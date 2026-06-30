Salud

Un experimento de laboratorio alertó sobre cómo el estrés modifica la sangre en cuestión de minutos

Investigadores de la Universidad del Sur de Gales comprobaron que episodios de tensión mental aguda alteran la formación y densidad de los coágulos, con implicancias directas sobre el riesgo cardiovascular

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Silueta de persona con cerebro rojo y rayos. Vena y arteria con coágulo, sangre rosada, esferas luminosas violetas y verdes que rompen fibras de fibrina.
Una investigación dirigida por Lewis Fall en la Universidad del Sur de Gales mostró que el estrés psicológico agudo puede alterar la sangre en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir estrés se ha convertido en una experiencia cotidiana. Este estado, lejos de ser solo una respuesta emocional pasajera, es en realidad una reacción fisiológica profunda, arraigada en los mecanismos de supervivencia heredados de los antepasados. Cuando el cerebro percibe una amenaza, ya sea un peligro físico o una presión laboral, se activa una compleja red de señales que moviliza al organismo para enfrentar esa situación.

El cuerpo responde de inmediato, liberando hormonas como la adrenalina y el cortisol. Este proceso, conocido como respuesta de “lucha o huida”, eleva la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y prepara a los músculos para actuar. Aunque originalmente esta reacción protegía a los seres humanos de depredadores, en la vida moderna se dispara ante situaciones tan diversas como una reunión inesperada, preocupaciones económicas o incluso una discusión familiar. Por lo tanto, no distingue entre amenazas reales o simbólicas: siempre pone en marcha el mismo engranaje biológico.

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En este escenario, la ciencia ha profundizado en los efectos sobre la salud y ha descubierto consecuencias que trascienden lo psicológico. Recientes investigaciones han revelado que no solo afecta la mente y los órganos principales, sino que también produce cambios físicos mensurables a nivel microscópico. Entre los hallazgos más llamativos, se encuentra la constatación de que puede modificar la estructura misma de la sangre, abriendo una nueva dimensión en la comprensión de su impacto sobre el organismo.

Cómo el estrés puede modificar la estructura de la sangre

Un hombre con camisa azul claro tiene la cara entre las manos, sentado frente a una mesa con papeles, una calculadora, un bolígrafo y una taza.
El estrés activa una respuesta fisiológica que libera adrenalina y cortisol, eleva la presión arterial y acelera la frecuencia cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre el estrés psicológico y los cambios físicos en el organismo ha cobrado nuevo interés a partir de recientes estudios científicos. Una investigación dirigida por Lewis Fall, profesor titular de fisiología humana en la Universidad del Sur de Gales, demostró que las tensiones mentales agudas pueden alterar la sangre en tiempo real.

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En el experimento, publicado en abril de 2026, voluntarios sanos sometidos a una prueba de estrés en laboratorio mostraron, en cuestión de minutos, un aumento significativo de moléculas reactivas llamadas radicales libres, responsables de desencadenar una reacción bioquímica que afecta la formación de coágulos sanguíneos.

De acuerdo con el metaanálisis, el cuerpo entra en un estado de hipercoagulabilidad durante este tipo de episodios, lo que significa que la sangre adquiere una mayor tendencia a coagularse. Los coágulos se vuelven más grandes, densos y compactos, modificando la disposición de las fibras de fibrina que los componen. Los investigadores también observaron que activa una parte específica del sistema de coagulación conocida como la vía intrínseca, reforzando el potencial de formación de coágulos.

Imagen digital de una vena con su pared interna texturizada, glóbulos rojos esféricos y varios coágulos sanguíneos de color rojo oscuro.
El estrés induce un estado de hipercoagulabilidad en la sangre y produce coágulos más grandes, densos y compactos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo central detrás de estos cambios es el estrés oxidativo, una explosión de radicales libres que surge como respuesta fundamental del organismo ante los estados de tensión. Según los resultados, esta reacción no altera la viscosidad ni el espesor de la sangre, sino la calidad y estructura de los coágulos. Como señala el equipo de Fall, incluso breves periodos pueden provocar modificaciones biológicas rápidas asociadas a un mayor riesgo de coagulación.

Estos hallazgos no implican que una situación estresante cotidiana desencadene de inmediato un infarto o un accidente cerebrovascular, pero subrayan la profundidad de la conexión mente-cuerpo. Como indica la publicación de Science Alert, el estrés psicológico es capaz de remodelar la sangre y, en consecuencia, influir en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, abriendo una nueva perspectiva sobre la repercusión física.

Factores de riesgo y cómo abordar el estrés

El modo en que una persona responde al estrés puede ser determinante para su salud cardiovascular. Según la Mayo Clinic, este tipo de episodios provocan una oleada de hormonas que elevan temporalmente el ritmo cardíaco y estrechan los vasos sanguíneos, lo que incrementa la presión arterial de forma transitoria. Si bien no se ha comprobado que las tensiones causen por sí solas hipertensión sostenida, las conductas adoptadas para sobrellevarlo pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas.

Cuerpo humano translúcido desde las rodillas hasta el cuello con el sistema circulatorio visible, incluyendo arterias rojas, venas azules y el corazón.
La respiración profunda, la actividad física, el yoga, la meditación y el sueño suficiente ayudan a reducir el estrés y proteger el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los hábitos que suelen acompañar una mala gestión del estrés se encuentran el consumo excesivo de cafeína, la alimentación poco saludable, el sedentarismo y la ingesta excesiva de comida. Estas prácticas no solo elevan la presión arterial, sino que también facilitan la aparición de otros factores de riesgo como la obesidad y el colesterol alto. Además, las alteraciones emocionales asociadas, como la ansiedad y la depresión, pueden dificultar la adherencia a los tratamientos médicos, incrementando la vulnerabilidad a complicaciones cardiovasculares.

Para contrarrestar estos efectos, el personal médico de la Mayo Clinic sugiere una serie de estrategias orientadas a reducir tanto la respuesta emocional como sus repercusiones físicas. Ajustar el horario y las prioridades, delegar tareas, practicar ejercicios de respiración profunda y realizar actividad física de manera regular son acciones recomendadas.

El yoga y la meditación han mostrado beneficios para la relajación, mientras que dormir lo suficiente ayuda a enfrentar mejor las situaciones problemáticas. Cambiar la perspectiva ante los desafíos y estar dispuesto a probar nuevas formas de afrontamiento también puede ser útil para disminuir la presión arterial y proteger el corazón. Aprender a identificar qué métodos funcionan mejor en cada persona es clave para obtener resultados positivos y sostenibles en el tiempo.

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