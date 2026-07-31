El estrés laboral perjudica el sueño en la mediana edad, según un estudio

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JUEVES, 30 de julio de 2026 (HealthDay News) -- El estrés laboral podría estar consumiendo el sueño de la mayoría de las personas trabajadoras de mediana edad, minando su salud, según un nuevo estudio.

Casi el 70 % de un pequeño grupo de personas de entre 50 y 66 años experimentó problemas persistentes de sueño , aunque no tenían antecedentes de trastornos del sueño, según informaron los investigadores el 28 de julio en la revista Scientific Reports.

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Aún más preocupante, más de 9 de cada 10 participantes (92%) alcanzaron el umbral clínico para un trastorno del sueño al menos una vez durante el estudio de un año, según los investigadores.

"Me sorprendió genuinamente la magnitud de los problemas de sueño que descubrimos en este grupo, por lo demás no diagnosticado", dijo el investigador principal Athanasios Tsanas en un comunicado de prensa. Es profesor de salud digital y ciencia de datos en la Universidad de Edimburgo, Reino Unido.

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"Nuestro análisis demuestra claramente que muchos de estos problemas de sueño y bienestar están relacionados con el trabajo, y que el bienestar general depende en gran medida de un equilibrio sostenido entre vida laboral y personal", dijo Tsanas.

Para el estudio, los investigadores pidieron a 45 trabajadores de mediana edad que completaran evaluaciones regulares de bienestar y en el lugar de trabajo durante el transcurso de un año, además de usar dispositivos para capturar su actividad física y sueño.

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En total, el equipo recopiló más de 1.900 informes sobre bienestar y lugar de trabajo, y más de 5.200 días de datos de sensores portátiles.

Los resultados mostraron que el 90% de los participantes experimentó alteraciones del sueño, aunque la mayoría promedió entre 6,5 y 8 horas de sueño por noche.

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El sueño alterado, en lugar de la falta de sueño, probablemente explicaba por qué muchas personas decían sentirse mal descansadas en sus auto-reportes, según los investigadores.

Las experiencias laborales han surgido de forma constante como uno de los factores más importantes que alteran el sueño, reveló el análisis.

Así, el estrés relacionado con el trabajo podría ser un factor clave a través del cual el trabajo afecta tanto al sueño como al bienestar general de una persona, según los investigadores.

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"Aunque sabíamos por evidencias previas que el sueño puede influir en el trabajo, y que el trabajo puede influir en el sueño, nos sorprendió el grado en que nuestra población no clínica estaba teniendo dificultades para dormir", dijo la investigadora Belinda Steffan, investigadora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Edimburgo, en un comunicado de prensa.

"Nuestro estudio destaca que el sueño es un problema de salud y bienestar en el lugar de trabajo", dijo Steffan. "Las organizaciones y empleadores deben considerar el impacto de los problemas de sueño relacionados con el trabajo en su plantilla, centrándose en los trabajadores mayores de 50 años en el contexto de nuestro estudio, pero relevante para todos los grupos de edad."

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Más información

La Sleep Foundation tiene más información sobre el sueño y el rendimiento laboral.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Edimburgo, 28 de julio de 2026