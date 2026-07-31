La mala reputación de los hospicios en medio de la crisis de fraude perjudicará a los pacientes, advierten expertos del sector

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JUEVES, 30 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Mark Vantrease ve regularmente a sus amigos de la guerra de Vietnam durante el desayuno, asiste a los partidos de la Liga Infantil de sus nietos y, cuando se anima, cuida su frondoso jardín delantero, que está salpicado de conchas recuperadas de sus días de buceo con el abulón.

El tiempo es valioso para él. El año pasado, los médicos le dijeron al exconductor de camión de 76 años que una combinación de insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar y daño hepático le había dejado solo seis meses de vida.

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"Eso fue hace unos 11 meses", dijo Vantrease en una entrevista en mayo, sonriendo por haber engañado, por el momento, a la muerte.

En junio de 2025, Vantrease inició cuidados paliativos, que se centra en la calidad de vida de los pacientes en fase terminal, recibiendo visitas regulares de una enfermera en su domicilio en Novato, California. Medicare cubre esos servicios por él. Sus cuidadores de hospicio le recordaban la atención que su unidad recibía del personal médico en Vietnam.

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"Solíamos llamarlos ángeles de la guarda", dijo, "porque te cuidaban tan bien."

Pero las acusaciones de fraude sin control en los cuidados paliativos en California de la administración Trump han empañado la reputación de la industria, generando preocupaciones de que menos pacientes busquen la atención que necesitan.

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Los investigadores en políticas sanitarias y los administradores de hospicios temen que la atención negativa sobre la industria y el potencial de regulaciones excesivamente punitivas puedan poner a los pacientes y contribuyentes de California en el lado perdedero.

"La situación del fraude ha causado mucho daño a la reputación de los hospicios en general y ha deshecho gran parte del progreso logrado en la desestigmatización del hospicio", dijo Lauren Hunt, profesora asociada en el Philip R. Lee Institute for Health Policy Studies de la Universidad de California en San Francisco, que se centra en los cuidados paliativos. "Los responsables políticos deberían seguir estrategias específicas que erradiquen el fraude y el abuso sin sobrecargar a los muchos proveedores que hacen lo correcto."

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Los cuidados paliativos se enfrentan a restricciones enormes. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron en mayo una moratoria nacional de seis meses sobre la inscripción de proveedores de cuidados paliativos en Medicare y una mayor supervisión en California y varios otros estados con "mayor riesgo de fraude": Arizona, Georgia, Nevada, Ohio y Texas.

En un comunicado, el portavoz de CMS, Timothy Foster , afirmó que la inacción estatal en programas de hospicio plagados de fraude impulsó la necesidad de intervención federal. Foster afirmó que CMS cree que la represión no afectará la capacidad de los pacientes para obtener servicios, con aproximadamente 7.000 hospicios aún aprobados en todo el país, y que ayudará a garantizar que los hospicios que permanezcan proporcionen la atención "que las personas cerca del final de la vida merecen."

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"Garantizar la seguridad del paciente y el acceso a hospicios de calidad y otros servicios sanitarios certificados es fundamental para el trabajo de CMS", afirmó Foster.

El Dr. Mehmet Oz, administrador de los CMS, ha afirmado que el enfoque estricto también protege el dinero de los contribuyentes.

Los estudios han concluido que, incluso a medida que los hospicios con ánimo de lucro se han expandido, la industria ha ahorrado dinero de Medicare compensando otros cuidados costosos. Un informe de la Universidad de Chicago de 2023 encargado por asociaciones del sector estimó que los pacientes de Medicare que usaron cuidados paliativos en lugar de hospitales en 2019 ahorraron a los contribuyentes más de 3.000 millones de dólares.

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California ya ha estado tomando medidas más duras contra los problemas, con el fiscal general demócrata Rob Bonta calificando el fraude en los cuidados paliativos como una "epidemia" el año pasado y afirmando que el estado está "en ello".

El estado ha tenido su propia moratoria sobre las licencias de hospicio desde 2021, ha acusado a numerosos proveedores de delitos a lo largo de los años e implementó regulaciones de emergencia para frenar el fraude este junio.

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Hunt dijo que ha recibido noticias de profesionales sanitarios de California que se muestran reacios a derivar pacientes a cuidados paliativos porque no están seguros de que los pacientes reciban atención de alta calidad y de pacientes que no saben en qué proveedores pueden confiar. California tiene la mayor cantidad de organizaciones de hospicio de cualquier estado: aproximadamente 2.800 según la oficina del auditor estatal de California, aproximadamente 2.800 . Ese mismo año, CMS informó de 5.800 agencias de hospicio en todo el país.

Los administradores de hospicios en buena situación ya se han encontrado en el punto de mira: una investigación del Washington Post en junio reveló que el nuevo grupo de trabajo antifraude del gobierno federal ya ha suspendido licencias para 43 hospicios legítimos.

