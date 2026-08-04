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Michigan informa sobre primeras muertes en EE. UU. por brote de parásitos

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MARTES, 4 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Dos residentes de Michigan han fallecido en un brote creciente de ciclosporiasis, las primeras muertes por parásito intestinal confirmadas en Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias estatales anunciaron las muertes el lunes, informa la Associated Press .

Ambas personas presentaban condiciones de salud subyacentes significativas que podrían haberse agravado por la infección y por la deshidratación, según informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS).

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La agencia dijo que no dará más detalles sobre los dos casos.

Ambos pacientes enfermaron antes de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) anunciara la retirada voluntaria de la lechuga iceberg el 17 de julio, según informó el MDHHS.

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Cyclospora es un parásito microscópico que infecta los intestinos y se propaga a través de las heces. Provoca diarrea acuosa junto con evacuaciones frecuentes y a veces explosivas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

Los brotes tienden a agruparse a finales de la primavera y en verano, cuando el organismo amante del calor prospera.

La gente suele adquirirlo comiendo frutas o verduras cultivadas con agua de riego contaminada por heces, informa AP News.

Las muertes siguen siendo raras. Los CDC clasifican la ciclosporiasis como una enfermedad que rara vez resulta mortal, y el MDHHS dijo lo mismo al anunciar las dos muertes en Michigan.

El Dr. Joel Kammeyer, jefe de la división de enfermedades infecciosas en la Universidad Estatal de Wayne y en el Centro Médico de Detroit, afirmó que la mayoría de los pacientes se recuperan con facilidad.

"Para alguien que acude a urgencias y la ciclosporiasis es su único problema, es relativamente fácil de tratar", dijo a AP News. Pero los pacientes que ya luchan contra otras enfermedades, dijo, pueden no ser capaces de soportar la deshidratación que pueden traer los casos graves.

Michigan contabilizó 11.234 casos a fecha del 3 de agosto, según informó el MDHHS. De ellas, 193 personas habían estado hospitalizadas a fecha de 30 de julio.

A nivel nacional, los CDC tienen conocimiento de más de 18.000 casos confirmados o sospechosos en el actual auge. Los recuentos federales pueden quedar por detrás de los informes estatales, lo que sugiere que la cifra real supera los 20.000, según AP News.

Eso supera con creces el récord anterior de EE. UU., que tenía aproximadamente 4.700 casos en 2019.

Las autoridades sanitarias federales han identificado la lechuga de México servida en locales de Taco Bell en nueve estados como una de las fuentes del brote.

Los CDC han advertido que otras marcas, restaurantes, minoristas o canales de distribución también podrían verse implicados a medida que continúa la investigación.

MDHHS dijo que la lechuga o las hojas de ensalada pueden ser una fuente de los casos en Michigan, pero que no se ha identificado ningún tipo específico de productos frescos, cultivadores o proveedores. No se han descartado otros alimentos.

Más información

Visita los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. para más información sobre la ciclosporiasis.

FUENTES: AP News, 3 de agosto de 2026; Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, 3 de agosto de 2026

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