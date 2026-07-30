Extirparon un tumor de 40 kilos a un paciente que llevaba cinco años sin poder caminar

El Hospital de Tercer Nivel Montero, en Bolivia, realizó una cirugía de alta complejidad para retirar un tumor de más de 40 kilogramos del muslo derecho de James Romero (Capturar video: YouTube)

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Un equipo multidisciplinario del Hospital de Tercer Nivel Montero, en Bolivia, realizó una intervención de alta complejidad que permitió retirar un tumor de más de 40 kilogramos del muslo derecho de un hombre de 48 años.

La operación representó el primer paso de un tratamiento integral destinado a restituir su movilidad y mejorar su estado de salud.

El paciente, identificado como James Romero, permanecía inmovilizado desde hacía varios años debido al crecimiento progresivo de la masa tumoral, agravado por una condición de obesidad severa.

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James Romero, de 48 años, permanecía inmovilizado desde hacía varios años por el crecimiento del tumor y por una condición de obesidad severa (Captura de video: YouTube)

Tras recorrer distintos centros de salud sin acceder a la cirugía, finalmente recibió atención en el hospital montereño, donde el procedimiento fue cubierto por el Sistema Único de Salud (SUS).

Una intervención que permitió retirar más de 40 kilogramos de tejido tumoral

La cirugía comenzó a las 8:50 del miércoles y, poco después de las 11:00, el equipo médico confirmó que la primera etapa del tratamiento había finalizado con éxito. Durante el procedimiento fueron retirados más de 40 kilogramos de tejido tumoral, una masa que impedía al paciente desplazarse por sus propios medios.

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La pieza extraída fue enviada al Servicio de Patología, donde será sometida a los estudios correspondientes para determinar sus características.

El procedimiento, cubierto por el Sistema Único de Salud, permitió extraer más de 40 kilogramos de tejido tumoral que impedían el desplazamiento del paciente (Captura de video: YouTbe)

Antes de ingresar al quirófano, el cirujano oncólogo Yadier Rodríguez, responsable de la intervención, explicó que Romero presentaba una lipodistrofia gigante, una alteración caracterizada por una distribución anormal y una acumulación excesiva de tejido adiposo bajo la piel que deformaba completamente el muslo e imposibilitaba la locomoción.

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"Esta es la primera cirugía. El objetivo es retirar el tumor para preparar al paciente y posteriormente realizar una cirugía bariátrica que le permita bajar de peso y mejorar sus problemas metabólicos", explicó el especialista a medios locales.

Una vez finalizada la operación, un comunicado del Hospital de Tercer Nivel Montero informó que se había logrado realizar la tumorectomía de forma casi completa y que la intervención permitiría resolver el principal problema de movilidad que afectaba al paciente desde hacía años.

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Cinco años de limitaciones y una búsqueda de atención médica

La historia de Romero estuvo marcada por una larga búsqueda de tratamiento. Durante cinco años, convivió con el avance del tumor mientras su capacidad de movimiento disminuía hasta quedar prácticamente inmovilizado. La enfermedad también le impidió continuar trabajando como chofer, oficio que ejercía antes de que la patología avanzara.

El cirujano oncólogo Yadier Rodríguez explicó que James Romero presentaba una lipodistrofia gigante que deformaba el muslo e imposibilitaba la locomoción (Captura de video: YouTube)

De acuerdo con la información difundida por el hospital y replicada por medios locales, el paciente recorrió durante dos años varios hospitales del departamento de Santa Cruz en busca de una solución. Aunque los estudios médicos y los trámites administrativos avanzaban, la cirugía no llegaba a concretarse.

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Finalmente, con el apoyo de una iglesia evangélica que organizó actividades solidarias para facilitar su traslado, Romero llegó al Hospital de Tercer Nivel Montero. Allí fue evaluado, completó todos los estudios necesarios e ingresó al quirófano en menos de tres semanas, con el tratamiento cubierto por el SUS.

Un procedimiento de alta complejidad

La intervención fue encabezada por el cirujano oncólogo Yadier Rodríguez junto al cirujano hepatobiliar Juan Pablo Durán. También participaron la anestesióloga Melfy Arrueta, la instrumentista Margarita Ortega, la enfermera Eloísa Ortega, médicos residentes y profesionales de distintas especialidades, entre ellas cardiología, enfermería y apoyo técnico.

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La pieza extraída en la cirugía fue enviada al Servicio de Patología para determinar las características del tumor tratado en Bolivia (Captura de video: YouTube)

Según explicó Durán a medios locales, la cirugía presentó un elevado grado de dificultad debido a la importante vascularización del tumor y al estado clínico del paciente.

“Fue una cirugía demandante, pero pudimos resolver cada situación. Ahora comienza una etapa igual de importante: la recuperación, con fisioterapia, enfermería y seguimiento multidisciplinario", señaló.

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El especialista también indicó que Romero había sido rechazado previamente en otros centros asistenciales y que llegó al hospital con una calidad de vida muy deteriorada por el tamaño del tumor y la obesidad.

El siguiente paso del tratamiento

Los médicos aclararon que la extracción de la masa tumoral constituye únicamente la primera fase del abordaje terapéutico. El objetivo inmediato consiste en favorecer la recuperación del paciente para avanzar posteriormente hacia una cirugía bariátrica, destinada a mejorar su condición metabólica y disminuir los riesgos asociados a la obesidad mórbida.

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El tratamiento de James Romero continuará con recuperación, fisioterapia y una futura cirugía bariátrica para reducir los riesgos de la obesidad mórbida (Captura de video: YouTube)

Mientras Romero permanecía en recuperación, su hermana, Yoselín Suárez Romero, expresó su emoción ante el resultado después de años de acompañarlo en el proceso. "Mi hermano recuperó su vida de nuevo. Verlo sufrir con ese tumor que pesaba más de 40 kilos era muy duro. Hoy siento que le devolvieron la vida y eso no tiene precio“, afirmó a la prensa local.