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Aun así, Hunt y otros investigadores de políticas públicas acogen con satisfacción los esfuerzos por atacar a operadores sin escrúpulos.

"Aunque la mayoría de los hospicios están comprometidos con ofrecer una atención de alta calidad, existen serias preocupaciones sobre un subconjunto que explota a los pacientes y al sistema para obtener beneficios económicos", afirmó.

La industria de hospicios es especialmente vulnerable al fraude debido a la falta de regulaciones de licencias y la supervisión insuficientes, según investigadores del sector. Y el porcentaje de la población que envejece hacia Medicare está aumentando rápidamente, con el gasto que se espera que se acelere en los próximos 10 años.

La mayor parte del rápido crecimiento de los operadores se ha producido entre hospicios con ánimo de lucro, según un informe del auditor estatal de 2022. En California, aproximadamente el 94% de los proveedores de cuidados paliativos son ahora con ánimo de lucro, un cambio respecto a hace 20 años, cuando las organizaciones sin ánimo de lucro dominaban la industria en California y a nivel nacional. De media, los operadores con ánimo de lucro ganan alrededor de 2.100 dólares más por paciente en beneficio antes de impuestos y 49 dólares más por día de paciente que los operadores de hospicios sin ánimo de lucro, según un estudio.

Skelly Wingard, CEO de By the Bay Health, una organización sin ánimo de lucro del norte de California que presta servicios a Vantrease, reconoce que el fraude es un gran problema en la industria.

"Estas organizaciones que han explotado a los pacientes han sido extremadamente astutas", dijo.

Pero Wingard advierte que no se pierda de vista el panorama general.

"El hospicio, cuando se hace bien, es uno de los beneficios más compasivos y significativos en la sanidad", afirmó. "Deberíamos trabajar para proteger eso, no erosionar inadvertidamente la confianza en ello."

By the Bay Health lleva 50 años en funcionamiento y atiende a unos 750 pacientes de cuidados paliativos en el Área de la Bahía. Aproximadamente el 89% de ellos están cubiertos por Medicare, el 3% por el programa Medicaid de California, Medi-Cal, y el resto por planes de salud comerciales, dijo Wingard.

En casa, en Novato, Vantrease se levanta la camiseta para mostrar dónde se implantó quirúrgicamente un catéter para drenar el líquido incómodo acumulado en su abdomen. El hospital formó a su esposa, Paula Vantrease, una orientadora profesional jubilada, para conectar un dispositivo de succión al catéter y así extraer el exceso de líquido. Una enfermera de cuidados paliativos de By the Bay, Blake Knier, la ayudó a dominar la técnica las primeras veces que la probó en casa.

"Paula es la roca de mi cimiento", dijo Mark Vantrease.

Knier ordena todos los medicamentos de Vantrease y los ajusta cuando es necesario para controlar sus episodios de intensas náuseas y dolor. Cada semana, Knier revisa la incisión quirúrgica alrededor del catéter en busca de infecciones, escucha los pulmones de Vantrease, le mide la presión arterial y limpia y venda las heridas abiertas que a veces se forman por ampollas reventadas en sus piernas, una complicación de la acumulación de líquido y la piel debilitada.

Knier ayuda a los pacientes en cuidados paliativos y a sus familias a atravesar momentos críticos. Recordaba haber guiado a la hija de un paciente a través de la pérdida de apetito de su madre.

"Está bien si tu madre no come verduras", le dijo a la hija del paciente. "Déjala comer helado, si eso es lo que quiere."

Las regulaciones de emergencia de California contra el fraude entraron en vigor a finales de junio. Además de un filtro más estricto de los solicitantes de licencia, exigen cualificaciones profesionales mínimas para la gestión, una mayor proporción de enfermeros por paciente, normas más estrictas sobre el espacio físico de la oficina y otras restricciones.

Hunt afirmó que las nuevas regulaciones son un paso en la dirección correcta, pero pidió cautela.

"El impacto más amplio en la industria debe ser vigilado de cerca, especialmente para garantizar que los proveedores bien intencionados y de alta calidad no se vean sometidos a una presión excesiva ni se vean obligados a cerrar", afirmó.

Una noche tarde del año pasado, cuando Knier no estaba disponible, otra enfermera de cuidados paliativos de By the Bay Health acudió rápidamente a casa de los Vantrease en respuesta a una llamada urgente de Paula.

"Sentí que estaba a punto de morir", dijo Mark Vantrease, explicando que acababa de tener una premonición de que no se despertaría por la mañana. Sus hijos fueron llamados a su cama. La familia necesitaba seguridad. Así que llegó una enfermera, le examinó y comprobó las constantes vitales de su padre.

A medianoche, ya dormía.

Más información

Infórmate más sobre el papel de los cuidados paliativos en la Hospice Foundation of America.

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