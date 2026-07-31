Salud
Agregar Infobae enGoogle

Preguntas sobre eficacia de antihistamínicos para aliviar el eccema

Healthday Spanish

Imagen JJIJ7RMO5RBUVGUTSVVYLKBVLA
Guardar

JUEVES, 30 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Las personas con eczema suelen tomar pastillas antihistamínicas, con la esperanza de aliviar el picor persistente.

Pero un nuevo estudio concluye que pueden hacer poco para ayudar e incluso causar efectos secundarios preocupantes.

Un equipo liderado por el Dr. Alexandro Chu, de la Universidad McMaster en Hamilton, Canadá, revisó 47 ensayos clínicos que involucraron a más de 6.200 niños y adultos con eczema principalmente moderado a severo.

PUBLICIDAD

Los ensayos compararon antihistamínicos, bloqueadores H2 y fármacos llamados estabilizadores de mastocitos con placebo, con y sin tratamientos estándar como hidratantes o cremas con esteroides.

Los resultados: Los antihistamínicos produjeron solo pequeñas mejoras clínicamente poco importantes en el eczema y la gravedad del picor, y no parecieron reducir los problemas de sueño ni los brotes.

PUBLICIDAD

Los investigadores también advirtieron que los antihistamínicos probablemente aumentan la somnolencia y la sedación, y pueden hacer que los pacientes tengan más probabilidades de dejar el tratamiento debido a esos efectos secundarios.

"Nuestros hallazgos no respaldan su uso en el manejo rutinario de la dermatitis atópica [eczema]", escriben los autores, aunque señalaron que casi la mitad de los pacientes con eczema en EE. UU. actualmente toman pastillas antihistamínicas.

Los investigadores creen que ha llegado el momento de actualizar las directrices, centrándose en lo que realmente funciona, lo que es seguro y lo que realmente necesitan los pacientes.

Más información

La Asociación Nacional de Eczema tiene más información sobre los tratamientos para el eczema.

FUENTE: HealthDay TV, 30 de julio de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El consumo de azúcar en los primeros años de la vida está relacionado con un mayor riesgo de demencia, según muestran datos de la Segunda Guerra Mundial

Healthday Spanish

El consumo de azúcar en los primeros años de la vida está relacionado con un mayor riesgo de demencia, según muestran datos de la Segunda Guerra Mundial

El estrés laboral perjudica el sueño en la mediana edad, según un estudio

Healthday Spanish

El estrés laboral perjudica el sueño en la mediana edad, según un estudio

Tener un teléfono móvil se vincula a menores habilidades lectoras en alumnos de primaria

Healthday Spanish

Tener un teléfono móvil se vincula a menores habilidades lectoras en alumnos de primaria

La mala reputación de los hospicios en medio de la crisis de fraude perjudicará a los pacientes, advierten expertos del sector

Healthday Spanish

La mala reputación de los hospicios en medio de la crisis de fraude perjudicará a los pacientes, advierten expertos del sector

Las señales de deshidratación que aparecen antes que la sed y casi nadie reconoce

Especialistas advierten que la necesidad de beber es un indicador tardío e impreciso, especialmente en adultos mayores, y cuáles son los marcadores que permiten detectar el déficit a tiempo

Las señales de deshidratación que aparecen antes que la sed y casi nadie reconoce

DEPORTES

Error de Figal y volea ejemplar: así igualó O’Higginas la serie frente a Boca Juniors por los playoffs de la Sudamericana

Error de Figal y volea ejemplar: así igualó O’Higginas la serie frente a Boca Juniors por los playoffs de la Sudamericana

Boca Juniors pierde contra O’Higgins en Chile y por ahora va a penales para definir el boleto a octavos de la Sudamericana

Pocho Lavezzi celebró los 2 años de su hijo con una puesta rural y animales reales: el campeón del mundo que dijo presente

Insólita situación con los hinchas de Boca en Chile: la policía no tenía la pipeta y les controlaron el alcohol por el aliento

El fuerte cruce entre el Roña Castro y Maravilla Martínez: “Le pegaría por bocón”

TELESHOW

El emotivo momento en el que Tamara Báez le reveló a su hija Jamaica que estaba embarazada: “Vas a ser la mejor”

El emotivo momento en el que Tamara Báez le reveló a su hija Jamaica que estaba embarazada: “Vas a ser la mejor”

“Bienvenida, Rosalía”: las primeras horas de la cantante en Argentina, entre grupos de fans y la compañía de Loli Bahía

El divertido entrenamiento de Mauro Icardi y la China Suárez en medio del conflicto con Wanda Nara: “Así da gusto”

El día que Moría Casán dudó del vínculo entre Luck Ra y Tuli Acosta: “¿Ustedes se conocen desnudos?”

El comunicado de Gran Hermano tras el accidente de Cinzia Francischiello: “Queda fuera de competencia”

INFOBAE AMÉRICA

Buscan impedir que detenidos por portación ilegal de armas queden libres en 24 horas en Guatemala

Buscan impedir que detenidos por portación ilegal de armas queden libres en 24 horas en Guatemala

Nicaragua suma otra mina china tras sanciones de EE.UU.

Laura Fernández conmemoró el primer voto femenino: “Las mujeres de Costa Rica somos increíbles”

Investigado por la muerte de una paciente tras una liposucción huyó de República Dominicana hacia Colombia

Confirman en Panamá caso de meningitis por Haemophilus influenzae en un menor de edad