Perros de terapia ayudan en la rehabilitación de ictus

Guardar

VIERNES, 7 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Las mascotas mejoran todo -- incluida la rehabilitación tras un ictus, según un nuevo estudio.

Los pacientes que se recuperaban de un ictus reciente se involucraron más en las sesiones de rehabilitación cuando había un animal de terapia presente, informan los investigadores en la edición de agosto de Mayo Clinic Proceedings.

PUBLICIDAD

"La presencia de un perro de terapia puede cambiar por completo la dinámica de una sesión de rehabilitación", dijo la investigadora Whitney Romine. Es la responsable de servicios asistidos por animales en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

"Los pacientes suelen compartir que se sienten más centrados, seguros y empoderados para participar en actividades terapéuticas, lo que puede marcar una diferencia significativa en su experiencia de recuperación", añadió Romine en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 50 pacientes recientes con ictus y asignaron aleatoriamente a la mitad para que se sometieran a rehabilitación que incluyera visitas de perros de terapia entrenados. El resto recibió rehabilitación estándar.

A las personas del grupo de animales de servicio se les asignaron tareas relacionadas con las mascotas diseñadas para ayudarles a recuperarse.

Por ejemplo, se les pidió a los pacientes que cepillaran el pelaje del perro para desarrollar la motricidad fina. También se les pidió que pasearan a un perro de terapia para ayudar a reaprender la correcta marcha y postura.

PUBLICIDAD

Los pacientes del grupo de animales de terapia mostraron puntuaciones de recuperación más altas. Tuvieron mayor participación en su rehabilitación, mayores niveles de actividad física y permanecieron móviles durante períodos más largos.

"La recuperación del ictus puede ser un reto, especialmente cuando los pacientes se enfrentan a barreras como baja motivación o energía limitada", dijo el investigador Dr. Brent Bauer en un comunicado de prensa. Es médico de medicina interna en la Clínica Mayo.

PUBLICIDAD

"Esta investigación demuestra que el tratamiento asistido por animales puede ofrecer una forma práctica y eficaz de aumentar la participación y apoyar mejores resultados de rehabilitación", dijo Bauer.

Más información

La Asociación Americana de Medicina Veterinaria tiene más información sobre animales de terapia.

FUENTE: Mayo Clinic, comunicado de prensa, 3 de agosto de 2026