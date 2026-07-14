Ataques de pánico y ansiedad: cómo diferenciarlos, cuáles son los síntomas y qué tratamientos recomiendan los expertos

Los ataques de pánico y de ansiedad comparten síntomas como palpitaciones, dificultad para respirar, sudoración, temblores y una sensación intensa de miedo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ataques de pánico y de ansiedad se han convertido en fenómenos cada vez más frecuentes en la vida cotidiana. Ambos representan episodios intensos en los que la persona experimenta un malestar físico y emocional difícil de controlar. Entre los síntomas que suelen aparecer se encuentran palpitaciones, dificultad para respirar, sudoración, temblores y una sensación abrumadora de miedo o de peligro inminente.

Distinguir entre ambos no siempre resulta sencillo. Los signos pueden ser casi idénticos, lo que genera confusión tanto en quienes los sufren como en su entorno. La línea divisoria entre ambos cuadros estresantes suele desdibujarse, lo que dificulta el abordaje y la búsqueda de ayuda adecuada. La comprensión sobre las diferencias y similitudes entre estos episodios resulta clave para orientar el acompañamiento y el tratamiento de quienes los padecen.

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Ataques de pánico y de ansiedad: cómo diferenciarlos

Ataques de pánico

Son episodios de miedo intenso que surgen de manera abrupta, muchas veces sin un desencadenante claro, y suelen durar entre 15 y 30 minutos. Durante estos episodios, el cuerpo activa la respuesta de lucha o huida aunque no exista un peligro real, lo que genera síntomas como palpitaciones, dolor en el pecho, sudoración, temblores, sensación de ahogo, mareo y miedo a perder el control o morir, explica la doctora Regina Josell de la Cleveland Clinic.

Los ataques de pánico aparecen de forma súbita, duran entre 15 y 30 minutos y activan la respuesta de lucha o huida sin un peligro real (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se conoce con exactitud la causa, aunque se cree que la amígdala y los desequilibrios hormonales juegan un papel importante. Factores como antecedentes familiares o personales de ansiedad, experiencias traumáticas y situaciones estresantes pueden aumentar el riesgo, indican tanto Healthline como la Universidad de Michigan. A menudo, el miedo a que se repita un ataque lleva a las personas a evitar ciertas situaciones, afectando su vida cotidiana.

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El tratamiento suele centrarse en la reestructuración cognitiva: aprender a identificar y modificar los pensamientos que disparan el pánico. Estrategias como registrar los episodios, practicar respiración profunda y buscar distracciones sensoriales ayudan a reducir la intensidad y frecuencia de los ataques. En ocasiones, la psicoterapia cognitivo-conductual y la exposición gradual a las sensaciones temidas también forman parte del abordaje clínico.

Ataques de ansiedad

Es una emoción humana habitual, caracterizada por una preocupación persistente y difícil de controlar ante situaciones que se perciben como amenazantes o inciertas. Se manifiesta gradualmente y puede presentarse ante eventos importantes, como un examen o una presentación laboral, pero también en aspectos cotidianos. El llamado “ataque de ansiedad” no tiene reconocimiento oficial en los manuales médicos, como aclara la Cleveland Clinic: el término se emplea popularmente para describir episodios de ansiedad aguda, aunque en la práctica suele referirse a un ataque de pánico o a un episodio de ansiedad intensa.

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Entre los síntomas más habituales se encuentran fatiga, dolores de cabeza, palpitaciones, tensión muscular, sudoración y dificultad para respirar. Las personas pueden sentirse inquietas, hipervigilantes o irritables, y la preocupación constante afecta la calidad de vida. El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) se diagnostica cuando estas sensaciones se mantienen en el tiempo y resultan difíciles de controlar, interfiriendo en las actividades diarias.

El llamado ataque de ansiedad no figura como diagnóstico formal en los manuales médicos y se usa para describir episodios de ansiedad aguda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas son diversas y pueden incluir factores biológicos, como la forma en que el cerebro gestiona el estrés, antecedentes familiares de ansiedad y experiencias personales estresantes o traumáticas. Según Healthline y la Universidad de Michigan, también influyen otros elementos: personalidad ansiosa, presencia de enfermedades crónicas, consumo de sustancias y exposición a situaciones de alta presión o incertidumbre.

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El tratamiento suele combinar terapia cognitivo-conductual (TCC) y, en algunos casos, medicación recetada por un profesional de la salud mental. Otras estrategias recomendadas incluyen técnicas de relajación, ejercicios de respiración y hábitos saludables como la actividad física, la alimentación equilibrada y la reducción de alcohol y cafeína. Si la ansiedad interfiere con la vida diaria, consultar a un profesional es fundamental para acceder a un tratamiento adecuado.

Diferencias entre ataques de pánico y ansiedad

El tratamiento de la ansiedad y del pánico puede incluir terapia cognitivo-conductual, ejercicios de respiración, técnicas de relajación y consulta profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inicio y duración : el de pánico aparece de forma súbita y alcanza su máxima intensidad en minutos, mientras que la ansiedad se desarrolla de manera gradual y puede persistir durante un tiempo prolongado.

Reconocimiento médico : el pánico está claramente definido y reconocido en manuales diagnósticos. En tanto, “ataque de ansiedad” no existe como diagnóstico formal y es un término de uso coloquial.

Síntomas físicos y emocionales : el ataque de pánico provoca síntomas físicos intensos y abruptos, como palpitaciones, falta de aire, temblores y miedo extremo a perder el control o morir. En la ansiedad, predomina la preocupación constante y los síntomas físicos suelen ser menos intensos (tensión muscular, fatiga, sudoración).

Desencadenantes : la ansiedad suele estar relacionada con la anticipación o el manejo de situaciones estresantes, mientras que el ataque de pánico puede ocurrir sin causa aparente o en respuesta a un desencadenante específico.

Respuesta corporal : en el ataque de pánico, se produce una activación extrema de la respuesta de lucha o huida sin que exista un peligro real. En la ansiedad, la activación fisiológica es menos abrupta y más sostenida.

Consecuencias en el comportamiento: tras un ataque de pánico, es frecuente el temor a que se repita y la tendencia a evitar determinadas situaciones. En la ansiedad, la evitación puede ser menos marcada y se relaciona más con la preocupación anticipatoria.