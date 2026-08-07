Dieta vegana a corto plazo vinculada a una menor inflamación y envejecimiento

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VIERNES, 7 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Cambiar a una dieta vegana, incluso por poco tiempo, puede reducir la inflamación y ralentizar el envejecimiento a nivel celular, según un nuevo estudio.

Las personas que adoptaron una dieta vegana durante solo un mes experimentaron cambios en la expresión genética que promovieron una menor inflamación y un envejecimiento más lento en comparación con quienes siguen una dieta rica en carne, informaron los investigadores el 3 de agosto en la revista MedComm.

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"Nuestros genes no son nuestro destino", dijo el investigador Jerome Mertens, profesor asociado de neurociencias en la Facultad de Medicina de la Universidad de California-San Diego.

"El hallazgo sorprendente no es simplemente que una dieta superó a otra", dijo Mertens en un comunicado de prensa. "Es que el epigenoma respondió de forma medible en solo cuatro semanas, demostrando que nuestra biología es mucho más dinámica -- y receptiva a las decisiones cotidianas -- de lo que a menudo asumimos."

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Para el estudio, los investigadores asignaron aleatoriamente a 48 adultos sanos para que siguieran una dieta vegana o una rica en carne durante un mes. Ambas dietas proporcionaban una ingesta calórica similar.

El equipo analizó luego más de 800.000 lugares en el genoma humano en los que se produce la metilación --el proceso que activa o desactiva los genes--.

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Los resultados mostraron que la dieta vegana desplazó el sistema inmunitario hacia un estado menos inflamatorio, promoviendo niveles más bajos de células que impulsan la inflamación y niveles más altos de células que regulan la respuesta inmunitaria.

Estos cambios genéticos coincidían estrechamente con el contenido de las muestras de sangre de los pacientes, según los investigadores.

"Ese acuerdo nos indicó que no solo veíamos cambios en una pantalla de ordenador, sino que detectábamos cambios biológicos reales y significativos", dijo el investigador principal Lukas Karbacher en un comunicado de prensa. Es estudiante de posgrado en neurociencia de la Facultad de Medicina de UC San Diego.

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La dieta vegana también pareció reducir la actividad en genes implicados en las vías relacionadas con el cáncer, y promovió otra actividad genética que podría reducir el colesterol, mejorar la respuesta insulinica y potenciar la respuesta de reparación del ADN.

Además, la dieta vegana pareció ralentizar el envejecimiento biológico durante el periodo de un mes del estudio, según los investigadores.

"Estos hallazgos refuerzan la idea de que no todas las medidas del envejecimiento biológico capturan la misma biología", dijo Mertens. "Los relojes asociados al riesgo de enfermedad y a la salud general apuntaban consistentemente en la misma dirección, sugiriendo que los cambios en la dieta influían en vías vinculadas a la salud y no simplemente al paso del tiempo."

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Sin embargo, dado que el estudio fue relativamente pequeño y los cambios génicos serán necesarios estudios modestos, más grandes y más largos para demostrar si una dieta vegana realmente reduciría el riesgo de enfermedades.

"Nuestro estudio añade a la creciente evidencia de que la nutrición puede moldear la biología a nivel molecular", dijo el coautor principal, el Dr. Max Storz , en un comunicado de prensa. Es clínico en el Centro Médico de la Universidad de Friburgo en Alemania.

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"El siguiente paso es entender si estos cambios epigenéticos persisten con el tiempo y si se traducen en mejoras significativas en la salud a largo plazo", dijo Storz. "Eso requerirá estudios clínicos más amplios, pero estos hallazgos proporcionan una base importante."

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre el envejecimiento biológico.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de California-San Diego, 4 de agosto de 2026