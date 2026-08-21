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Cómo el lenguaje puede revelar pistas sobre el estado emocional de una persona

La elección de palabras, la frecuencia del “yo” y la forma de narrar las experiencias difíciles contienen señales sobre el bienestar, según investigaciones recientes. Qué encontró la ciencia

Ilustración de personas en dos orillas separadas por un río. En una orilla hay personas con globos de letras y en la otra, un grupo construye un puente con pergaminos de palabras.
Psychology Today sostiene que el lenguaje humano no se reduce a palabras sueltas, sino que organiza significado mediante reglas, combinaciones nuevas y relaciones complejas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La forma en que alguien describe un mal día, un vínculo difícil o una semana de trabajo puede revelar más de lo que esa persona cree. El lenguaje cotidiano —no el vocabulario ni la elocuencia, sino la estructura de lo que se dice— funciona como una señal del estado emocional, según una línea de investigación que creció con fuerza en los últimos años y que combina psicología, lingüística y análisis computacional.

Esa distinción entre tener palabras y usar lenguaje no es menor. Sarah Dunphy-Lelii, profesora asociada de psicología en el Bard College y autora de una columna en Psychology Today, señala que el lenguaje implica algo más que reconocer o repetir términos: requiere reglas gramaticales, capacidad de producir combinaciones nuevas y el uso de signos que una comunidad acordó de forma arbitraria.

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Lo que decimos y cómo lo ordenamos no es neutral. Esa arquitectura del discurso —qué palabras elegimos, con qué frecuencia aparece el “yo”, cómo encadenamos las ideas— es exactamente lo que los investigadores comenzaron a medir para inferir el bienestar de las personas.

El interés no es nuevo, pero sí la escala. Durante décadas, la psicología clínica analizó el discurso de los pacientes de forma cualitativa, sesión por sesión. Lo que cambió en los últimos años es la capacidad tecnológica para procesar grandes volúmenes de texto y detectar patrones que escapan a la lectura humana. Esa combinación entre lingüística cognitiva y herramientas informáticas abrió una pregunta que antes era difícil de responder con datos: ¿hay marcas sistemáticas en cómo habla una persona que permitan inferir cómo está?

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Lo que encontró la investigación reciente

Primer plano lateral de una boca y barbilla de persona con labios abiertos, de donde salen letras negras que flotan sobre un fondo gris claro.
La gramática basada en reglas permite que el orden de las palabras cambie el significado, un rasgo central del lenguaje según Sarah Dunphy-Lelii (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado por la revista Communications Psychology analizó si los programas informáticos de análisis de texto podían estimar el nivel de bienestar de una persona a partir de lo que escribía. Los resultados mostraron vínculos moderados entre los patrones del lenguaje y aspectos del bienestar como la autonomía, el crecimiento personal y la calidad de los vínculos, medidos con escalas psicológicas estándar. La relación no fue total —el lenguaje no reemplaza una evaluación clínica—, pero fue consistente: hay señales en cómo hablamos que van más allá de la intención consciente de quien habla.

Una revisión publicada en The Journal of Positive Psychology, disponible en PubMed Central, analizó decenas de estudios sobre la relación entre uso del lenguaje y bienestar. Los hallazgos señalaron que ciertas formas del discurso —mayor uso de la primera persona del singular, vocabulario negativo repetido, ausencia de frases de resolución o cierre— se asocian con menor bienestar. El efecto inverso también apareció: quienes tendían a narrar experiencias con más perspectiva, distancia o resolución mostraban mejores indicadores.

Uno de los hallazgos que más atención recibió es el rol del pronombre “yo”. Su uso elevado —especialmente cuando una persona analiza situaciones difíciles— apareció asociado en varios estudios con un pensamiento circular que vuelve sobre el malestar sin encontrar salida, lo que los psicólogos llaman rumiación. No se trata de que hablar de uno mismo sea negativo: el patrón problemático es el que centra el relato en el dolor propio sin distancia ni movimiento. La forma en que se cuenta una experiencia difícil parece importar tanto como la experiencia en sí.

Los límites del campo

Primer plano de un hombre sonriente, con chaqueta azul y camisa, gesticulando con las manos mientras habla con una persona. Fondo de oficina borroso con ventana.
Las investigaciones sobre Kanzi mostraron que comprender el lenguaje implica captar la relación entre palabras y no solo reconocer vocabulario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El campo, sin embargo, tiene restricciones que los propios investigadores reconocen. Los programas que analizan texto detectan regularidades estadísticas, pero no entienden el significado. Una persona puede usar vocabulario emocionalmente positivo por convención social, contexto laboral o hábito cultural, sin que eso refleje su estado real.

La ironía, el humor, el eufemismo y la contención —recursos frecuentes en muchas culturas— reducen la precisión de los análisis. La revisión de The Journal of Positive Psychology advierte que las correlaciones halladas son moderadas y que la variabilidad entre culturas e idiomas es alta.

Hay además una diferencia que la investigación todavía no resolvió del todo: la que existe entre el lenguaje que una persona produce en condiciones naturales —una conversación, un mensaje, un diario— y el que produce cuando sabe que está siendo observada. Ese cambio de contexto altera los patrones de forma significativa, lo que complica trasladar estos hallazgos directamente a la vida cotidiana.

Lo que sí emerge con claridad de la literatura es que el lenguaje no es un espejo perfecto del bienestar, pero tampoco es opaco. Hay información en cómo hablamos, y la estructura de lo que decimos —más que las palabras en sí mismas— es donde esa información suele aparecer. La pregunta que abre la investigación no es si alguien es feliz o no: es qué forma tiene el relato que esa persona hace de su propia vida.

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