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El consumo de azúcar en los primeros años de la vida está relacionado con un mayor riesgo de demencia, según muestran datos de la Segunda Guerra Mundial

Healthday Spanish

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JUEVES, 30 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Alimentar a tu niño pequeño --o a tu hijo no nacido-- con menos azúcar podría proteger su cerebro de la demencia mucho más adelante en la vida, según un nuevo estudio.

Los niños que sufrieron el racionamiento del azúcar durante la Segunda Guerra Mundial tenían hasta un 23% menos de riesgo de demencia en la vejez, en comparación con aquellos nacidos tras el fin del racionamiento, informaron los investigadores el 29 de julio en la revista Neurology.

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"Nuestros hallazgos sugieren que limitar el azúcar durante las primeras etapas de la vida puede tener beneficios duraderos para la salud cerebral", dijo el investigador principal Jiazhen Zheng en un comunicado de prensa.

"Estos resultados ponen de manifiesto la posible importancia de la nutrición en la vida temprana para reducir el riesgo de demencia décadas después", dijo Zheng. Es investigador en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong en Guangzhou, China.

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Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a casi 65.000 residentes del Reino Unido nacidos antes y después del racionamiento del azúcar durante la Segunda Guerra Mundial. El equipo dijo que el azúcar solo volvió a estar ampliamente disponible en el Reino Unido después de 1953.

Los resultados mostraron que las personas que sufrieron racionamiento de azúcar antes de nacer y hasta el año de edad tenían un 21% menos de riesgo de demencia, y quienes sufrieron racionamiento de azúcar hasta los dos años tenían un 23% menos de riesgo.

En personas con niveles bajos de azúcar en etapas tempranas, la demencia se retrasó casi tres años, según los investigadores.

Las exploraciones cerebrales mostraron que las personas expuestas a menos azúcar en las primeras etapas de la vida tenían un mayor volumen total de materia gris y menos cicatrices de sustancia blanca que son marcadores de daño en el tejido cerebral.

"Limitar los azúcares añadidos durante el embarazo y la infancia puede ser un paso beneficioso que las familias y las comunidades pueden dar, pero se necesita más investigación para entender mejor cómo estas exposiciones tempranas influyen en el riesgo de demencia y para guiar las estrategias de salud pública", dijo Zheng.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre los factores de riesgo de demencia.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 29 de julio de 2026

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