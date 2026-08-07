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¿Puede el yoga calmar un intestino gruñón?

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VIERNES, 7 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Para millones de personas que viven con síndrome de intestino irritable, o SII, el alivio puede llegar de un lugar inesperado: la esterilla de yoga.

El SII causa dolor abdominal, hinchazón y cambios en los hábitos intestinales.

Una nueva revisión clínica de 10 estudios publicados encontró que las personas con esta condición que practicaban yoga experimentaban menos síntomas digestivos generales, junto con menores niveles de ansiedad y depresión.

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Los beneficios pueden residir en el eje intestino-cerebro -- la red de comunicación que conecta el cerebro y el sistema digestivo.

En personas con SII, sus señales pueden volverse especialmente sensibles, permitiendo que el estrés desencadene o empeore los síntomas digestivos.

Los investigadores creen que el yoga, que combina movimiento, respiración controlada y atención plena, ayuda a activar la respuesta del cuerpo de "descanso y digestión".

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Y a medida que los niveles de estrés disminuyen, la digestión puede funcionar de forma más fluida.

El primer autor , el Dr. Francesco Pavan de la Universidad de Milán, y su equipo afirman que ciertas posturas de yoga y ejercicios de respiración pueden ser especialmente beneficiosos. Por ejemplo, los pliegues hacia adelante sentados pueden ayudar a calmar el sistema nervioso.

Aunque se necesita más investigación, los resultados sugieren que el yoga podría ser un enfoque complementario prometedor para el manejo del SII.

La revisión fue publicada en la revista Comprehensive Physiology.

Más información

La Fundación Canadiense de Salud Digestiva tiene más información sobre yoga y digestión.

FUENTE: HealthDay TV, 7 de agosto de 2026

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