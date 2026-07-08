El ejercicio puede evitar atracones de nicotina y ayudar a los fumadores a dejar el hábito

MARTES, 7 de julio de 2026 (HealthDay News) -- El ejercicio puede aumentar las probabilidades de un fumador de dejar con éxito el hábito, según una nueva revisión de evidencia.

Los fumadores que participaban en programas de ejercicio tenían más probabilidades de dejar de fumar o reducir el consumo de cigarrillos, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Sport and Health Science.

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De hecho, un solo episodio de ejercicio reduce inmediatamente los antojos de nicotina durante hasta media hora después, según los investigadores.

"Dejar de fumar es una de las mejores cosas que una persona puede hacer por su salud, pero también es una de las más difíciles", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Ben Singh, investigador en la Universidad de Adelaida en Australia.

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"Muchos fumadores quieren dejarlo, pero los enfoques actuales no funcionan para todos", dijo Singh. "Por eso necesitamos más estrategias que la gente pueda incorporar en su vida diaria a poco o ningún coste."

Para su revisión, los investigadores analizaron los resultados de 59 ensayos clínicos previos que examinaron los beneficios del ejercicio al intentar dejar de fumar. Participaron más de 9.000 personas.

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Los resultados mostraron que las personas en un programa de ejercicio tenían un 21% más de probabilidades de declarar no fumar durante un periodo de siete días y un 15% más de probabilidades de dejar de fumar por completo.

La evidencia también mostró que el ejercicio reducía el consumo de cigarrillos en aproximadamente dos cigarrillos al día y podía usarse para descarrilar un ataque de nicotina.

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Estos resultados muestran que el ejercicio puede usarse estratégicamente para combatir los antojos de fumar, dijo Carol Maher, autora principal y profesora investigadora de salud de población y digital en la Universidad de Adelaida.

"Dejar de fumar no tiene que empezar y terminar solo con fuerza de voluntad", dijo en un comunicado de prensa. "Los antojos pueden ser difíciles de controlar, pero a menudo pasan.

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"Nuestra revisión encontró que incluso un solo episodio de ejercicio puede reducir los antojos durante hasta 30 minutos, lo que puede ayudar a las personas a superar algunos de los momentos más difíciles de un intento de dejarlo", dijo Maher.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que no se debe usar ejercicio en lugar de programas para dejar de fumar ni de medicamentos que ayuden a reducir el apetito.

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"El ejercicio no debería sustituir los apoyos para dejar de fumar basados en la evidencia, como el asesoramiento y la medicación para dejar de fumar, pero puede ser una estrategia práctica y de bajo coste que la gente pueda usar junto a ellos", dijo Maher.

Los investigadores planean a continuación probar cómo podría incorporarse el ejercicio en los programas reales de dejar de vapear, y ver si el ejercicio también podría ayudar a quienes intentan dejar de vapear.

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Más información

La Asociación Americana del Pulmón tiene más información sobre cómo dejar de fumar.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Adelaida, 1 de julio de 2026