Salud

Qué es la capacidad pulmonar y por qué no siempre aumenta al hacer ejercicio

La Cleveland Clinic explica que los pulmones no aumentan de tamaño de forma sustancial en la adultez. Sin embargo, entrenar, controlar el peso y tratar enfermedades respiratorias permite usar mejor el aire disponible

Guardar
Google icon
Ilustración de un hombre corriendo que muestra sus pulmones y las vías respiratorias resaltadas, con flujos de aire azul que se extienden por el cuerpo.
La capacidad pulmonar en adultos sanos no suele aumentar con el ejercicio, porque depende sobre todo de la genética, el tamaño corporal, la edad y el sexo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacer ejercicio puede hacer que una persona sienta menos falta de aire, pero eso no significa que sus pulmones hayan aumentado de tamaño. En adultos sanos, la capacidad pulmonar no suele crecer de manera sustancial, porque depende sobre todo de la genética, el tamaño corporal, la edad y el sexo, según Cleveland Clinic.

La diferencia está en la eficiencia respiratoria. La actividad física, el control del peso, las técnicas de respiración y el tratamiento de enfermedades como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) pueden ayudar al cuerpo a aprovechar mejor el aire disponible, aunque no modifiquen de forma marcada el volumen total que los pulmones pueden contener.

PUBLICIDAD

El neumólogo Philippe Haouzi explicó en Cleveland Clinic que, en medicina, la capacidad pulmonar describe cuánto aire pueden contener y movilizar los pulmones. Esa medición se expresa en litros y se divide en varios componentes.

Entre ellos figuran la capacidad vital, que es la cantidad máxima de aire que una persona puede mover hacia dentro y hacia fuera de los pulmones; la capacidad residual funcional, que indica el aire que queda después de exhalar; la capacidad pulmonar total, que corresponde a todo el aire que pueden alojar; y el volumen corriente, que es el aire que entra y sale en una respiración normal.

PUBLICIDAD

Hombre sonriente corriendo por un sendero de tierra en un parque con una superposición de pulmones rojos brillantes en su pecho. Hay gente en el fondo.
La capacidad pulmonar se evalúa con medidas como la capacidad vital, la capacidad residual funcional, la capacidad pulmonar total y el volumen corriente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Haouzi resumió el sentido clínico de esas mediciones con una frase recogida por Cleveland Clinic: “Juntas, estas mediciones nos dan una imagen completa de qué tan bien están funcionando los pulmones”.

No existe una única capacidad pulmonar “normal” para todas las personas: los profesionales de la salud usan pruebas de función pulmonar, como la espirometría, y comparan los resultados con valores de referencia según la edad, la estatura y el sexo.

Por qué la capacidad pulmonar no aumenta de forma sustancial en la adultez

La aclaración central es que una persona con pulmones sanos no puede agrandar sus pulmones de manera real solo con ejercicios o hábitos saludables. Haouzi lo planteó de forma directa: “Tus pulmones no pueden crecer de forma drástica en la adultez”.

El especialista reforzó esa idea con otra frase: “Los pulmones con los que naces son los pulmones que tienes”. Después, explicó que la capacidad pulmonar está determinada en gran parte por la estructura de los pulmones, además de factores como la genética, el tamaño corporal, la edad y el sexo.

Haouzi también señaló que existe un límite biológico para cuánto pueden expandirse los pulmones y cuánto oxígeno pueden contener cuando una persona ya es adulta.

Un hombre con camiseta gris y ojos cerrados, manos sobre su abdomen, de pie en una pista de atletismo con un campo verde y árboles al fondo.
Mantener un peso saludable y aplicar respiración diafragmática o respiraciones lentas puede favorecer la función pulmonar y aliviar la falta de aire (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación que recoge Cleveland Clinic es la del músculo. Igual que la masa muscular tiene un techo marcado en parte por la genética, los pulmones no se agrandan de forma indefinida, aunque una persona sí puede mejorar cómo aprovecha lo que ya tiene.

Eso no significa que los hábitos saludables no sirvan. La diferencia está en qué cambian: el ejercicio, las técnicas respiratorias y el tratamiento de enfermedades de base no agrandan los pulmones, pero pueden ayudar a aprovechar mejor la capacidad disponible.

