La dieta que protege el cerebro: los alimentos que podrían ayudar a prevenir la demencia

Un estudio publicado en JAMA Network Open mostró que una dieta específica reduce hasta un 30% el riesgo de demencia, incluso en personas con predisposición biológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de los alimentos que se consumen diariamente en cada comida no solo influye en el bienestar físico general, sino que también podría ser determinante para preservar la memoria a lo largo del tiempo. Diversos expertos en nutrición y neurología coinciden en que la dieta desempeña un papel clave en la prevención de enfermedades neurodegenerativas. La posibilidad de evitar o retrasar el deterioro cognitivo parece estar, en parte, en las decisiones que se toman frente al plato.

Esta afirmación cobra fuerza a partir de los resultados de un reciente trabajo científico publicado en la revista JAMA Network Open. El estudio, realizado sobre una amplia muestra de participantes, identificó que seguir un patrón alimentario específico se asocia con una disminución de hasta un 30% en el riesgo de desarrollar demencia.

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Lo más relevante de la investigación es que este efecto protector se observó incluso en personas que presentan una predisposición biológica a sufrir este tipo de trastornos. Los autores del estudio destacan que la alimentación podría ser una herramienta accesible y eficaz para reducir la incidencia de la demencia en la población.

Dieta antiinflamatoria, la clave para proteger el cerebro

El trabajo, liderado por el Karolinska Institutet en Suecia, siguió durante 15 años a casi 1.900 adultos mayores y evaluó cómo sus hábitos alimentarios influían en la aparición de demencia.

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El análisis se enfocó en tres tipos de dietas: la mediterránea, las recomendaciones saludables tradicionales y una dieta antiinflamatoria. Solo la dieta que limita la inflamación en el organismo mostró un efecto protector claro, especialmente en quienes ya presentaban señales biológicas de riesgo.

El objetivo fue analizar cómo los hábitos alimentarios afectan la aparición de demencia en este grupo de población (Magnific)

“Una dieta antiinflamatoria es ideal para la prevención y enlentecimiento del avance del Alzhéimer”, explicó la nutricionista Emily Case.

Este enfoque incluye frutas ricas en antioxidantes, vegetales de hoja verde, pescados grasos como el salmón, nueces, legumbres, granos integrales y grasas saludables como el aceite de oliva y el aguacate. Al mismo tiempo, sugiere reducir el consumo de carnes rojas, productos procesados, harinas refinadas y bebidas azucaradas.

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¿Qué significa inflamación en el cuerpo?

La inflamación es una reacción normal del organismo frente a infecciones o lesiones. El problema aparece cuando esa inflamación se vuelve crónica, afectando tejidos y órganos durante años. “La inflamación es como un fuego interno, y lo que comemos puede avivarlo o apagarlo”, describió Case. Es decir, las elecciones alimentarias cotidianas pueden modificar ese proceso y, con ello, proteger el cerebro.

Se compararon tres patrones dietarios: la dieta mediterránea, las recomendaciones saludables tradicionales y una dieta antiinflamatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo más relevante del estudio fue que las personas con marcadores biológicos que indicaban alto riesgo lograron reducir hasta un 30% la probabilidad de desarrollar demencia al seguir una dieta antiinflamatoria.

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Anja Mrhar, investigadora principal, declaró: “Nuestros resultados sugieren que la calidad de la dieta, y en particular los patrones que disminuyen la inflamación, pueden ser importantes para prevenir la demencia incluso en quienes ya tienen evidencia biológica de riesgo”.

El beneficio de la dieta mediterránea y otros patrones saludables se observó principalmente en personas con bajo riesgo biológico, mientras que la dieta antiinflamatoria resultó determinante para los más vulnerables.

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Consejos prácticos para una alimentación protectora

Los especialistas recomiendan incorporar a diario verduras, frutas frescas, legumbres, granos enteros y frutos secos, y reducir la frecuencia de carnes rojas y productos ricos en grasas saturadas. Además, aconsejan priorizar el descanso nocturno y mantener hábitos saludables en general.

Este enfoque promueve el consumo de frutas ricas en antioxidantes, vegetales de hoja verde, pescados grasos, nueces, legumbres, granos integrales y grasas saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El mayor cambio que pueden hacer quienes tienen antecedentes familiares de Alzhéimer es adaptar su dieta y estilo de vida, o al menos optimizarlos”, sostuvo Case. Aunque la dieta no revierte el deterioro cognitivo, sí puede retardar su avance y mejorar la calidad de vida.

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El impacto de la demencia es enorme: uno de cada diez adultos mayores en Estados Unidos la padece, y se estima que los nuevos casos anuales llegarán al millón en 2060. El costo económico proyectado supera los 781.000 millones de dólares para 2025.

La alimentación se consolida como una herramienta concreta para cuidar el cerebro, en un contexto donde los factores genéticos y sociales también juegan un papel relevante. Aunque la ciencia sigue investigando cuáles son los alimentos más efectivos, el mensaje es simple: lo que se pone en el plato cada día puede ser tan importante como cualquier tratamiento médico en la prevención de la demencia.

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