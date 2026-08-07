El humo de incendios forestales es un peligro creciente para los embarazos en Estados Unidos, según un estudio.

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VIERNES, 7 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- El humo de los incendios forestales se ha convertido en un factor clave en la forma en que la contaminación del aire afecta a los embarazos en Estados Unidos, según un nuevo estudio.

La exposición prenatal a la contaminación atmosférica causada por incendios forestales se ha más que duplicado en los últimos años, ya que el cambio climático crea condiciones de polvora en los bosques estadounidenses y canadienses, según informaron hoy investigadores en la revista Frontiers in Environmental Health.

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Este humo amenaza con socavar las mejoras en la calidad del aire derivadas de la reducción de la contaminación de coches y fábricas, según los investigadores.

"Esos avances han protegido genuinamente a las personas embarazadas y a los bebés no nacidos, y sin ellos las exposiciones actuales serían considerablemente peores", dijo la investigadora principal Menglu Liang, profesora clínica adjunta en la Universidad de Maryland, en un comunicado de prensa.

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"Lo que muestran nuestros hallazgos es que el humo de los incendios forestales compensa una proporción creciente de estas mejoras arduamente obtenidas", dijo Liang.

Se cree que la exposición a la contaminación atmosférica en el útero aumenta el riesgo de varios problemas de salud en los bebés, incluyendo bajo peso al nacer, parto prematuro, autismo y asma, según la Asociación Americana de Embarazo.

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"Estos resultados importan mucho más allá de la sala de partos y los daños experimentados antes del nacimiento pueden resonar durante décadas", dijo Liang. "Eso convierte la exposición prenatal en una preocupación particular de salud pública."

Para el nuevo estudio, los investigadores ejecutaron dos modelos informáticos para simular la contaminación del aire, utilizando datos federales de calidad del aire. La primera incluía fuentes humanas y naturales de contaminación por partículas, como coches, industria e incendios forestales, mientras que la segunda eliminó toda la contaminación por incendios forestales de la ecuación.

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La contaminación por partículas involucra principalmente partículas en suspensión menores a 2,5 micras, también conocidas como PM 2,5, según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. En comparación, un cabello humano mide entre 50 y 70 micras de ancho.

Partículas tan pequeñas pueden infiltrarse en el torrente sanguíneo y llegar al útero, lo que podría perjudicar la salud y el desarrollo fetal.

Los investigadores compararon sus modelos de contaminación del aire con más de 64 millones de embarazos ocurridos entre 2003 y 2019 en 2.842 condados de 48 estados.

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Los resultados mostraron que la exposición prenatal diaria a la contaminación por partículas de todas las fuentes disminuyó aproximadamente un 34% de media.

Pero al excluir la contaminación de los incendios forestales, la disminución de la contaminación del aire fue mayor, alrededor del 37%, según los investigadores.

Durante el periodo del estudio, las contribuciones de los incendios forestales a la exposición total a la contaminación prenatal del aire más que se duplicaron, pasando del 3,7% al 8,2%, según el estudio.

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Al final, alrededor del 65% de los días en que la calidad del aire superaba los niveles seguros para el embarazo podían atribuirse al humo de los incendios forestales, según los investigadores.

"Para 2019, el humo de los incendios forestales se había convertido en el principal factor que contribuye a los días de alta contaminación que se experimentan durante el embarazo en Estados Unidos", dijo Liang.

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Algunas partes del país se ven más afectadas por el humo de los incendios forestales que otras. Por ejemplo, la contaminación atmosférica causada por incendios forestales aumentó del 5% al 13% en el noroeste del Pacífico, y de aproximadamente un 4% a un 10% en los estados del Oeste, según la investigación.

La Asociación Americana de Embarazo insta a las mujeres que quieren protegerse de la contaminación del aire durante el embarazo a:

Lleva un control del Índice de Calidad del Aire y mantente dentro de casa cuando el aire sea peligroso. Usa un purificador de aire para filtrar el aire interior. Coloca plantas purificadoras de aire por toda la casa.

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Más información

La Asociación Americana de Embarazo tiene más información sobre la contaminación del aire y el embarazo.

FUENTE: Frontiers, nota de prensa, 7 de agosto de 2026