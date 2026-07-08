Salud

10 hábitos saludables para evitar el dolor de espalda

Especialistas señalan que incorporar rutinas de movimiento, cuidar la postura y ajustar el entorno laboral ayuda a prevenir molestias

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Mujer asiste a hombre mayor haciendo abdominales en colchoneta azul. Otro hombre mayor en colchoneta gris. Pesas, TRX y equipo de gimnasio visible.
En la imagen, un fisioterapeuta orienta a un adulto en ejercicios de estabilización lumbar y fortalecimiento del core, una práctica avalada por la American College of Physicians - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de espalda afecta a millones de personas cada año en todo el mundo y se relaciona con factores como el sedentarismo, la debilidad muscular, la postura inadecuada y la falta de movimiento regular. Diversos especialistas en Estados Unidos y Europa han señalado que la prevención resulta más efectiva que el tratamiento una vez que el dolor se instala.

Según reportes de Hindustan Times, la clave para evitar molestias crónicas reside en la incorporación de hábitos diarios que favorecen la salud musculoesquelética y minimizan los riesgos asociados a una vida sedentaria.

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Hábitos saludables para evitar el dolor de espalda

1. Alternar períodos de movimiento y descanso

Especialistas como Naveen P. Reddy, ortopedista citado por Hindustan Times, recomiendan levantar el cuerpo y caminar al menos cada 30 a 45 minutos. “El cuerpo humano está diseñado para moverse, no para permanecer quieto durante horas”, afirmó el médico. Esta práctica reduce la sobrecarga en la columna y previene molestias musculares.

2. Mantener una rutina diaria de ejercicio

La American College of Physicians (ACP) y National Institute for Health and Care Excellence (NICE) sostienen que el ejercicio regular fortalece el core y mejora la movilidad lumbar. Actividades como caminar, yoga, natación o ejercicios de estabilidad favorecen la función muscular y la postura. Ambas instituciones coinciden en que el reposo prolongado es contraproducente.

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3. Cuidar la postura

La NICE subraya la relevancia de mantener una alineación adecuada de la columna tanto al sentarse como al levantar objetos. Apoyar los pies en el suelo, relajar los hombros y flexionar las rodillas al cargar peso son medidas recomendadas para evitar lesiones.

4. Realizar pausas activas en la jornada laboral

Según Hindustan Times, la frecuencia de los descansos es tan relevante como el tiempo total sentado. Estiramientos suaves, movimientos articulares y pequeñas caminatas contribuyen a reducir la rigidez y mejorar la circulación.

Un hombre y una mujer estiran de pie junto a un escritorio con un ordenador, teclado, ratón y una planta. Una ventana proyecta luz en la habitación.
Un adulto realiza una caminata diaria en un entorno natural, representando uno de los hábitos más eficaces para preservar la salud lumbar según las guías médicas internacionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Controlar el peso corporal

La ACP advierte que el exceso de peso incrementa la presión sobre la zona lumbar y favorece la aparición de dolor. Una dieta balanceada y el mantenimiento de un peso saludable son clave en la prevención.

6. Dormir en una posición adecuada y elegir un buen colchón

La NICE recomienda dormir de lado o boca arriba para evitar torsiones en la columna y utilizar colchones firmes y almohadas adecuadas para mantener la alineación corporal durante el descanso.

7. Fortalecer la musculatura del tronco y la cadera

El fortalecimiento de los glúteos, abdominales y músculos estabilizadores reduce la sobrecarga lumbar. Ejercicios como puentes, planchas laterales y trabajo de movilidad de cadera resultan eficaces, según las guías de la ACP.

8. Ergonomía en el espacio de trabajo

La NICE sugiere ajustar la altura de la silla y la pantalla del ordenador para mantener el cuello y la espalda en posición neutral. El uso de apoyapiés y reposabrazos ayuda a distribuir el peso y reducir la tensión lumbar.

9. Mantenerse hidratado

La hidratación adecuada favorece la salud de los discos intervertebrales y ayuda a conservar la elasticidad de las estructuras de la columna, según recomendaciones clínicas de referencia.

10. Consultar ante dolor persistente

La ACP aconseja consultar a un profesional de la salud en caso de dolor agudo o síntomas persistentes para descartar causas graves y recibir un tratamiento adecuado.

Cómo adaptar los elementos de mi oficina para evitar tener dolor de espalda

Persona sentada en una silla de oficina, ajusta la altura del monitor de su computadora en un escritorio, con teclado, ratón, plantas y taza.
La fotografía muestra una estación de trabajo adaptada con una silla ergonómica, apoyapiés y monitor ajustado a la altura de los ojos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ergonomía en el espacio de trabajo es clave para prevenir el dolor de espalda, de acuerdo con recomendaciones recientes de profesionales estadounidenses. De acuerdo con Hindustan Times, el ajuste de la silla, el escritorio y los accesorios tiene un impacto directo en la salud musculoesquelética.

Silla ergonómica: Elegir una silla con soporte lumbar, respaldo ajustable y la posibilidad de mantener los pies planos en el suelo. Altura del escritorio y pantalla: La pantalla debe situarse a la altura de los ojos para evitar forzar el cuello y la espalda. El teclado y el ratón deben estar alineados para mantener las muñecas en posición neutra. Uso de apoyapiés y reposabrazos: Estos elementos ayudan a distribuir el peso y a reducir la tensión en la zona lumbar. Organización del espacio: Mantener a mano los objetos de uso frecuente evita movimientos bruscos o posturas forzadas. Pausas regulares: Introducir recordatorios para cambiar de postura o realizar breves ejercicios de movilidad, como aconseja el doctor Naveen P. Reddy en Hindustan Times.

La adaptación del entorno laboral y la incorporación de hábitos activos en la oficina son estrategias avaladas por especialistas norteamericanos para mantener la salud de la columna y prevenir lesiones.

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