Cómo cuidar la función pulmonar y respirar con más eficiencia

Lo que sí está al alcance, según Cleveland Clinic, es proteger los pulmones del daño, mantener la función actual y aprovechar mejor cada inhalación. Esa mejora puede resultar especialmente útil en personas con cicatrices o daño estructural, infecciones, fibrosis pulmonar, asma, enfermedad pulmonar o EPOC.

Sobre ese punto, Haouzi advirtió: “El daño permanente en los pulmones no puede revertirse”. Aun así, la respiración puede mejorar con medicamentos, cirugía, rehabilitación pulmonar y otras intervenciones indicadas según cada caso.

La actividad física regular figura entre las medidas recomendadas. El ejercicio ayuda al cuerpo a usar el oxígeno con más eficiencia y puede hacer que, con el tiempo, la persona sienta menos falta de aire en actividades cotidianas.

Una mujer paciente sentada con un dispositivo de espirometría en la boca, asistida por una mujer profesional sanitaria en un consultorio médico.
La espirometría y otras pruebas de función pulmonar comparan la capacidad pulmonar con valores de referencia según la edad, la estatura y el sexo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Una persona bien entrenada usa su respiración de manera más eficiente”, resumió Haouzi. La idea no es aumentar el tamaño de los pulmones, sino obtener más rendimiento de la capacidad que ya existe.

Mantener un peso saludable también puede favorecer la respiración. El exceso de peso, sobre todo en el abdomen, puede limitar cuánto se expanden los pulmones. Además, el tejido graso puede afectar las vías respiratorias y agravar problemas como el asma.

Las técnicas de respiración también tienen un papel, aunque no cambien la capacidad pulmonar. Cleveland Clinic menciona la respiración diafragmática y las respiraciones lentas y controladas como herramientas para reducir la velocidad respiratoria, aliviar la falta de aire asociada a la ansiedad y mejorar el patrón respiratorio.

En personas con enfermedades pulmonares, esos ejercicios además pueden ayudar a vaciar mejor los pulmones. Haouzi explicó: “Con ejercicio respiratorio regular, puedes entrenar el diafragma para que se tome el tiempo de vaciar los pulmones y así mejorar o limitar parte del impacto de la enfermedad pulmonar”.

Imagen de una radiografía mostrando pulmones resaltados, evidenciando el daño causado por el tabaquismo. La fotografía sirve como una herramienta educativa en el campo de la medicina para ilustrar los efectos del fumar en las vías respiratorias y la importancia del cuidado pulmonar. Hace énfasis en la prevención y tratamiento de enfermedades como la EPOC, destacando la necesidad de promover hábitos saludables para una mejor calidad de vida. (Imagen ilustrativa Infobae)
Cleveland Clinic advierte que los pulmones no pueden crecer de forma drástica en la adultez, aunque el entrenamiento sí puede mejorar cómo se usa el oxígeno (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando existe una enfermedad respiratoria de base, el tratamiento es otro factor clave para conservar la función pulmonar. La fuente menciona medicamentos para abrir las vías respiratorias o reducir la inflamación, programas de rehabilitación pulmonar y ejercicios guiados de respiración.

A eso se suman medidas de prevención como no fumar ni vapear, mantener al día las vacunas recomendadas y reducir la exposición a sustancias químicas o irritantes ambientales.

Cuándo conviene consultar a un médico por falta de aire

La falta de aire es una de las señales más comunes de que algo puede no marchar bien en los pulmones. Según Cleveland Clinic, a menudo aparece primero durante esfuerzos como caminar o subir escaleras y puede avanzar con el tiempo hasta afectar actividades antes sencillas.

La institución también enumera otros síntomas de alerta: tos persistente o sin explicación, sangre al toser, silbidos al respirar, mareos, entumecimiento y desmayos. Esos signos ameritan valoración médica para identificar la causa.

Un médico de barba en bata blanca muestra una radiografía de tórax a un paciente sentado, ambos en un consultorio médico con ventana grande.
La falta de aire, la tos persistente, la sangre al toser, los silbidos al respirar, los mareos y los desmayos requieren consulta médica para detectar enfermedad pulmonar o un problema cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Haouzi recordó que el problema no siempre está en el sistema respiratorio: “La falta de aire también puede ser resultado de un problema cardíaco”.

