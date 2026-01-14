El ingrediente más sano de la cocina que debes de consumir todos los días para tener buena salud

Usa este ingrediente cuando cocines (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la búsqueda constante de una vida más saludable, muchas personas exploran opciones dentro de la alimentación diaria que prometen beneficios concretos.

Entre los numerosos productos que integran la dieta cotidiana, un ingrediente destaca por su capacidad de aportar nutrientes esenciales y favorecer el bienestar general. Su presencia en la cocina se asocia con tradiciones culinarias ancestrales y prácticas modernas de salud.

Lejos de pertenecer a la categoría de superalimentos de moda, el aceite de oliva extra virgen se consolida como un pilar en la alimentación diaria según especialistas en nutrición y organizaciones como la FDA, quien concluyó que su consumo diario puede reducir el riesgo de enfermedades.

Su uso trasciende fronteras y culturas, estableciéndose como un elemento central en la dieta mediterránea, reconocida por su vínculo con la longevidad y la prevención de enfermedades crónicas.

El valor nutricional del aceite de oliva extra virgen

El perfil nutricional del aceite de oliva extra virgen se distingue por su elevado contenido de ácidos grasos monoinsaturados, principalmente ácido oleico, así como por la presencia de compuestos antioxidantes como polifenoles y vitamina E. Estos componentes contribuyen a la protección celular y al mantenimiento de funciones vitales.

Consumir aceite de oliva extra virgen de forma habitual favorece la reducción del colesterol LDL y el aumento del colesterol HDL, dos factores asociados con la salud cardiovascular. Además, aporta una fuente estable de energía, mejora la absorción de vitaminas liposolubles y proporciona un sabor característico que enriquece los platillos cotidianos.

Impacto en la prevención de enfermedades

El consumo regular de aceite de oliva extra virgen se relaciona con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Diversos estudios epidemiológicos señalan que poblaciones cuya dieta incluye este ingrediente presentan tasas más bajas de mortalidad por causas relacionadas con el corazón y el metabolismo.

El efecto protector se atribuye a la acción de los antioxidantes y los ácidos grasos presentes en el aceite de oliva extra virgen, que contribuyen a la reducción de la inflamación y el estrés oxidativo. Además, su inclusión en la alimentación diaria favorece la regulación de la presión arterial y la función endotelial, factores clave en la prevención de complicaciones cardiovasculares.

Incorporación cotidiana y recomendaciones de consumo

Integrar aceite de oliva extra virgen en la dieta diaria resulta sencillo y accesible. Su uso en crudo, ya sea como aderezo en ensaladas, acompañamiento de vegetales o base para salsas, permite aprovechar al máximo sus propiedades nutricionales. Las recomendaciones de especialistas sugieren consumir entre una y dos cucharadas soperas al día, cantidad suficiente para obtener beneficios sin exceder el aporte calórico.

El origen y la calidad del aceite de oliva extra virgen influyen en su perfil nutricional. Seleccionar productos de primera presión en frío y conservarlos en envases opacos ayuda a preservar sus compuestos activos. De este modo, su incorporación diaria representa una estrategia efectiva para promover la salud y el bienestar a largo plazo.