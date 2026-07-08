Salud

Estudio del 'Comprador Secreto' de GLP-1 detecta lagunas en la prescripción en línea

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MARTES, 7 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Conseguir una receta de GLP-1 online puede ser rápido y cómodo, pero nuevas investigaciones sugieren que puede implicar sorprendentemente poca supervisión médica.

Ashwin Chetty y sus colegas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale crearon un perfil simulado de paciente que cumplía los criterios para una receta GLP-1 y lo utilizaron para solicitar recetas en 49 sitios web entre agosto y diciembre de 2025.

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El resultado: cuarenta y cinco sitios recetaron el medicamento y 34 lo enviaron por correo.

La mayoría de las páginas web no exigían que el "paciente" hablara con un clínico. Solo 13 requirieron una videollamada con un clínico y solo tres requirieron una llamada telefónica.

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En cambio, los investigadores afirman que las recetas a menudo se basaban en cuestionarios en línea que pueden no recoger la historia clínica y social importante.

Muchos de los medicamentos fueron aprobados en cinco minutos o menos, incluso cuando faltaban las fotos necesarias.

Aunque las plataformas online han ampliado el acceso a los medicamentos GLP-1, los autores señalaron que algunos parecen priorizar las recetas rápidas sobre la atención integral.

Advierten que la participación limitada de los clínicos --especialmente al prescribir GLP-1 compuestos complejos-- podría aumentar el riesgo de daños médicos y económicos.

Los resultados se publicaron en línea el 6 de julio en el Journal of the American Medical Association.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre los medicamentos agonistas GLP-1.

FUENTE: HealthDay TV, 7 de julio de 2026

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