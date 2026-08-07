Reseña encuentra pocas pruebas de que los trucos de transferencia de embriones en FIV aumentan el éxito

Guardar

VIERNES, 7 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Las técnicas destinadas a mejorar las probabilidades de que la fertilización in vitro (FIV) resulte en embarazo tienen poca o ninguna evidencia médica que las respalde, según una nueva revisión.

Los médicos prueban varios métodos para mejorar la tasa de éxito de la transferencia de embriones, que se considera el paso más crucial en el proceso de FIV.

PUBLICIDAD

Estos incluyen que las mujeres se sometan al procedimiento con la vejiga llena para mejorar el ángulo de transferencia, la extracción de moco cervical antes de la transferencia y el "postcarga" -- un proceso en el que el embrión se carga en el catéter para su transferencia después de que el dispositivo ha sido colocado en el útero.

Solo un tercio de las transferencias de embriones resultan en embarazo, lo que da a los médicos el impulso para probar cualquier medida que pueda mejorar las probabilidades de éxito, según los investigadores.

PUBLICIDAD

Pero ninguna de estas tres técnicas está respaldada por evidencia fiable de beneficio, informaron los investigadores el 6 de agosto en la Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas.

"En cierta medida, esto es un caso de práctica tradicional de conducción más que de la evidencia", dijo el investigador Dr. Ryosuke Akino, obstetra-ginecólogo en ejercicio en la Clínica Kato para Damas en Tokio.

PUBLICIDAD

"Las prácticas actuales en esta área suelen reflejar protocolos locales, preferencias de los clínicos y convenciones históricas más que evidencia sólida y de alta calidad", dijo Akino en un comunicado de prensa.

Para la revisión, los investigadores analizaron 11 estudios previos que involucraron a más de 2.500 mujeres sometidas a transferencia de embriones.

Encontraron que los ensayos con las tres técnicas -- vejiga llena, eliminación de moco y postcarga -- eran pequeños y estaban plagados de debilidades metodológicas, proporcionando evidencia de baja o muy baja certeza.

PUBLICIDAD

El equipo de investigación no encontró motivos para recomendar ninguna de estas técnicas en lugar del cuidado estándar de FIV durante la transferencia de embriones.

"Dieciséis años de investigación aún no han respondido a una pregunta básica sobre la técnica de FIV", dijo la investigadora principal Noyuri Yamaji en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

"Este es un paso fundamental en el proceso de FIV y estos pequeños cambios y técnicas tienen la posibilidad de marcar una diferencia enorme, pero no sabremos más hasta que se realicen ensayos más sólidos y de mejor calidad", dijo Yamaji, profesor titular en la Universidad Médica Showa en Japón.

Sin embargo, estos métodos tampoco probablemente causarán daños innecesarios, señalaron los investigadores.

"Aunque estas técnicas generalmente se consideran seguras, sigue siendo importante probar su eficacia", dijo el investigador Dr. James Brown, obstetra-ginecólogo del Women's Health and Research Institute Australia.

PUBLICIDAD

"Una vejiga llena puede ser incómoda, aunque puede facilitar la inserción de catéteres en ciertas posiciones uterinas y reducir la dificultad del procedimiento. La extracción de moco suele ser rápida, pero si se hace bruscamente y provoca sangrado, puede afectar a la experiencia de la mujer", dijo Brown en un comunicado de prensa. "En general, los riesgos son menores y se relacionan principalmente con molestias y factores procedimentales más que con daños clínicos."

Se necesitan más estudios para entender mejor si estas técnicas podrían mejorar las probabilidades de transferencia exitosa, concluyeron los investigadores.

Más información

La Asociación Americana de Embarazo tiene más información sobre la transferencia de embriones.

FUENTE: Cochrane, comunicado de prensa, 5 de agosto de 2026