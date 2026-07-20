Salud

Las amistades intergeneracionales fortalecerían el bienestar emocional

Los estudios indican que estos vínculos impulsan la empatía, derriban prejuicios y promueven la integración social

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Grupo de adultos mayores y jóvenes jugando cartas y un juego de mesa en una sala de estar luminosa con sillones, estantería y ventanas.
Los especialistas en psicología señalan que la amistad entre personas de distintas edades impulsa la creatividad, la adaptación y el sentido de propósito - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las barreras generacionales suelen marcar límites en los vínculos sociales. Sin embargo, la amistad entre personas de distintas edades ofrece una riqueza incalculable para la salud emocional, el crecimiento personal y la cohesión social. Diversas investigaciones han demostrado que estos lazos no solo favorecen el bienestar individual, sino que también contribuyen a derribar prejuicios, promover la empatía y fortalecer la integración en comunidades diversas.

Según The New York Times, los especialistas en psicología sostienen que las amistades intergeneracionales estimulan la creatividad y la capacidad de adaptación, mientras que alimentan el sentido de propósito tanto en jóvenes como en adultos mayores. Esta visión es respaldada por la American Psychological Association (APA), que informa que los vínculos entre distintas generaciones permiten compartir experiencias y conocimientos que enriquecen la vida cotidiana y ayudan a afrontar desafíos vitales.

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Por su parte, la Universidad de Harvard señala que las relaciones de amistad que cruzan décadas pueden convertirse en un recurso de apoyo emocional y en una oportunidad para aprender lecciones prácticas de vida, mientras que la Universidad de Cambridge subraya que la convivencia entre personas de diferentes edades potencia la tolerancia y el respeto mutuo.

Aprendizaje y empatía: el valor de cruzar décadas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La American Psychological Association informó que los adolescentes que comparten programas con adultos mayores desarrollan actitudes más positivas hacia la vejez y mayor apertura a la diversidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contacto frecuente con personas de otras generaciones permite intercambiar perspectivas, valores y habilidades que difícilmente se adquieren en grupos de pares. De acuerdo con un informe de la American Psychological Association (APA), los adolescentes que participan en programas de intercambio con adultos mayores desarrollan actitudes más positivas hacia la vejez y muestran mayor apertura a la diversidad. Un artículo publicado por la Universidad de Harvard subraya que compartir tiempo con amigos de diferentes edades favorece la tolerancia y refuerza la autoestima, ya que cada grupo aporta experiencias únicas.

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La Universidad de Cambridge publicó en la Canadian Journal on Aging que los proyectos intergeneracionales en escuelas y centros comunitarios han evidenciado una mejora significativa en las actitudes de los jóvenes hacia los adultos mayores. El estudio señala que “el contacto directo y sostenido genera empatía y reduce la discriminación por edad”. Además, la investigación remarca que los adultos mayores experimentan una mayor satisfacción vital cuando mantienen relaciones de amistad con personas más jóvenes.

En palabras de la psicóloga Susan Metcalfe, citada por The New York Times, “la amistad intergeneracional no solo rompe el aislamiento social, también amplía los horizontes y ayuda a resignificar etapas de la vida que suelen estar cargadas de prejuicios”.

Beneficios para la salud mental y social

Cuatro adultos mayores, dos hombres y dos mujeres, sentados en una mesa de picnic de madera en un parque soleado, conversando y sonriendo.
La Universidad de Harvard indicó que las amistades intergeneracionales fortalecen la tolerancia y la autoestima mediante el intercambio de experiencias entre generaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las instituciones médicas de Estados Unidos han comenzado a promover las amistades intergeneracionales como un factor de protección frente a la soledad y los trastornos asociados al envejecimiento. Según la Clínica Mayo, las personas mayores que cultivan amistades con jóvenes presentan menores índices de depresión y una mejor percepción de salud general. Por otra parte, la American Psychological Association detalla que los jóvenes que sostienen vínculos con adultos mayores tienden a desarrollar mayor resiliencia y habilidades para enfrentar desafíos personales.

En el caso de los adolescentes, el acceso a referentes de otras generaciones proporciona modelos de afrontamiento y recursos emocionales valiosos. La Universidad de Harvard documentó que la transmisión de historias de vida, consejos prácticos y valores éticos a través de la amistad intergeneracional ayuda a los jóvenes a construir una identidad más sólida y flexible.

La evidencia recogida por la Universidad de Cambridge refuerza que “la convivencia y el diálogo continuo entre generaciones fomentan la comprensión mutua y el respeto, dos pilares esenciales para la cohesión social”.

Algunas comunidades en Estados Unidos han implementado programas de convivencia que unen a jóvenes y adultos mayores en actividades culturales, deportivas y educativas. Según la APA, estos proyectos han reducido los indicadores de aislamiento y han mejorado el clima social en barrios tradicionalmente fragmentados. La riqueza incalculable de las amistades intergeneracionales radica en su capacidad para renovar la mirada sobre la vida, derribar estereotipos y construir puentes donde antes solo había muros

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