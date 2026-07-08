La cirugía para perder peso aumenta el riesgo de alcoholismo, según un estudio.

MARTES, 7 de julio de 2026 (HealthDay News) -- La cirugía para perder peso puede ser un salvavidas para las personas con obesidad severa, pero a partir de entonces tendrán que controlar el alcohol, según un nuevo estudio.

Las personas que se someten a bypass gástrico o manga gástrica tienden a absorber el alcohol más rápidamente después, según informaron recientemente investigadores en el International Journal of Obesity.

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Como resultado, podrían ser más propensos al alcoholismo, según los investigadores.

"La cirugía bariátrica puede tener un precio. Los pacientes tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar problemas con el alcohol que si no se someten a cirugía", dijo el investigador principal Magnus Strømmen en un comunicado de prensa. Es investigador en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología.

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Las cirugías bariátricas reducen el volumen en el estómago, lo que hace que los pacientes coman menos y se sientan llenos más rápido. Pero este cambio en la anatomía también afecta a lo que ocurre después de que alguien empieza a beber, según los investigadores.

"En un estómago normal, una parte significativa del alcohol se descompone y, por tanto, no pasa al torrente sanguíneo", dijo Strømmen. "Esto se debe a una enzima que se secreta en el revestimiento del estómago. Es este mecanismo de protección el que privamos al paciente cuando operamos el estómago. Además, lo que bebes pasa mucho más rápido al intestino."

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Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 33 personas programadas para someterse a cirugía bariátrica y les hicieron realizar pruebas de estrés por alcohol antes de la cirugía y a los tres, 12 y 36 meses después del procedimiento.

Los participantes consumieron dosis precisamente medidas de destornilladores -- vodka y zumo de naranja -- durante cada prueba. Se monitorizaron sus niveles de alcohol en sangre.

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Los resultados mostraron que las personas se emborrachaban más rápido y en mucha mayor medida incluso bebiendo la misma cantidad de alcohol. También tardaron más en ponerse sobrios.

"Nuestros hallazgos muestran que la ingesta de alcohol casi se duplica, tanto tras el bypass gástrico como tras la manga gástrica", dijo Strømmen. "Quizá un hallazgo aún más peligroso, desde la perspectiva del abuso de sustancias, es que los pacientes alcanzan la concentración máxima en sangre en solo la mitad del tiempo. Estos efectos son duraderos, probablemente de por vida."

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Un análisis de seguimiento de 17.800 pacientes noruegos que se sometieron a cirugía bariátrica entre 2008 y 2018 reveló que quienes se sometieron a bypass gástrico tenían un 69% más de riesgo de problemas de alcohol que quienes recibieron una manga gástrica.

"Los efectos fueron más pronunciados en las personas que se sometieron a una cirugía de bypass gástrico, pero eso no significa que la operación de manga sea inofensiva en cuanto al abuso posterior de alcohol", dijo Strømmen.

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Strømmen aconseja a sus pacientes bariátricos que deben estar preparados para decir que no cuando les ofrezcan alcohol.

"De repente estarán en contextos sociales donde amigos y entorno esperan que bebas tanto como antes de la operación", dijo Strømmen. "Pero tu fisiología ha cambiado. Eso significa que tienes que tener más cuidado que antes."

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Basándose en estos resultados, las personas que consideren la cirugía bariátrica deberían ser advertidas sobre los cambios en la forma en que su cuerpo procesará el alcohol, señaló.

"Es importante que los pacientes tomen la decisión de someterse a la cirugía de forma genuinamente informada", dijo Strømmen.

"No basta con decir que su consumo de alcohol va a cambiar", dijo. "Los pacientes deben ser informados sobre los mecanismos detrás del aumento del riesgo tras la cirugía, y no menos sobre cómo reaccionar de forma diferente ante la intoxicación por alcohol tras la cirugía como resultado del aumento repentino. Esta información puede prevenir, en el mejor de los casos, que los pacientes desarrollen problemas relacionados con el alcohol."

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Los médicos también deberían interrogar a los pacientes sobre sus factores de riesgo para el abuso de sustancias antes de la cirugía.

"Creo que la mayoría de las clínicas de obesidad pueden mejorar mucho su historial de alcohol, es decir, una conversación exhaustiva sobre los hábitos de consumo de alcohol del paciente y cualquier factor de riesgo", dijo Strømmen. "Tenemos que mejorar en hacer las preguntas correctas y hacer una valoración más precisa. Pero esto también requiere transparencia por parte de los pacientes. Creo que una buena educación del paciente puede hacer que entiendan por qué es importante ser honestos sobre estas cosas."

Más información

El Hospital Brigham and Women's tiene más información sobre el alcohol tras la cirugía bariátrica.

FUENTE: Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, nota de prensa, 26 de junio de 2026