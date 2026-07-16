Qué es el bruxismo, por qué ocurre y cómo tratarlo según especialistas en odontología

Los signos compatibles con bruxismo incluyen dolor en la sien, la mandíbula o la cara, dolor al masticar y sensación de traba o clic mandibular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rechinar o apretar los dientes, condición conocida médicamente como bruxismo, puede ocurrir de día o de noche y, muchas veces, la persona no lo advierte hasta que aparecen molestias en la mandíbula, la cara o los dientes. Una forma práctica de sospecharlo es revisar si, al menos una vez por semana, se siente alguno de estos signos: dolor en la sien, la cara o la mandíbula; dolor al abrir la boca o masticar; o sensación de que la mandíbula se “traba”, hace clic o se queda atascada.

El bruxismo es involuntario: los músculos de la masticación se activan sin que se decida, la mandíbula se tensa o se desplaza y los dientes se aprietan o se frotan entre sí. Según Arosha Weerakoon, profesor titular y odontólogo general en la Facultad de Odontología de la Universidad de Queensland; y Amit Arora, profesor asociado de Salud Pública en la Universidad de Western Sydney, en un artículo publicado por The Conversation, casi 1 de cada 6 casos ocurre durante el sueño y uno de cada cuatro en vigilia.

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En general, un episodio leve u ocasional no suele ser un problema. Pero cuando el hábito es frecuente o muy intenso, puede asociarse con dolor dental, molestias articulares y musculares, interrupciones del sueño y síntomas como cefaleas tensionales u otalgia; con el tiempo, también puede favorecer fracturas o fisuras en piezas dentales.

Por qué ocurre: factores físicos, psicológicos y del sueño

El bruxismo es involuntario y activa los músculos de la masticación, con episodios que ocurren tanto durante el sueño como en vigilia - (Crédito: Freepik)

No existe una única causa para el bruxismo. La literatura médica internacional señala un origen multifactorial, en el que intervienen componentes físicos, psicológicos y de estilo de vida. Entre los factores que suelen aumentar la probabilidad de apretar o rechinar los dientes se encuentran el estrés, la ansiedad y la depresión.

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Además, el uso de ciertos medicamentos, como los recetados para esquizofrenia, psicosis y depresión, puede favorecer la aparición del trastorno. Así lo sostiene el Practical Neurology Journal, que destaca el papel de los fármacos y de los trastornos emocionales en el desarrollo del bruxismo.

El consumo elevado de cafeína, nicotina o alcohol también aparece como un potenciador relevante, junto con el sueño interrumpido, incluso cuando se debe a ruidos inesperados. La misma publicación subraya la importancia de la apnea del sueño como factor asociado: este trastorno interrumpe la respiración repetidas veces durante la noche, lo que reduce los niveles de oxígeno y puede activar hormonas de estrés y espasmos musculares que incrementan el apretamiento de la mandíbula.

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En la boca, puede buscar señales como desgaste dental, piezas o empastes astillados, rebordes blanquecinos dentro de las mejillas o marcas onduladas en el borde de la lengua, vinculadas a la presión de los tejidos contra los dientes. Según la American Dental Association, un desgaste dental marcado puede asociarse también a reflujo ácido, ya que el ácido gástrico ablanda el esmalte y acelera el deterioro dentario.

Qué puede ayudar: evaluación, protección dental y manejo de disparadores

El bruxismo frecuente o intenso puede causar dolor dental, molestias articulares y musculares, cefaleas tensionales, otalgia y fracturas dentales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación central del artículo es empezar por una consulta con un médico o un odontólogo para identificar causas y manejar síntomas. El profesional puede revisar medicación, explorar problemas subyacentes (como reflujo, artritis en la mandíbula o apnea del sueño) y, si corresponde, evaluar la necesidad de estudios de sueño como la polisomnografía, que el texto describe como el estándar de referencia para diagnosticar trastornos del sueño.

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En cuanto a las herramientas para aliviar el impacto del bruxismo, el abordaje puede incluir:

Un fisioterapeuta especializado en dolor mandibular , con ejercicios y estiramientos para bloqueo articular, clics o cefaleas tensionales.

Analgésicos, si están indicados, para el control del dolor.

Un protector nocturno o férula oclusal para reducir el desgaste dental y la tensión muscular. El artículo lo describe como un dispositivo de acrílico o nylon, hecho a medida, que se coloca sobre los dientes superiores y se parece a un protector deportivo, pero más pequeño.

Cuando lo anterior no alcanza, el texto menciona que algunas personas evalúan inyecciones de bótox para reducir la señal que controla determinados músculos mandibulares y bajar el apretamiento y el dolor. De todos modos, los expertos sugieren revisar estrategias para bajar el estrés y mejorar hábitos de sueño: reducir cafeína y alcohol y mantener dispositivos fuera del dormitorio durante la noche.

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Asimismo, para realizar cualquier acción sobre esta condición, es esencial contar con la consulta con un profesional de la salud para un seguimiento personalizado.