largo de su médula espinal, y luego se sometieron a fisioterapia con más de cinco horas de estimulación.

Los siete participantes experimentaron mejoras inmediatas en la fuerza cuando la estimulación estaba activada, independientemente de la gravedad de su discapacidad, según los resultados. También redujeron la rigidez muscular anormal causada por los nervios dañados por un ictus.

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Tres de los siete también experimentaron una mejora en el movimiento de manos y dedos con la estimulación.

"Desde una perspectiva clínica, incluso mejoras modestas en la fuerza o el control del brazo pueden marcar una diferencia significativa en la vida diaria de los supervivientes de ictus", dijo el investigador Dr. George Wittenberg en un comunicado de prensa.

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"Algunas de las mejoras que medimos pueden parecer pequeñas desde fuera, pero muchos supervivientes de ictus están a punto de poder hacer algo importante", dijo Wittenberg, profesor de neurología y de medicina física y rehabilitación en la Universidad de Pittsburgh. "Incluso un pequeño cambio en la función motora puede ser muy significativo si ayuda a alguien a abotonarse una camisa, abrir la mano o volver a una actividad que le importe."

Sin embargo, los beneficios duraderos dependen del uso continuado de la estimulación, añadieron los investigadores. La función motora empeoró cuando las personas dejaron de recibir estimulación.

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El equipo está ahora reclutando participantes para un ensayo clínico ampliado que valore los efectos de la estimulación medular a largo plazo sobre los síntomas del ictus .

"Este estudio representa la conclusión de nuestra fase inicial de viabilidad y un paso importante hacia la aplicación clínica en el mundo real", dijo Capogrosso.

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"Nuestro objetivo es desarrollar una tecnología que pueda usarse eventualmente en la vida cotidiana, no solo en la clínica", afirmó. "Estos resultados nos dan confianza en que la estimulación de la médula espinal podría convertirse en una opción práctica e implantable para ayudar a los supervivientes de ictus a usar sus brazos cuando más importa."

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la estimulación de la médula espinal.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Pittsburgh, 4 de junio de 2026; Nature Medicine, 4 de junio de 2026