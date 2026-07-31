Tener un teléfono móvil se vincula a menores habilidades lectoras en alumnos de primaria

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JUEVES, 30 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Los teléfonos móviles podrían estar debilitando las habilidades lectoras de los niños pequeños, según un nuevo estudio.

Los estudiantes de primaria que simplemente tenían un teléfono móvil obtuvieron peores resultados en las pruebas de comprensión lectora, según informaron recientemente investigadores en la revista Behavioral Sciences.

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Que el niño llevara el móvil en el colegio no influía en su puntuación. En cambio, la propiedad de un teléfono en sí misma estaba relacionada con una peor comprensión lectora, según los investigadores.

"Los niños que llevaron sus teléfonos al colegio obtuvieron las mismas puntuaciones de lectura que los niños que no tenían teléfono en el colegio ese día", dijo la investigadora principal Patricia Greenfield en un comunicado de prensa.

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"Así que es la propiedad de un teléfono, no la presencia inmediata de uno, lo que se correlaciona con una peor comprensión lectora en la escuela primaria", dijo Greenfield. Es profesora de psicología en la Universidad de California, Los Ángeles.

Los investigadores hicieron este sorprendente descubrimiento durante un experimento destinado a ver si las prohibiciones de teléfonos móviles en las escuelas podrían mejorar el aprendizaje entre los estudiantes de primaria.

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Para ver si los teléfonos móviles interferían con la concentración necesaria para obtener buenos resultados en los exámenes, los investigadores pidieron a 55 alumnos de sexto y 51 de tercero de primaria en el condado de Los Ángeles que realizaran dos veces una prueba de comprensión lectora.

De esos 106 niños, 60 dijeron tener su propio teléfono móvil -- 22 de tercero y 38 de sexto. El día del experimento, 37 de los niños llevaron su teléfono al colegio.

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Durante un examen, se pidió a los estudiantes que llevaban el móvil al colegio que lo dejaran a su lado mientras trabajaban. En la otra prueba, les pidieron que guardaran sus teléfonos.

Los resultados mostraron que tener el móvil en mano durante una prueba no hacía ninguna diferencia. Esos niños obtuvieron una puntuación similar con o sin el teléfono junto a su examen.

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Sin embargo, tener un teléfono móvil personal sí influyó en las puntuaciones de lectura. Los niños que poseían un teléfono mostraron una comprensión lectora peor que aquellos que no lo tenían, según los resultados.

"La implicación es que los padres preocupados por las habilidades de lectura deberían evitar dar a los niños sus propios teléfonos móviles durante la escuela primaria", escribieron los investigadores en su artículo.

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Señalaron que la edad a la que un niño recibió su teléfono móvil no parecía influir en sus puntuaciones.

"Descubrimos que no hay una edad en la que puedas darle a un niño un teléfono que sea mejor o peor para la comprensión lectora, así que es simplemente tener un teléfono", dijo Greenfield. "Eso es cierto en tercero de primaria, y es cierto en sexto."

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El equipo de investigación no pudo explicar por qué poseer un teléfono móvil podría dañar las habilidades lectoras de los alumnos de primaria.

"Se necesita investigación longitudinal para establecer si el uso temprano del teléfono afecta al desarrollo posterior de la comprensión lectora, si los niños con habilidades lectoras más fuertes tienen más probabilidades de participar en actividades relacionadas con el teléfono y si ambos resultados están influenciados por variables terceras no medidas", escribieron los investigadores.

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Los investigadores encontraron una buena noticia para niños de hogares donde el inglés no es la lengua hablada. Cuanto antes estos niños empezaran a usar el móvil para escribir, mejor comprenden la lectura.

"Si tienes un teléfono y vienes de una familia donde en casa no se habla inglés, es mejor para la comprensión lectora empezar a enviar mensajes antes que tarde", dijo Greenfield. "De hecho, cuando los estudiantes de hogares de habla árabe o hispana empezaron a enviar mensajes en segundo o tercer curso, en sexto tenían puntuaciones de comprensión lectora similares a las de sus compañeros que aún no tenían teléfono."

Más información

La Red de Investigación del Aprendizaje de California aporta más información sobre cómo los teléfonos afectan a los estudiantes en la escuela.

FUENTES: UCLA, comunicado de prensa, 27 de julio de 2026; Ciencias del Comportamiento, 27 de julio de 2026