Cuáles son las infecciones respiratorias que nos enferman en invierno: de la rinitis a la neumonía

Virus y bacterias que enferman en invierno

En su columna de cada semana en Infobae en Vivo, el doctor Daniel López Rosetti advirtió sobre la importancia de diferenciar entre virus y bacterias para prevenir infecciones respiratorias en los meses fríos, y explicó cómo la ventilación y el tratamiento adecuado pueden evitar complicaciones.

Durante su participación en Infobae a las Nueve, el especialista compartió conceptos fundamentales junto al equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, para entender por qué aumentan los cuadros de rinitis, sinusitis y neumonía en la temporada invernal.

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La diferencia entre virus y bacterias en el invierno

El doctor Daniel López Rosetti alertó sobre la transmisión de virus y bacterias en invierno

“Uno se puede infectar con gérmenes, de los cuales la mayoría son virus o bacterias. La bacteria es una célula, tiene membrana celular, es tan grande como una célula nuestra. Mientras que el virus no tiene vida propia, es simplemente un pequeño paquetito de información genética”, precisó Daniel López Rosetti al aire de Infobae a las Nueve.

El médico explicó que la principal diferencia radica en el modo de acción: “La bacteria se puede combatir con antibióticos, sin embargo, un antibiótico no sirve para un virus, porque no es un ser vivo, es un paquete de información genética que requiere el resto de las células para reproducirse”.

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Según el especialista, este dato resulta clave para comprender por qué los tratamientos varían ante cada patología invernal. “Esto va a tener que ver después con el tratamiento”, indicó.

Cómo se producen las infecciones respiratorias en invierno

Diferenciar entre infecciones virales y bacterianas es clave para un tratamiento adecuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Rosetti enumeró las principales enfermedades respiratorias asociadas a los meses fríos: “Las enfermedades respiratorias de invierno son la rinitis, la rinosinusitis, la faringitis, la laringitis, la traqueítis, la bronquitis, la bronquiolitis y la neumonía”.

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Sobre la rinitis, aclaró: “Es un resfrío común. Rinitis viene de nariz, ‘itis’ de inflamación. Es cuando de un momento a otro tenés agüita en la nariz, por ahí estornudás, por ahí te molesta un poco, pero es livianito. Puede haber un poquito de colorado los ojos, pero no te cambia la realidad. No tenés fiebre, no tenés decaimiento, no tenés quebrantamiento muscular”.

Advirtió que una rinitis mal tratada puede complicarse: “Toda rinitis podría evolucionar a una rinosinusitis. Si infecta una cavidad sinusal, te puede dar sinusitis. Eso es una rinosinusitis, que es más complicada”.

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Ante síntomas de rinosinusitis, recomendó un tratamiento médico más enérgico: “Puede incluir corticoides, donde el paciente tiene un compromiso general más importante, dolor de cabeza, dolor facial. Si le tocás la cara, por ahí tiene hipersensibilidad dérmica”.

El especialista remarcó dos conceptos fundamentales para el control de estas patologías: “Nos infectamos porque hay muchos virus y bacterias en el aire. Hay que conocer el concepto de carga viral, que es la cantidad de gérmenes en el cuerpo, y el de carga viral ambiental, que es la concentración de virus en el ambiente donde trabajamos o vivimos”.

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López Rosetti subrayó la importancia de ventilar los ambientes cerrados: “Si aireás una habitación, la carga viral ambiental baja tanto que la posibilidad de infectarse baja mucho. No es poca cosa. Abrir una ventana, una puerta, circula todo. Dos, tres minutos y se fueron todos los virus que estaban flotando”.

De la garganta a los pulmones: cómo evolucionan las infecciones y cuándo consultar

Consultar al médico ante síntomas graves previene cuadros severos y hospitalizaciones

El especialista describió el recorrido de las infecciones respiratorias: “El árbol respiratorio empieza en la nariz, pasa por la faringe, las áreas sinusales. Si te infectás en la faringe, la infección se llama faringitis, y el síntoma que domina es dolor al tragar”.

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En casos donde la infección avanza hacia la laringe, señaló: “La laringe es donde están las cuerdas vocales. Si la infección arranca ahí, tenés disfonía. Ya te comprometió la laringe, que no quiere decir que sea grave, pero vas a tener un postratamiento un poquito más largo”.

Describió el cuadro cuando la afección progresa: “Si agregás rinitis, ojos colorados, dolor de cabeza, hipersensibilidad, dolor al tragar y voz de disfonía, este cuadro es un poquito más importante, si bien no hay un cuadro clínico de invasión porque no tiene fiebre, porque se mantiene parado. No es una gripe”.

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Ante la evolución hacia la tráquea, remarcó: “Si la tráquea se infecta, el paciente va a estar más molesto, va a tener una sensación, hasta un ruido como de carraspera importante. Eso se llama traqueítis”.

Recomendó el aislamiento domiciliario para evitar contagios y favorecer la recuperación: “No hay nada mejor como quedarse en la cama, taparte bien, tomar sopa caliente. Más allá del tratamiento que le vayas a dar, sustancias mucolíticas para que el moco circule mejor y se haga más líquido. Si tenía antecedentes, un cuadro astmatiforme, podés darle un broncodilatador”.

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La ventilación de ambientes reduce la carga viral y el riesgo de contagio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la infección llega a los bronquios, el médico detalló: “Los bronquios son como las ramas que salen del tronco de un árbol. Si se infectan los bronquios, sea con virus, lo más probable, hay distintos virus: Coxsackie A, Coxsackie B, adenovirus, Haemophilus, hay bacterias, etcétera”.

Agregó que en los extremos del árbol respiratorio, los alvéolos, puede presentarse bronquiolitis: “Es viral, distintos virus, pero el sincitial respiratorio es uno de los más frecuentes. Lo pueden tener los adultos, pero es muy común en los nenes y en adultos mayores”.

Alertó sobre los grupos de mayor riesgo: “Las personas que normalmente tienen más tendencia a enfermar por déficit inmunológico son los nenitos de menos de dos años y las personas de más de sesenta y cinco, porque hay inmunosenescencia, poca defensa inmunológica”.

Finalmente, advirtió sobre la neumonía: “Si los pulmones se infectan, que es en realidad lo que llaman el parénquima, eso se llama neumonía. Las neumonías siempre son importantes y serias, porque tienen una progresión complicada y pacientes que a lo mejor se infectan en julio, no andan bien, se tienen que internar”.

El especialista insistió en la necesidad de consultar al médico ante síntomas de gravedad, para evitar complicaciones en pacientes vulnerables.

La columna completa del doctor López Rosetti

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