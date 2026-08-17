Qué límites plantea la evidencia científica sobre la cúrcuma cuando se la vincula con beneficios amplios para la salud

La cúrcuma gana lugar en la agenda del bienestar, pero sus beneficios atribuidos exigen distinguir entre tradición culinaria y evidencia científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cúrcuma gana lugar como ingrediente de bienestar, pero la conversación sobre esta especia suele mezclar tradición culinaria, promesas de salud y datos científicos de alcance muy distinto. Ese cruce explica parte de su expansión reciente y también la necesidad de ordenar qué se sabe sobre su uso alimentario y qué límites tienen las afirmaciones más difundidas.

La atención se concentra en la curcumina, uno de los compuestos de la cúrcuma que más interés despertó en la divulgación nutricional, sobre todo por su relación con procesos antiinflamatorios y antioxidantes. El problema aparece cuando esa información circula sin contexto y convierte a un condimento en una promesa de efectos amplios.

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La curcumina concentra la atención sobre la cúrcuma por su relación con procesos antiinflamatorios y antioxidantes, aunque esa información suele circular sin contexto (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un artículo de Sport Life, la cúrcuma proviene del rizoma seco de la planta Curcuma longa, de la misma familia del jengibre, y su forma de uso más habitual es en polvo como especia amarilla anaranjada.

La nota, firmada por Yolanda Vázquez Mazariego, doctora en Ciencias Biológicas, naturópata y profesora de nutrición, aporta una base para entender por qué este ingrediente volvió a instalarse en la agenda del bienestar y qué cautelas conviene mantener al leer sus beneficios.

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Entre la cocina cotidiana y las promesas de salud

Según explicó, la cúrcuma se consume desde hace tiempo por su sabor, su color y sus usos tradicionales. El avance reciente de este ingrediente en la cocina cotidiana parece apoyarse en esa doble condición.

La cúrcuma proviene del rizoma seco de la planta Curcuma longa, de la misma familia del jengibre, y se usa de forma habitual como especia en polvo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por un lado, funciona como condimento versátil. Por otro, se la asocia con una alimentación orientada al bienestar, una combinación que suele ampliar el interés del público por ciertos alimentos incluso antes de que exista una conversación clara sobre el alcance de la evidencia.

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La autora indicó que los componentes químicos más importantes de la cúrcuma son los curcuminoides, entre ellos la curcumina, la demetoxicurcumina y la bisdemetoxicurcumina.

Según detalló la especialista, la curcumina constituye 3,14% en promedio de la cúrcuma en polvo, un dato que ayuda a explicar por qué concentra buena parte de la atención cuando se habla de sus posibles efectos.

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Los curcuminoides son los componentes químicos más importantes de la cúrcuma, y la curcumina representa en promedio el 3,14% de la cúrcuma en polvo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa centralidad, de todos modos, no equivale a una validación uniforme de todos los beneficios que suelen circular sobre el ingrediente. En el texto citado, Vázquez Mazariego señaló que a la curcumina se le atribuyen propiedades antioxidantes e antiinflamatorias.

También mencionó otros compuestos presentes en la cúrcuma, como la turmerona, la atlantona y el zingibereno, aunque el eje de la nota vuelve una y otra vez sobre la curcumina como referencia principal.

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Qué dice la fuente sobre sus efectos y dónde pone límites

El consumo de cúrcuma se vinculó con varios beneficios para la salud. La autora mencionó su posible ayuda para reducir la inflamación en el cuerpo y su aporte antioxidante, entendido como la capacidad de ciertas sustancias para intervenir frente al daño celular asociado a radicales libres. También incluyó posibles efectos sobre la función cerebral, el sistema digestivo y el sistema inmunológico.

La fuente vincula el consumo de cúrcuma con posibles efectos sobre la inflamación, la función cerebral, el sistema digestivo y el sistema inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese listado exige una lectura cuidadosa. La especialista sostuvo que la curcumina mostró propiedades anticancerígenas y antitumorales en estudios de laboratorio y en animales, una precisión que delimita el valor de esa información y evita trasladarla de forma directa a resultados clínicos generales.

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La autora también señaló posibles vínculos con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, además de usos en trastornos gastrointestinales como la enfermedad inflamatoria del intestino.

La cautela más clara del artículo aparece cuando subraya que la cúrcuma no es un medicamento. Según explicó Yolanda Vázquez Mazariego, su consumo debe entenderse como una pieza dentro de un estilo de vida que incluye alimentación, ejercicio, descanso y vida social.

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La curcumina mostró propiedades anticancerígenas y antitumorales en estudios de laboratorio y en animales, un alcance que no equivale a resultados clínicos generales

Cómo se consume y por qué la absorción ocupa un lugar central

La autora detalló que la cúrcuma puede consumirse como especia, extracto, polvo seco de curcumina o rizoma fresco. Según la información citada, uno de los puntos relevantes es que la curcumina no se absorbe con facilidad en el sistema digestivo.

Esa referencia introduce una discusión práctica: no alcanza con mencionar un compuesto para suponer que su presencia en el alimento se traduce de manera lineal en el organismo.

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De acuerdo con lo que explicó Yolanda Vázquez Mazariego, la raíz fresca contiene entre 2% y 5% de curcumina en peso seco, aunque esa proporción puede variar según la especie y la región de cultivo. La autora añadió que cerca de 80% del peso de la raíz fresca es agua.

Yolanda Vázquez Mazariego subrayó que la cúrcuma no es un medicamento y que su consumo debe integrarse a un estilo de vida con alimentación, ejercicio, descanso y vida social (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ese cálculo, una raíz de 100 gramos aportaría unos 20 gramos de peso seco y, si su concentración fuera de 2%, la cantidad final rondaría 0,4 gramos o 400 miligramos de curcumina.

Según explicó Yolanda Vázquez Mazariego, la absorción puede mejorar si la cúrcuma se consume con grasas saludables, como palta, aceite de oliva o de coco.

La especialista agregó que también puede combinarse con pimienta negra porque contiene piperina, un compuesto al que la nota atribuyó la capacidad de mejorar la absorción de la curcumina en un 2000%.

La absorción de la curcumina es limitada, pero puede mejorar si la cúrcuma se consume con grasas saludables o con pimienta negra por su contenido de piperina

El repertorio culinario que enumera la fuente refuerza ese movimiento. Arroz amarillo, curry de verduras, salmón condimentado, leche dorada, ensalada de garbanzos y batidos aparecen en la nota como formas de uso corriente.

Más que confirmar una recomendación universal, esa variedad muestra por qué la cúrcuma se consolidó como un ingrediente de agenda en bienestar: combina una identidad culinaria reconocible con un conjunto de beneficios atribuidos que exigen distinguir entre tradición, divulgación y alcance real de la evidencia.