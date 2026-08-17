Qué efectos puede tener el agua salada en el pelo y la piel

El agua de mar puede dar volumen y textura al pelo, pero ese efecto playero no equivale a una mejora capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En agua de mar suele aparecer como parte de una rutina casi automática: playa, pelo con más volumen y piel con una sensación de frescura que muchas veces se interpreta como sinónimo de bienestar.

Esa asociación se repite en contenidos de cuidado personal que presentan a la sal marina como un aliado estético, sobre todo por el efecto visual que deja después de un baño.

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Dicha lectura, de todos modos, tiene límites claros. De acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic, el agua salada puede dar textura al cabello y una sensación pasajera de alivio en la piel, pero la exposición repetida también puede deshidratar ambos tejidos.

El dato resulta relevante porque también circulan rutinas que convierten ese efecto momentáneo en una supuesta mejora sostenida.

La sal marina vuelve más áspera la cutícula del cabello y produce ondas de playa por una modificación temporal de la fibra capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta no pasa por definir si el mar “hace bien” o “hace mal” en términos absolutos. El punto central es otro: qué ocurre cuando un recurso asociado al cuidado personal ofrece un resultado inmediato que puede ser atractivo, pero no equivale a un beneficio duradero. Ahí aparece el criterio que ordena la nota: distinguir entre percepción estética, impacto real y cuidados posteriores.

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El efecto playero en el pelo no equivale a una mejora capilar

El dermatólogo Taylor Bullock explicó que el agua salada y los productos con sal marina generan textura porque vuelven más áspera la cutícula del cabello.

La cutícula es la capa externa de la fibra capilar y actúa como protección. Cuando esa superficie cambia, el pelo puede adquirir el aspecto que suele asociarse con las llamadas ondas de playa.

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El agua salada puede deshidratar el cabello y la piel cuando la exposición se repite, según Cleveland Clinic y el dermatólogo Taylor Bullock (YouTube/@alsanagust)

Ese resultado puede ser buscado por motivos estéticos, pero no implica una mejora de la salud capilar. Bullock indicó que se trata de un efecto transitorio, ya que el volumen y la textura aparecen por una modificación temporal de la superficie del pelo y no por un aumento de hidratación o fortaleza.

El especialista también señaló que la respuesta tampoco es igual en todos los casos. El cabello natural, sin tratamientos, suele tolerar mejor el contacto con agua salada, aunque también puede secarse y perder flexibilidad si la exposición se repite. En cambio, el pelo teñido o sometido a procesos químicos presenta mayor vulnerabilidad, porque su cutícula ya fue alterada por intervenciones previas.

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El pelo teñido o con procesos químicos presenta mayor vulnerabilidad al agua de mar porque su cutícula ya fue alterada (YouTube/@Potenciatucuerpo)

En la piel, la sensación de alivio puede ser breve y limitada

La percepción de suavidad o limpieza después de nadar en el mar también suele leerse en clave positiva. Bullock señaló que algunos minerales presentes en el agua salada pueden tener efectos antiinflamatorios muy leves en ciertas personas. Esa observación ayuda a explicar por qué, en algunos casos, la piel parece sentirse mejor en el corto plazo.

El dermatólogo aclaró que ese efecto no convierte al agua salada en un tratamiento para problemas cutáneos. La mejora, según su explicación, es breve y no reemplaza abordajes indicados para condiciones específicas.

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Algunos minerales del agua salada pueden generar un alivio breve en la piel, pero no funcionan como tratamiento para problemas cutáneos (YouTube/@alsanagust)

El principal problema aparece con la exposición repetida. Bullock advirtió que el contacto frecuente con agua salada puede deshidratar la piel y el cabello. En la primera, esa pérdida de humedad puede provocar tirantez, resequedad o mayor sensibilidad; en la fibra capilar, en cambio, puede aumentar la fragilidad si no se recupera adecuadamente la hidratación.

El cuidado posterior define si el hábito deja solo un efecto visual o también desgaste

Bullock afirmó que el agua salada no es dañina por sí misma, pero que la exposición repetida sin enjuague ni humectación sí puede tener consecuencias con el paso del tiempo. Esa precisión cambia el eje del tema: el interés no está en demonizar el baño de mar, sino en revisar qué prácticas suelen omitirse cuando se naturaliza ese contacto.

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La exposición frecuente al agua de mar puede causar tirantez, resequedad y mayor sensibilidad en la piel por la pérdida de humedad (YouTube/@alsanagust)

El dermatólogo recomendó enjuagar con agua dulce antes y después de nadar. Ese paso puede reducir la permanencia de sal sobre la piel y el pelo. También remarcó la conveniencia de sumar hidratación cutánea y acondicionamiento capilar al terminar la jornada para contrarrestar la pérdida de humedad.

En el caso del pelo, Bullock recomendó usar sprays de sal marina formulados de manera profesional si se busca ese efecto de textura, en lugar de recurrir a mezclas caseras con sal y agua.

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Según explicó el especialista, esa alternativa permite controlar mejor la intensidad del producto y evitar excesos. La observación cobra sentido porque un resultado visual buscado puede ocultar un desgaste acumulado si no existe cuidado posterior.