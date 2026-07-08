Salud

El ejercicio puede evitar atracones de nicotina y ayudar a los fumadores a dejar el hábito

Healthday Spanish

Guardar
Google icon
Imagen YWIXCM7XFBFRJB7BFVABYTKMZ4

MARTES, 7 de julio de 2026 (HealthDay News) -- El ejercicio puede aumentar las probabilidades de un fumador de dejar con éxito el hábito, según una nueva revisión de evidencia.

Los fumadores que participaban en programas de ejercicio tenían más probabilidades de dejar de fumar o reducir el consumo de cigarrillos, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Sport and Health Science.

PUBLICIDAD

De hecho, un solo episodio de ejercicio reduce inmediatamente los antojos de nicotina durante hasta media hora después, según los investigadores.

"Dejar de fumar es una de las mejores cosas que una persona puede hacer por su salud, pero también es una de las más difíciles", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Ben Singh, investigador en la Universidad de Adelaida en Australia.

PUBLICIDAD

"Muchos fumadores quieren dejarlo, pero los enfoques actuales no funcionan para todos", dijo Singh. "Por eso necesitamos más estrategias que la gente pueda incorporar en su vida diaria a poco o ningún coste."

Para su revisión, los investigadores analizaron los resultados de 59 ensayos clínicos previos que examinaron los beneficios del ejercicio al intentar dejar de fumar. Participaron más de 9.000 personas.

Los resultados mostraron que las personas en un programa de ejercicio tenían un 21% más de probabilidades de declarar no fumar durante un periodo de siete días y un 15% más de probabilidades de dejar de fumar por completo.

La evidencia también mostró que el ejercicio reducía el consumo de cigarrillos en aproximadamente dos cigarrillos al día y podía usarse para descarrilar un ataque de nicotina.

Estos resultados muestran que el ejercicio puede usarse estratégicamente para combatir los antojos de fumar, dijo Carol Maher, autora principal y profesora investigadora de salud de población y digital en la Universidad de Adelaida.

"Dejar de fumar no tiene que empezar y terminar solo con fuerza de voluntad", dijo en un comunicado de prensa. "Los antojos pueden ser difíciles de controlar, pero a menudo pasan.

"Nuestra revisión encontró que incluso un solo episodio de ejercicio puede reducir los antojos durante hasta 30 minutos, lo que puede ayudar a las personas a superar algunos de los momentos más difíciles de un intento de dejarlo", dijo Maher.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que no se debe usar ejercicio en lugar de programas para dejar de fumar ni de medicamentos que ayuden a reducir el apetito.

"El ejercicio no debería sustituir los apoyos para dejar de fumar basados en la evidencia, como el asesoramiento y la medicación para dejar de fumar, pero puede ser una estrategia práctica y de bajo coste que la gente pueda usar junto a ellos", dijo Maher.

Los investigadores planean a continuación probar cómo podría incorporarse el ejercicio en los programas reales de dejar de vapear, y ver si el ejercicio también podría ayudar a quienes intentan dejar de vapear.

Más información

La Asociación Americana del Pulmón tiene más información sobre cómo dejar de fumar.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Adelaida, 1 de julio de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caída de la natalidad: solo el 46% de los argentinos considera muy importante tener hijos

El derrumbe de los nacimientos responde a una transformación cultural profunda. En una década, la proporción de quienes consideran la maternidad y paternidad como parte central de su vida se redujo a menos de la mitad, según el Observatorio del Desarrollo Humano de la Universidad Austral

Caída de la natalidad: solo el 46% de los argentinos considera muy importante tener hijos

El hígado graso aumenta las probabilidades del cáncer de colon más mortal, según un estudio

Healthday Spanish

El hígado graso aumenta las probabilidades del cáncer de colon más mortal, según un estudio

La vitamina C intravenosa podría mejorar la recuperación de pacientes con traumatismo

Healthday Spanish

La vitamina C intravenosa podría mejorar la recuperación de pacientes con traumatismo

La cirugía para perder peso aumenta el riesgo de alcoholismo, según un estudio.

Healthday Spanish

La cirugía para perder peso aumenta el riesgo de alcoholismo, según un estudio.

Estudio del 'Comprador Secreto' de GLP-1 detecta lagunas en la prescripción en línea

Healthday Spanish

Estudio del 'Comprador Secreto' de GLP-1 detecta lagunas en la prescripción en línea

DEPORTES

Dos figuras de Argentina revelaron el detrás de escena del llanto de Messi tras el épico triunfo ante Egipto: “No podía terminar hoy”

Dos figuras de Argentina revelaron el detrás de escena del llanto de Messi tras el épico triunfo ante Egipto: “No podía terminar hoy”

La ocurrencia de Djokovic cuando lo compararon con Messi tras su heroico triunfo que lo clasificó a las semifinales de Wimbledon

“Tenela, tenela”: la reacción del “Cholo” Simeone antes del tercer gol de Argentina contra Egipto que se volvió viral

Felipe Melo utilizó la épica remontada de Argentina para arremeter contra Brasil: la contundente frase sobre Messi

Thierry Henry volvió a llenar de elogios a Messi tras la clasificación de Argentina y lo comparó con un guión de Hollywood

TELESHOW

Floppy Tesouro en “Lo de Pampita”: “En el Bailando una persona me seguía y tuve miedo de que me secuestre”

Floppy Tesouro en “Lo de Pampita”: “En el Bailando una persona me seguía y tuve miedo de que me secuestre”

Sofía Solá mostró cómo se preparó para su salida con un joven en Barcelona: “Mi aventura con el catalán”

Los incesantes ataques de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Qué calladita estuviste hoy”

Mario Pergolini celebró el pase de Argentina a cuartos de final: “Ahora estos pibes se van a sentir invencibles”

Santiago del Moro confrontó a un participante de Gran Hermano por sus dichos sobre Lionel Messi: “¿Lo insultaste?”

INFOBAE AMÉRICA

Taiwán advirtió sobre el expansionismo “autoritario” del régimen chino en Asia y llamó a dar una respuesta global

Taiwán advirtió sobre el expansionismo “autoritario” del régimen chino en Asia y llamó a dar una respuesta global

Corea del Sur destinará USD 100 millones de ayuda a Ucrania para afrontar los mortíferos ataques de Rusia

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una ley para agilizar los procesos de extradición contra los miembros de bandas criminales

Desaparecieron cinco tripulantes a bordo de un avión de carga frente a la costa de Pakistán

Una operación internacional liderada por EEUU capturó a grupos criminales que realizaban asesinatos, extorsiones y narcotráfico