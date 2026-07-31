Preguntas sobre eficacia de antihistamínicos para aliviar el eccema

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JUEVES, 30 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Las personas con eczema suelen tomar pastillas antihistamínicas, con la esperanza de aliviar el picor persistente.

Pero un nuevo estudio concluye que pueden hacer poco para ayudar e incluso causar efectos secundarios preocupantes.

Un equipo liderado por el Dr. Alexandro Chu, de la Universidad McMaster en Hamilton, Canadá, revisó 47 ensayos clínicos que involucraron a más de 6.200 niños y adultos con eczema principalmente moderado a severo.

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Los ensayos compararon antihistamínicos, bloqueadores H2 y fármacos llamados estabilizadores de mastocitos con placebo, con y sin tratamientos estándar como hidratantes o cremas con esteroides.

Los resultados: Los antihistamínicos produjeron solo pequeñas mejoras clínicamente poco importantes en el eczema y la gravedad del picor, y no parecieron reducir los problemas de sueño ni los brotes.

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Los investigadores también advirtieron que los antihistamínicos probablemente aumentan la somnolencia y la sedación, y pueden hacer que los pacientes tengan más probabilidades de dejar el tratamiento debido a esos efectos secundarios.

"Nuestros hallazgos no respaldan su uso en el manejo rutinario de la dermatitis atópica [eczema]", escriben los autores, aunque señalaron que casi la mitad de los pacientes con eczema en EE. UU. actualmente toman pastillas antihistamínicas.

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Los investigadores creen que ha llegado el momento de actualizar las directrices, centrándose en lo que realmente funciona, lo que es seguro y lo que realmente necesitan los pacientes.

Más información

La Asociación Nacional de Eczema tiene más información sobre los tratamientos para el eczema.

FUENTE: HealthDay TV, 30 de julio de 2026