Salud
Agregar Infobae enGoogle

Alergia y migraña: qué tienen en común y por qué la ciencia estudia su vínculo

Los estudios apuntan a un cruce entre respuesta inmunitaria, sustancias inflamatorias y cambios ambientales que pueden activar ambos cuadros. Cómo evitarlo

Ilustración de un rostro de perfil dividido, con un lado fucsia y naranja con ondas y destellos, y el otro azul y verde con burbujas y motas. Fondo naranja y azul.
La relación entre migraña y alergia sigue sin una conclusión definitiva, aunque la inflamación, la disfunción inmunitaria y la histamina aparecen como nexos posibles (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La migraña es un trastorno neurológico crónico caracterizado por episodios de dolor de cabeza de intensidad moderada a severa. Suele presentarse como una molestia pulsátil, generalmente en un lado de la cabeza, acompañada de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido.

En algunos casos, las personas experimentan alteraciones visuales o sensoriales denominadas aura, que pueden incluir destellos de luz, puntos ciegos o dificultad para hablar.

Los ataques pueden durar desde unas pocas horas hasta varios días y afectan significativamente la calidad de vida, interfiriendo con las actividades diarias, el trabajo y las relaciones personales. Además, los pacientes pueden experimentar síntomas previos, como cambios de humor, antojos, fatiga o rigidez en el cuello, y síntomas posteriores, como confusión o dificultad para concentrarse, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

PUBLICIDAD

Ilustración 3D de un cuerpo humano translúcido de perfil sosteniendo su cabeza, con el cerebro visible y un punto rojo brillante indicando dolor.
La migraña es un trastorno neurológico crónico que causa episodios de dolor de cabeza moderado a severo, con náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la causa exacta no se conoce con precisión, se cree que involucra una combinación de factores genéticos y ambientales. Durante un ataque, se produce una actividad anormal de señales nerviosas, sustancias químicas y vasos sanguíneos en el cerebro. Causas como cambios hormonales, estrés, alteraciones del sueño, ciertos alimentos y variaciones climáticas pueden desencadenar los episodios. Esta condición afecta a personas de todas las edades, pero es más común en mujeres y suele aparecer entre la adolescencia y la mediana edad.

¿Existe relación entre la migraña y las alergias?

Durante años, investigadores y médicos han observado una posible relación entre la migraña y los trastornos alérgicos. Muchas personas que conviven con los dolores de cabeza también presentan reacciones respiratorias, cutáneas o alimentarias, y la convivencia de ambas condiciones plantea preguntas sobre si existe un vínculo fisiopatológico entre ellas.

PUBLICIDAD

Según una revisión publicada en el Journal of Clinical Medicine, la relación es compleja y aún no se ha determinado de manera definitiva. Sin embargo, múltiples estudios poblacionales han demostrado que los pacientes con migraña tienen una mayor frecuencia de trastornos alérgicos, como rinitis alérgica, asma y dermatitis atópica, en comparación con la población general.

Una mujer de cabello castaño cierra los ojos y se cubre la nariz y la boca con la mano derecha mientras estornuda, y sostiene un pañuelo en la mano izquierda.
Estudios poblacionales señalaron que los pacientes con migraña registran más trastornos alérgicos, como rinitis alérgica, asma y dermatitis atópica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La literatura científica indica que la inflamación y la disfunción inmunitaria pueden ser los puntos de encuentro entre ambas patologías. El sistema histaminérgico, que regula la liberación y el efecto de la histamina, también estaría implicado en la fisiopatología de las molestias de cabeza.

Se ha observado que las personas con migraña suelen tener niveles elevados de histamina en sangre, especialmente durante los ataques, y que la histamina puede influir en la actividad de ciertas regiones cerebrales vinculadas con el dolor y la sensibilidad neuronal.

Por su parte, el National Institute of Neurological Disorders and Stroke señala que los episodios de dolores pueden desencadenarse por la liberación de sustancias inflamatorias alrededor de los nervios y vasos sanguíneos de la cabeza, un proceso que también ocurre durante una reacción alérgica. Además, la Organización Mundial de la Salud menciona que factores ambientales como cambios estacionales, exposición a alérgenos o alteraciones del sueño pueden actuar como desencadenantes de ambas condiciones.

Mujer con dolor de cabeza, tocándose las sienes. Sobre su cabeza, una imagen superpuesta de un cerebro con vasos sanguíneos y destellos lumínicos.
Algunas personas con migraña presentan aura, con alteraciones visuales o sensoriales como destellos de luz, puntos ciegos o dificultad para hablar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir la migraña

Prevenir la migraña se traduce en identificar los factores desencadenantes y adoptar estrategias personalizadas para reducir la frecuencia y la intensidad de los ataques. Según el National Institute of Neurological Disorders and Stroke, uno de los primeros pasos recomendados es mantener un registro de los episodios y sus posibles causas, como ciertos alimentos, cambios hormonales, estrés, alteraciones del sueño o exposición a luces intensas. Este registro ayuda a las personas a reconocer patrones y evitar situaciones que favorecen la aparición de migrañas.

