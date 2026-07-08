El hígado graso aumenta las probabilidades del cáncer de colon más mortal, según un estudio

MARTES, 7 de julio de 2026 (HealthDay News) -- La enfermedad hepática grasa puede alimentar la forma más agresiva de cáncer de colon, según un nuevo estudio.

Las personas con enfermedad hepática grasa tienen más probabilidades de que su cáncer de colon llegue también al hígado, lo que hace que sus probabilidades de supervivencia se desplomen, según informaron recientemente investigadores en la revista Nature.

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De hecho, la enfermedad hepática grasa parece reconfigurar el metabolismo de una persona de formas que aumentan el riesgo de que el cáncer se propague al hígado, según los investigadores.

"Este trabajo demuestra que una condición que normalmente consideramos un problema metabólico de fondo puede influir directamente en cómo se comporta el cáncer", dijo la investigadora principal Sarah-Maria Fendt en un comunicado de prensa. Es profesora en el VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology en Bélgica.

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"Pone de manifiesto que la fisiología del paciente no es solo un espectador, sino un determinante activo de la progresión de la enfermedad", dijo Fendt.

El cáncer de colon representa casi 1 de cada 10 diagnósticos de cáncer y ahora es la principal causa de muerte relacionada con el cáncer entre las personas menores de 50 años, según los investigadores en notas de fondo.

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Hasta el 50% de estos pacientes desarrollan tumores secundarios, o metástasis. La mayoría están en el hígado.

Sus posibilidades de supervivencia se ven fuertemente afectadas por cómo crecen los tumores dentro del hígado.

Si estos tumores secundarios infiltran tejido hepático sano, denominados metástasis de reemplazo, su tasa de supervivencia a cinco años cae de aproximadamente un 73% a menos del 44%, según los investigadores.

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Para el estudio, los investigadores analizaron muestras de pacientes con cáncer junto con modelos experimentales.

Encontraron que quienes tenían hígado graso tenían una probabilidad significativamente mayor de desarrollar metástasis de reemplazo en el hígado.

Al explorar la biología, los investigadores descubrieron que el hígado graso favorece el crecimiento del cáncer debido a una proteína llamada MYC. Esta proteína promueve un entorno que permite que las células cancerosas se infiltren y se expandan dentro del hígado.

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"En términos sencillos, el hígado graso proporciona tanto la señal como los materiales de construcción que los tumores necesitan para crecer de forma más agresiva", dijo Fendt. "Cambia fundamentalmente las reglas de cómo se desarrollan las metástasis."

Los investigadores afirmaron que esta información podría ser increíblemente útil en ensayos clínicos que prueban fármacos que actúan contra MYC. Los ensayos podrían centrarse en personas con hígado graso y tumores hepáticos.

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"Esto nos da una nueva y poderosa forma de estratificar a los pacientes", señaló Fendt. "Identificando a aquellos que tienen más probabilidades de beneficiarse, podemos hacer que los ensayos clínicos sean más eficientes y, en última instancia, llevar tratamientos efectivos a los pacientes más rápido."

El estudio también mostró los pasos por los cuales MYC promueve el cáncer de hígado, proporcionando a los investigadores varias formas potenciales de prevenir la propagación del cáncer.

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"Nuestros resultados sugieren que podemos intervenir en múltiples niveles de este proceso", dijo Fendt. "Esto crea posibilidades completamente nuevas para diseñar terapias que se dirijan específicamente a las formas más peligrosas de enfermedad metastásica, especialmente en pacientes con enfermedades hepáticas."

Más información

La American Liver Foundation tiene más información sobre la enfermedad hepática grasa.

FUENTE: VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology, comunicado de prensa, 1 de julio de 2026