La orientación general es buscar atención si esos síntomas aparecen. Más que intentar agrandar los pulmones, la prioridad consiste en conservar su estado, tratar lo que pueda deteriorar la respiración y sacar el máximo partido a la función que aún se mantiene.

Temas Relacionados

Capacidad PulmonarCleveland ClinicFunción RespiratoriaEjercicio FísicoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reducir porciones o sumar entrenamientos: cuál es el método más sostenible para bajar de peso

Cuatro especialistas explicaron que la alimentación y la actividad física no actúan igual sobre el cuerpo, y que entender esa diferencia cambia la forma de encarar el proceso

Reducir porciones o sumar entrenamientos: cuál es el método más sostenible para bajar de peso

Los efectos desconocidos de tomar melatonina todas las noches, según una experta

La farmacóloga M. Teresa Grande Rodríguez, de la Universidad Francisco de Vitoria, detalló cómo actúa esta hormona, sus usos avalados y por qué su popularidad superó a la comprensión científica sobre lo que realmente hace

Los efectos desconocidos de tomar melatonina todas las noches, según una experta

Nutrición basada en plantas: cómo organiza la alimentación una especialista para cubrir proteínas, fibra y omega-3

Un informe realizado por The Washington Post, detalló un método que busca mejorar la calidad de lo que se consume diariamente sin recurrir a cambios drásticos. La estrategia se sustenta en incorporaciones graduales dentro de las comidas habituales, con el objetivo de sostener nuevos hábitos

Nutrición basada en plantas: cómo organiza la alimentación una especialista para cubrir proteínas, fibra y omega-3

La fecha de vencimiento y la seguridad alimentaria: cuándo es peligroso consumirla y en qué comidas prestar atención

La clave para no caer en confusiones está en evaluar el aspecto, el olor y la textura de cada producto en particular

La fecha de vencimiento y la seguridad alimentaria: cuándo es peligroso consumirla y en qué comidas prestar atención

Entrenamiento aeróbico y anaeróbico: por qué los expertos recomiendan combinarlos para mejorar rendimiento y salud

Kinesiólogos consultados por GQ analizaron dos modalidades de actividad física que se diferencian por la demanda fisiológica y su impacto en los objetivos deportivos. Además, detallaron cómo su integración en la rutina influye en el estado general del organismo y en distintos resultados a largo plazo

Entrenamiento aeróbico y anaeróbico: por qué los expertos recomiendan combinarlos para mejorar rendimiento y salud

DEPORTES

Manías y cábalas en el vestuario: los rituales que fascinan a las figuras del Mundial

Manías y cábalas en el vestuario: los rituales que fascinan a las figuras del Mundial

Fuerza, bajo impacto y disciplina consciente: los pilares de la longevidad deportiva de Serena y Venus Williams

Se define el rival de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026: la calculadora de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

El misterio de “Odin” que rodea a Erling Haaland y su pareja Isabela Haugseng Johansen en medio del Mundial 2026

“Festejando juntos una vez más”: Antonia Farías, la cocinera de Argentina que comparte cumpleaños con Messi y lo motiva con su mejor plato

TELESHOW

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Daniela Celis impactó con un look a pura sensualidad tras su separación de Nick Sícaro: la audaz producción en topless

100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

El divertido ida y vuelta de Sabrina Rojas y Pepe Chatruc: “Soy una tóxica recuperada, mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

Suman 316 años, son récord Guinness y ahora la ciencia busca en su ADN los genes de la longevidad

Suman 316 años, son récord Guinness y ahora la ciencia busca en su ADN los genes de la longevidad

Rafael Grossi confirmó que mantuvo conversaciones con Irán y aseguró que será necesaria una verificación nuclear “muy rigurosa”

La crisis del turismo en Cuba golpea los ingresos de los trabajadores estatales y privados

Santiago Peña se reunió con representantes del FMI en la antesala a la cumbre del Mercosur con líderes regionales

El dictador Kim Jong-un supervisó pruebas de armamento y llamó a reforzar la “postura letal y destructiva” del Ejército norcoreano