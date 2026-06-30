El entorno del dormitorio puede mejorar la calidad del sueño, según expertos

Un dormitorio ordenado y libre de dispositivos electrónicos ayuda a reducir distracciones y favorece el sueño, según la Sleep Foundation - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien va más allá de contar las horas en la cama: el ambiente del dormitorio ejerce un papel determinante en la calidad del sueño, según investigaciones recientes de la Sleep Foundation y la Mayo Clinic. Un entorno adecuado puede ser la clave para evitar despertares nocturnos y conseguir un descanso verdaderamente reparador.

Las organizaciones especializadas en salud del sueño recomiendan atender factores como el orden, la temperatura, la oscuridad y la selección del colchón. Estudios de la Sleep Foundation revelan que un dormitorio organizado y libre de dispositivos electrónicos ayuda a la mente a asociar ese espacio únicamente con el descanso, mientras que la Mayo Clinic subraya que la temperatura y los materiales de la cama influyen de manera directa en el bienestar nocturno.

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Un ambiente mal adaptado puede provocar insomnio, despertares frecuentes y una sensación de fatiga al despertar. Según la Mayo Clinic, controlar el nivel de ruido y la entrada de luz, así como invertir en un buen colchón y almohadas, puede marcar una diferencia significativa en la calidad del sueño y en la salud general.

Transformar el dormitorio en un lugar propicio para dormir no requiere grandes inversiones, sino pequeñas modificaciones basadas en evidencia científica. Cuatro consejos fundamentales para optimizar el espacio y disfrutar de una noche de sueño reparador, según los expertos consultados.

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Los 4 consejos claves para optimizar el dormitorio y mejorar el descanso

Dormir bien mejora el estado de ánimo, la memoria, la concentración y la salud física, de acuerdo con la Sleep Foundation y la Mayo Clinic - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno del dormitorio influye directamente en la calidad del sueño, de acuerdo con expertos consultados por la Sleep Foundation. La organización del espacio, la iluminación, la temperatura y la elección de los textiles impactan en la facilidad para conciliar el sueño y mantener un descanso profundo.

La Sleep Foundation sugiere en primer lugar mantener el dormitorio ordenado y libre de distracciones. Un espacio despejado reduce el estrés visual y ayuda a que la mente asocie la habitación exclusivamente con el descanso. Además, recomiendan evitar la presencia de dispositivos electrónicos, cuyas pantallas pueden alterar los ritmos naturales del sueño.

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En segundo lugar, regular la temperatura del ambiente resulta fundamental. Tanto la Mayo Clinic como el National Health Service (NHS) del Reino Unido coinciden en que la temperatura ideal para dormir se ubica entre los 16°C y 20°C. Dormitorios demasiado calurosos o fríos pueden dificultar la conciliación del sueño o provocar despertares nocturnos.

El tercer consejo apunta a controlar la luz y el ruido en la habitación. La Sleep Foundation destaca la importancia de utilizar cortinas opacas o antifaces para bloquear la luz exterior, así como de emplear tapones o dispositivos de sonido blanco si el entorno es ruidoso. El NHS también recomienda mantener un ambiente lo más silencioso y oscuro posible para favorecer la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño.

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Por último, escoger un colchón y almohadas adecuados es esencial. La Mayo Clinic subraya que los materiales y el soporte del colchón deben adaptarse a las preferencias y necesidades de cada persona. Un buen soporte reduce dolores y favorece una postura saludable durante la noche, lo que impacta directamente en la calidad del descanso.

El impacto de un dormitorio saludable en la calidad de vida

La elección de un colchón y almohadas adecuados mejora el soporte corporal, reduce dolores y eleva la calidad del descanso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien no solo mejora el estado de ánimo, sino también la memoria, la concentración y la salud física a largo plazo, explican especialistas en publicaciones de la Sleep Foundation y la Mayo Clinic. Un dormitorio adecuado minimiza las interrupciones del sueño y contribuye a regular los ritmos biológicos.

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El NHS señala que el sueño insuficiente está vinculado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y problemas de salud mental. Por ello, adaptar el dormitorio siguiendo estas recomendaciones es una inversión en bienestar integral.

Los expertos coinciden en que pequeños cambios en el entorno pueden tener efectos notables en la calidad del sueño. Un ambiente ordenado, silencioso, oscuro, con la temperatura adecuada y un buen colchón es la base para alcanzar un descanso reparador todas las noches.

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