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Cinco ejercicios breves para bajar el estrés y despejar la mente

Expertos recomiendan pausas activas de entre uno y cinco minutos para aliviar la tensión, mejorar la concentración y sumar bienestar durante la rutina diaria

Mujer sentada en colchoneta verde, con brazos estirados hacia arriba y ojos cerrados. Un sofá y una ventana iluminada aparecen detrás.
Los ejercicios breves de entre uno y cinco minutos pueden bajar el estrés, despejar la mente y mejorar la concentración durante la rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Moverse unos minutos puede tener efectos que van más allá del estado físico. Según GQ, una rutina breve de ejercicio puede ayudar a despejar la mente, reducir el estrés y mejorar la concentración, incluso cuando no hay tiempo para entrenamientos largos.

La publicación recogió recomendaciones difundidas por la neuróloga Heidi Moawad en el portal Verywell Mind. De acuerdo con ese enfoque, las actividades de corta duración, con algo de intensidad, pueden servir como una pausa útil durante el día, ya sea en la oficina, en casa o en cualquier espacio que permita ponerse en movimiento.

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Por qué unos pocos minutos pueden marcar una diferencia

La relación entre actividad física y bienestar emocional lleva años en estudio. Caminar, correr, nadar, andar en bicicleta o hacer fuerza suelen asociarse con una baja en la ansiedad, una mejora del ánimo y una reducción del cortisol cuando la exigencia no resulta extrema.

El punto que destacó GQ es que no siempre hace falta dedicar largos períodos de tiempo para obtener algún beneficio. En personas con jornadas cargadas, una pausa de entre uno y cinco minutos puede funcionar como corte del estímulo que genera tensión y ofrecer un reinicio mental.

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Qué efectos señalan los especialistas

Según explicó Moawad en Verywell Mind, este tipo de actividad física breve puede elevar la frecuencia cardíaca y colaborar con procesos vinculados a la atención y la regulación emocional. Entre los posibles efectos mencionados aparecen mejoras en la autoestima y una reducción de la ira, la depresión y la tensión, sobre todo en población joven, de acuerdo con investigaciones citadas por la especialista.

Mujer mayor con cabello blanco y ropa deportiva gris y verde, de pie sobre una pierna, apoyada en una barandilla de madera en un parque.
La actividad física se asocia con una baja de la ansiedad, una mejora del ánimo y una reducción del cortisol cuando la exigencia no es extrema (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se mencionan beneficios sobre la memoria, la capacidad de concentración y la resolución de problemas. La lógica detrás de estas pausas es simple: durante esos minutos, el cuerpo cambia de ritmo, la circulación aumenta y la mente se aleja, al menos por un momento, del foco de estrés.

Esa idea también aparece en investigaciones recientes. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Sports and Active Living encontró que sesiones ultracortas de menos de 10 minutos se asociaron con mejoras inmediatas en indicadores como el estrés percibido, la ansiedad y el estado emocional negativo. El trabajo comparó distintas modalidades breves, entre ellas ejercicio aeróbico y de fuerza, movilidad basada en yoga y meditación, y detectó efectos positivos a corto plazo en todos los grupos.

Los autores señalaron que incluso una sola sesión breve, realizada de forma online o en espacios cotidianos, mostró cambios medibles después de la actividad. El estudio reforzó la idea de que este tipo de pausas puede convertirse en una herramienta accesible para cortar momentos de sobrecarga mental, sobre todo en rutinas atravesadas por el trabajo sedentario, las pantallas y la falta de tiempo.

Aunque no reemplaza tratamientos ni seguimiento profesional, la evidencia reciente suma respaldo a la propuesta de incorporar pequeños bloques de movimiento a lo largo del día.

Cinco ejercicios para incorporar en el día

Hombre deportista sube escaleras al aire libre al atardecer, usando camiseta gris y pantalones cortos negros.
Subir y bajar escaleras a ritmo fuerte durante uno o dos minutos figura entre los ejercicios recomendados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las opciones recomendadas son simples y no requieren equipamiento. Una de ellas consiste en subir y bajar escaleras a ritmo fuerte durante uno o dos minutos. Otra alternativa son los jumping jacks, también durante uno o dos minutos.

La lista suma además sentadillas o flexiones por uno o dos minutos, caminar o trotar unos dos o tres minutos cada hora, y una caminata a paso rápido durante tres a cinco minutos. Son ejercicios pensados para espacios cotidianos y para personas que necesitan una opción rápida.

Mujer de perfil con cabello oscuro recogido en coleta, camiseta azul y shorts oscuros, descalza sobre césped verde, realizando una sentadilla con brazos extendidos.
Las sentadillas o flexiones durante uno o dos minutos integran la lista de ejercicios para hacer en casa o en el trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas aclaran que estas prácticas pueden servir como apoyo en la vida diaria, pero no reemplazan la consulta profesional. Si el malestar emocional persiste o se intensifica, la recomendación sigue siendo acudir a un especialista en salud mental.

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