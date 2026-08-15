Alimentos procesados relacionados con riesgo de cáncer de próstata

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VIERNES, 14 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Los alimentos ultraprocesados podrían estar relacionados con un mayor riesgo de cáncer de próstata, según un nuevo estudio.

Los hombres que consumían la mayor cantidad de alimentos ultraprocesados tenían hasta un 34% más de riesgo de cáncer de próstata, en comparación con aquellos que comían menos, según informaron recientemente investigadores en el American Journal of Medicine.

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"Entre los hombres adultos de esta población estadounidense representativa a nivel nacional, quienes consumieron mayores cantidades de UPF tenían riesgos significativamente mayores de desarrollo posterior de cáncer de próstata", dijo el investigador senior Dr. Charles Hennekens, profesor de medicina y medicina preventiva en la Florida Atlantic University.

"Estos hallazgos se suman a la evidencia emergente de que los UPF tienen importantes efectos adversos para la salud y subrayan la necesidad de estudios observacionales a gran escala y ensayos aleatorizados para poner a prueba adecuadamente la hipótesis", dijo Hennekens en un comunicado de prensa.

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Los alimentos ultraprocesados suelen contener una amplia variedad de aditivos para hacerlos más sabrosos, atractivos y estables en conservación, incluyendo colorantes, emulsionantes, sabores y estabilizantes. También tienen un valor nutricional reducido, según los investigadores.

Ejemplos incluyen productos de panadería envasados y aperitivos, cereales azucarados, productos listos para comer o listos para calentar y carnes procesadas, como perritos calientes.

En Estados Unidos, estos alimentos industrializados representan el 60% de la ingesta energética de los adultos y el 70% de la dieta infantil, según los investigadores en notas de fondo.

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Estudios previos han relacionado los alimentos ultraprocesados con un mayor riesgo de exceso de peso, diabetes, inflamación, enfermedades cardíacas y muerte prematura, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 17.000 hombres estadounidenses de 18 años o más que participaron en una encuesta nacional de salud y nutrición entre 2003 y 2023.

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Los investigadores utilizaron el seguimiento de la dieta a 24 horas para estimar primero el número de calorías diarias procedentes de alimentos ultraprocesados. Luego, rastrearon a los hombres para ver si desarrollaban cáncer de próstata.

El estudio encontró que los hombres que consumían la mayor cantidad de alimentos ultraprocesados tenían un riesgo aumentado de cáncer de próstata entre un 24% y un 34%. A pesar de las cifras, comer menos alimentos procesados puede suponer un reto, según los investigadores.

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"Reducir el consumo de UPF es un desafío complejo para la salud pública, especialmente dado lo prevalentes y accesibles que son estos productos", dijo el investigador Timothy De Ver Dye en un comunicado de prensa. Es profesor y director del Departamento de Salud Poblacional de la FAU.

"Los profesionales sanitarios deberían reconocer que muchos pacientes se enfrentan a barreras para acceder y permitirse opciones de alimentación más saludables", dijo Dye. "Abordar estos desafíos requerirá esfuerzos que vayan más allá de las elecciones individuales para favorecer un mayor acceso a alimentos nutritivos y mínimamente procesados."

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Hennekens afirmó que los hallazgos tienen un mensaje para los profesionales sanitarios.

"Todos los profesionales sanitarios deberían animar a los pacientes a adoptar prácticas de estilo de vida saludables y terapias basadas en la evidencia, al tiempo que les ayudan a reducir su consumo de alimentos ultraprocesados", afirmó. "Los pacientes y sus profesionales sanitarios deberían considerar este hallazgo como parte de esfuerzos más amplios para promover elecciones dietéticas más saludables."

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Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre alimentos ultraprocesados y salud.

FUENTE: Florida Atlantic University, comunicado de prensa, 12 de agosto de 2026