La Organización Mundial de la Salud también señala la importancia de mantener rutinas regulares de sueño, alimentación y actividad física. Dormir lo suficiente, comer a horarios estables y realizar ejercicio de forma moderada pueden contribuir a disminuir la frecuencia de los ataques. Además, la OMS recomienda minimizar el consumo de alcohol y evitar el uso excesivo de medicamentos para el dolor de cabeza, ya que el abuso de analgésicos puede aumentar el riesgo de migrañas crónicas.

BMJ Best Practice destaca que el manejo del estrés mediante técnicas de relajación, meditación o terapia cognitivo-conductual puede ser beneficioso para muchas personas con migraña. Asimismo, algunos pacientes requieren tratamientos preventivos farmacológicos. Entre las opciones más utilizadas se encuentran los betabloqueantes, anticonvulsivos, antagonistas del péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP) y toxina botulínica, siempre bajo control médico.

Temas Relacionados

MigrañaAlergiaDolor de cabezaSaludBienestarNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El entrenamiento de fuerza combinado con el aeróbico es clave para reducir la grasa visceral

El aumento de masa muscular mediante resistencia, junto con sesiones de cardio con frecuencia cardíaca elevada, contribuye a disminuir el tejido adiposo acumulado en el abdomen

El entrenamiento de fuerza combinado con el aeróbico es clave para reducir la grasa visceral

Qué bebidas tomar cada mañana para cuidar los riñones, según expertos

Desde el agua hasta el jugo de arándanos, especialistas en nutrición identificaron las infusiones y líquidos que, tomados a primera hora, favorecen el filtrado renal y reducen el riesgo de cálculos e infecciones

Qué bebidas tomar cada mañana para cuidar los riñones, según expertos

La plancha invertida, el ejercicio sin equipamiento que ayuda a corregir la postura encorvada

Dos estudios confirman que esta variante isométrica activa la cadena muscular posterior y modifica la alineación de hombros. Por qué esta práctica gana relevancia a partir de los 40 años

La plancha invertida, el ejercicio sin equipamiento que ayuda a corregir la postura encorvada

10 consejos de una nutricionista para mejorar la digestión sin medicamentos

La especialista Olga Castañeda identificó los factores que más afectan este proceso y explicó qué ajustes en la alimentación y en la microbiota intestinal reducen las molestias frecuentes

10 consejos de una nutricionista para mejorar la digestión sin medicamentos

5 hierbas antiinflamatorias avaladas por nutricionistas para incorporar a la alimentación diaria

Alternar entre variedades frescas y secas es una de las estrategias que los especialistas destacan para maximizar los beneficios de cada planta sin complicar la rutina de cocina

5 hierbas antiinflamatorias avaladas por nutricionistas para incorporar a la alimentación diaria

DEPORTES

Jugó en Boca, salió campeón con O’Higgins y fue compañero de Messi: “Esta noche tendré el corazón partido”

Jugó en Boca, salió campeón con O’Higgins y fue compañero de Messi: “Esta noche tendré el corazón partido”

Curvas desafiantes y un dato que ilusiona: la transformación del Autódromo de Buenos Aires para intentar recibir la F1

Sancionaron con derecho de admisión a los barras de San Lorenzo y Huracán que se pelearon en el Mundial: nombres y antecedentes

El homenaje de Nico Paz a Messi tras el Mundial 2026: posó con una camiseta especial y causó furor en los hinchas

Volvió a jugar al tenis tras un terrible accidente, llegó a la Selección y hoy forma talentos en Italia: la historia de Carla Lucero

TELESHOW

El desopilante momento que vivió Darío Barassi cuando intentó buscar un regalo del público: “Me metiste el dedo”

El desopilante momento que vivió Darío Barassi cuando intentó buscar un regalo del público: “Me metiste el dedo”

Una gala con complot, sanciones y votos anulados en Gran Hermano: así quedó la placa de nominados

Mario Pergolini se sumó a las teorias conspirativas tras la final de Argentina-España: “¿No te pareció raro a vos?”

Celeste Cid sorprendió con un cambio de look que recordó a su icónico personaje en Resistiré: “Me pusieron coqueta”

Juana Repetto mostró su táctica para entretener a su hijo mientras ella se baña: “Panam al desnudo”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador y Paraguay firmaron un pacto de extradición para luchar contra el crimen organizado

Ecuador y Paraguay firmaron un pacto de extradición para luchar contra el crimen organizado

El régimen cubano flexibilizó el sector privado y las importaciones en medio de una lucha contra la crisis humanitaria

El presidente surcoreano llegó a Chile para reunirse con Kast: buscará ampliar la cooperación bilateral en seguridad y comercio

Jordania interceptó misiles procedentes de Irán tras una nueva escalada en Medio Oriente

El régimen de Irán afirmó que los países que colaboren con EEUU “recibirán una dura respuesta” y ratificó el cierre de Ormuz